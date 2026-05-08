『弱虫ペダル』100巻を記念して、多数の施策が開催！　小野田坂道立像の展示や「非売品ポスター」が当たるキャンペーンなど盛りだくさん♪

株式会社アニメイトホールディングス△アニメイト池袋本店展示フェアの詳細はこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114804

株式会社アニメイトは、【『弱虫ペダル』100巻記念フェアinアニメイト】にあわせて多数の施策を展開いたします。

全国アニメイト・アニメイト通販で5月8日～5月31日まで開催する【『弱虫ペダル』100巻記念フェアinアニメイト】では、対象商品のご購入・ご予約で、100巻アニバーサリーイラストを使用した特典「イラストカード（全1種）」を1枚プレゼントいたします。

そのほか、「非売品ポスター」が当たるXキャンペーンをはじめとした、多数の施策を実施。「アニメイトタイムズ」では、「ファンが選ぶ名シーン100選」の結果発表や、作中の登場キャラから6名を選抜してドリームチームを作ることができる「ドリームチームメーカー」が遊べるページを公開いたします。店舗での装飾や展示などもございますので、ぜひチェックしてみてください！

■フェア情報

『弱虫ペダル』100巻記念フェアinアニメイト

開催期間：2026年5月8日～5月31日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『弱虫ペダル』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）以上、または書籍をご購入1点毎に、特典「イラストカード（全1種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：イラストカード（全1種）

△特典：イラストカード（全1種）

■施策情報

1）Xキャンペーン

開催期間：2026年5月8日～5月31日

開催内容：期間中、ご応募いただいた方の中から抽選で5名様に【非売品ポスター】を1枚プレゼント！

応募方法：

1.アニメイト公式Xアカウント（@animateinfo）をフォロー

2.「#弱ペダ100巻_アニメイト」をつけて、『弱虫ペダル』への熱い想いを投稿！

2）『弱虫ペダル』100巻発売記念「ファンが選ぶ名シーン100選」

開催内容：投票の結果がアニメイトタイムズにて公開中！

掲載ページ：https://www.animatetimes.com/news/details.php?id=1774110588

3）『弱虫ペダル』100巻発売記念！ドリームチームメーカー

開催期間：2026年5月8日～5月31日

開催内容：『弱虫ペダル』登場キャラクターから6名を選抜して、自分だけのドリームチームを作ろう！

掲載ページ：https://www.animatetimes.com/survey/yp2026/

4）アニメイト池袋本店展開

・階段装飾

展開期間：2026年5月8日～5月28日

展開場所：北館1F～2F階段

・フォトスポット

展開期間：2026年5月8日～5月21日

展開場所：北館1F

・展示

展示期間：2026年5月8日～5月21日

展示場所：北館1F

展示内容：コミックス『弱虫ペダル』1～100巻を積み上げた大きな坂の展示物を設置！ アニメイトスタッフからのメッセージをデザインしています。



・小野田坂道立像

展示期間：2026年5月8日～5月21日

展示場所：北館1F

5）アニメイト秋葉原 自転車展示

展示期間：2026年5月8日～5月31日

展示場所：1号館1F

展示内容：主人公・小野田坂道のママチャリを展示！（「超！弱虫ペダル展」で使用された展示物）

6）アニメイト各店コーナー装飾、各店別ポスター展示

展開期間：2026年5月8日～5月31日

展開高校／店舗：

総北高校／アニメイト千葉

箱根学園／アニメイト小田原

京都伏見／アニメイト京都

広島呉南／アニメイト広島

群馬陵成／アニメイト高崎

△各店別ポスター

7）ポスター展開

展開期間：2026年5月8日～5月31日

展開場所：全国アニメイト（横須賀店を除く）

展開内容：100巻発売を記念したデザインのポスターを展開

△ポスター

8）『弱虫ペダル』100巻発売記念 3巻連続壁紙プレゼント 第3弾

開催期間：2026年5月8日～5月31日

開催場所：全国アニメイト（アニメイト通販除く）

開催内容：期間中、『弱虫ペダル』100巻をご購入いただき、その購入レシート内に掲載されている二次元コードを読み込んでいただくと、特典「100巻購入レシート限定スマートフォン用壁紙（1種）」をダウンロードしていただけます。

△特典：100巻購入レシート限定スマートフォン用壁紙（1種）

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■関連情報

週刊少年チャンピオン23号＆別冊少年チャンピオン6月号連動購入特典

週刊少年チャンピオン2026年23号、別冊少年チャンピオン2026年6月号をアニメイトで購入すると、それぞれ特典＜メッセージペーパー（各1種）＞をプレセント。

さらに、どちらもご購入いただくと をプレゼント。

開催期間：

〈週刊少年チャンピオン 2026年23号〉5月7日～6月15日※なくなり次第終了

〈別冊少年チャンピオン 2026年6月号〉5月15日～6月15日※なくなり次第終了

〈連動購入特典〉5月15日～6月15日※なくなり次第終了

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

特典内容：

〈週刊少年チャンピオン 2026年23号〉メッセージペーパー(1種)

〈別冊少年チャンピオン 2026年6月号〉メッセージペーパー(1種)

〈連動購入特典〉A4サイズリバーシブルビジュアルボード(1種)

■権利表記

(C)渡辺航（秋田書店）2008

■関連URL

『弱虫ペダル』100巻記念フェアinアニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114804)

『弱虫ペダル』作品ページ(https://www.akitashoten.co.jp/series/2292)

■『弱虫ペダル』とは

「週刊少年チャンピオン」にて連載中の渡辺航先生による自転車ロードレースコミック。

マンガやアニメが好きな高校生・小野田坂道が、自転車競技部の仲間と出会い、ロードレースの世界で成長していく姿を描いた大人気作品です。

TVアニメが第5期まで放送され、さらには舞台化、実写映画化も果たし、2026年5月8日にはコミックス100巻が発売されるなど、長年愛され続けています。