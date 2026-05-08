『弱虫ペダル』100巻を記念して、多数の施策が開催！　小野田坂道立像の展示や「非売品ポスター」が当たるキャンペーンなど盛りだくさん♪

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株式会社アニメイトホールディングス

△アニメイト池袋本店展示

フェアの詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114804


株式会社アニメイトは、【『弱虫ペダル』100巻記念フェアinアニメイト】にあわせて多数の施策を展開いたします。



全国アニメイト・アニメイト通販で5月8日～5月31日まで開催する【『弱虫ペダル』100巻記念フェアinアニメイト】では、対象商品のご購入・ご予約で、100巻アニバーサリーイラストを使用した特典「イラストカード（全1種）」を1枚プレゼントいたします。



そのほか、「非売品ポスター」が当たるXキャンペーンをはじめとした、多数の施策を実施。「アニメイトタイムズ」では、「ファンが選ぶ名シーン100選」の結果発表や、作中の登場キャラから6名を選抜してドリームチームを作ることができる「ドリームチームメーカー」が遊べるページを公開いたします。店舗での装飾や展示などもございますので、ぜひチェックしてみてください！



■フェア情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

『弱虫ペダル』100巻記念フェアinアニメイト


開催期間：2026年5月8日～5月31日


開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販


開催内容：期間中、『弱虫ペダル』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）以上、または書籍をご購入1点毎に、特典「イラストカード（全1種）」を1枚プレゼントいたします。


特典内容：イラストカード（全1種）





△特典：イラストカード（全1種）


■施策情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1）Xキャンペーン


開催期間：2026年5月8日～5月31日


開催内容：期間中、ご応募いただいた方の中から抽選で5名様に【非売品ポスター】を1枚プレゼント！


応募方法：


1.アニメイト公式Xアカウント（@animateinfo）をフォロー


2.「#弱ペダ100巻_アニメイト」をつけて、『弱虫ペダル』への熱い想いを投稿！





2）『弱虫ペダル』100巻発売記念「ファンが選ぶ名シーン100選」


開催内容：投票の結果がアニメイトタイムズにて公開中！


掲載ページ：https://www.animatetimes.com/news/details.php?id=1774110588



3）『弱虫ペダル』100巻発売記念！ドリームチームメーカー


開催期間：2026年5月8日～5月31日


開催内容：『弱虫ペダル』登場キャラクターから6名を選抜して、自分だけのドリームチームを作ろう！


掲載ページ：https://www.animatetimes.com/survey/yp2026/



4）アニメイト池袋本店展開


・階段装飾


展開期間：2026年5月8日～5月28日


展開場所：北館1F～2F階段





・フォトスポット


展開期間：2026年5月8日～5月21日


展開場所：北館1F





・展示


展示期間：2026年5月8日～5月21日


展示場所：北館1F


展示内容：コミックス『弱虫ペダル』1～100巻を積み上げた大きな坂の展示物を設置！　アニメイトスタッフからのメッセージをデザインしています。





・小野田坂道立像


展示期間：2026年5月8日～5月21日


展示場所：北館1F





5）アニメイト秋葉原　自転車展示


展示期間：2026年5月8日～5月31日


展示場所：1号館1F


展示内容：主人公・小野田坂道のママチャリを展示！（「超！弱虫ペダル展」で使用された展示物）





6）アニメイト各店コーナー装飾、各店別ポスター展示


展開期間：2026年5月8日～5月31日


展開高校／店舗：


総北高校／アニメイト千葉


箱根学園／アニメイト小田原


京都伏見／アニメイト京都


広島呉南／アニメイト広島


群馬陵成／アニメイト高崎





△各店別ポスター


7）ポスター展開


展開期間：2026年5月8日～5月31日


展開場所：全国アニメイト（横須賀店を除く）


展開内容：100巻発売を記念したデザインのポスターを展開





△ポスター


8）『弱虫ペダル』100巻発売記念 3巻連続壁紙プレゼント 第3弾


開催期間：2026年5月8日～5月31日


開催場所：全国アニメイト（アニメイト通販除く）


開催内容：期間中、『弱虫ペダル』100巻をご購入いただき、その購入レシート内に掲載されている二次元コードを読み込んでいただくと、特典「100巻購入レシート限定スマートフォン用壁紙（1種）」をダウンロードしていただけます。





△特典：100巻購入レシート限定スマートフォン用壁紙（1種）


※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■関連情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

週刊少年チャンピオン23号＆別冊少年チャンピオン6月号連動購入特典


週刊少年チャンピオン2026年23号、別冊少年チャンピオン2026年6月号をアニメイトで購入すると、それぞれ特典＜メッセージペーパー（各1種）＞をプレセント。


さらに、どちらもご購入いただくとをプレゼント。


開催期間：


〈週刊少年チャンピオン 2026年23号〉5月7日～6月15日※なくなり次第終了


〈別冊少年チャンピオン 2026年6月号〉5月15日～6月15日※なくなり次第終了


〈連動購入特典〉5月15日～6月15日※なくなり次第終了


開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販


特典内容：


〈週刊少年チャンピオン 2026年23号〉メッセージペーパー(1種)


〈別冊少年チャンピオン 2026年6月号〉メッセージペーパー(1種)


〈連動購入特典〉A4サイズリバーシブルビジュアルボード(1種)






■権利表記


(C)渡辺航（秋田書店）2008



■関連URL


『弱虫ペダル』100巻記念フェアinアニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114804)



『弱虫ペダル』作品ページ(https://www.akitashoten.co.jp/series/2292)


■『弱虫ペダル』とは


「週刊少年チャンピオン」にて連載中の渡辺航先生による自転車ロードレースコミック。


マンガやアニメが好きな高校生・小野田坂道が、自転車競技部の仲間と出会い、ロードレースの世界で成長していく姿を描いた大人気作品です。


TVアニメが第5期まで放送され、さらには舞台化、実写映画化も果たし、2026年5月8日にはコミックス100巻が発売されるなど、長年愛され続けています。