【TikTok Shop先行販売！】THE PROTEIN（通称：ザプロ）からEAA β-ALANINE PLUS〈スイカ風味〉が数量限定で登場。18時から豪華なTikTok LIVEも配信！

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田／代表取締役：小倉由渡）が製造・販売するTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は「EAA β-ALANINE PLUS」シリーズの新フレーバー「スイカ風味」を、TikTok Shopにて先行販売を開始いたしました。その他モールでの発売は、5月22日を予定しております。

【開発背景】

プロテインブランド「THE PROTEIN（ザプロ）」の人気シリーズ「EAA β-ALANINE PLUS」は、トレーニング中でも飲みやすい味設計と機能性の両立により、多くのユーザーから支持を集めてきました。

今回、数量限定で発売する〈スイカ風味〉は、これまで展開していたEAAシリーズの中でも評価が非常に高く、SNSやレビューを通じて再販を望む声が多数寄せられていたフレーバーです。実際に、「これまで試した中で一番美味しい」「夏のトレーニングに最適」「ジュース感覚で飲める」といった声が多く、味の満足度の高さが際立っていました。

こうしたユーザーの声を受け、単なる再販ではなく、よりトレーニングシーンに適した形で提供したいという想いから、「EAA β-ALANINE PLUS」シリーズでの復刻を決定。パフォーマンスを意識するユーザーにも応えながら、“おいしく続けられるEAA”として進化させました。

フレーバーは、暑い季節でも飲みやすい甘さ控えめで、すっきりとした後味に設計。運動中でもごくごく飲める清涼感を追求し、まるでスイカジュースのような爽快感を実現しています。

また本商品は、TikTok Shopにて2026年5月8日より先行発売を実施。トレンド感度の高いユーザーに向けていち早く届けることで、リアルな体験や口コミの広がりを創出し、その後の一般発売（5月22日）へとつなげてまいります。

【EAA β-ALANINE PLUS スイカ風味】

フレーバー説明

◆フレーバー説明 ◆

スイカ風味：

スイカジュースを彷彿とさせる、みずみずしく軽やかな味わいのEAAフレーバー。

ほのかな甘さと爽快感のバランスにこだわり、運動中でも口に残りにくい、すっきりとした後味に仕上げました。

人工的な風味を抑え、リフレッシュ感を重視した設計で、暑い季節に水分補給感覚で取り入れるのもおすすめです。

■EAAとは

EAAとは「Essential Amino Acid（必須アミノ酸）」の略称です。

必須アミノ酸は体内で生成することができないため、食事などから摂取する必要がある重要な栄養素です。あらかじめ分解された状態で摂取できることから、日々のコンディションづくりやトレーニング時の栄養補給を意識する方に選ばれています。

〈必須アミノ酸9種〉

バリン／ロイシン／イソロイシン／リジン／ヒスチジン／スレオニン／メチオニン／フェニルアラニン／トリプトファン

EAAとは必須アミノ酸9種

■β-アラニンとは

1食（20g）あたり3,000mgのβ-アラニンを配合。

β-アラニンは、運動時のコンディション維持をサポートする成分として知られています。体内で必須アミノ酸の一種であるヒスチジンと結合し、「カルノシン」に変化します。

このカルノシンは、運動時のコンディションをサポートする成分として知られており、トレーニングを行う方の栄養補給をサポートします。

β-アラニンとは

■9種類の必須アミノ酸に加えて3種のサポート成分を配合

・クエン酸

運動時の栄養補給成分として広く知られ、アクティブな毎日をサポートします。

・クレアチン

瞬発的なパワーを必要とするトレーニングを行う方の栄養補給成分として注目されています。

・グルタミン

身体づくりを意識する方や、日々のコンディション維持を心がける方に選ばれているアミノ酸の一種です。

3種のサポート成分

■おすすめの摂取タイミング

おすすめの摂取タイミング

・トレーニング前～中・トレーニング後

運動習慣のある方の栄養補給として、トレーニングの前後や運動中の水分補給とあわせて取り入れることがおすすめです。

・起床直後

就寝中は食事を摂らない時間が続くため、起床後の栄養補給タイミングにも適しています。素早く溶けやすい粉末タイプのため、忙しい朝にも手軽に取り入れられます。

〈注意事項〉

本商品には、β-アラニンを1食（20g）あたり3,000mg配合しております。

そのため、「アラニンフラッシュ」と呼ばれる、摂取後5～10分程度で手のひらなどにピリピリとした感覚が生じる場合があります。この感覚には個人差があり、時間の経過とともに落ち着くことが一般的ですが、気になる場合は摂取量を調整する、または時間を空けてお召し上がりいただくことをおすすめいたします。

【商品概要】

EAA β-ALANINE PLUS スイカ風味

商品名：武内製薬THE PROTEIN EAA β-ALANINE PLUS

スイカ風味

内容量：600g

販売価格：3,980円

【栄養成分表示】(1食20gあたり)エネルギー77kcal、タンパク質13.3g、脂質0.2ｇ、炭水化物6.4ｇ、食塩相当量0.1g、ロイシン2986mg、バリン1493mg、イソロイシン1493mg、フェニルアラニン774mg、リジン748mg、トレオニン671mg、メチオニン181mg、ヒスチジン129mg、トリプトファン77mg、β-アラニン3000mg、L-グルタミン200mg、クレアチン60mg

【原材料名】β-アラニン（中国製造）、ブドウ糖、マルトデキストリン、食塩、クレアチンモノハイドレート／L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム、スクラロース)、L-フェニルアラニン、L-リシン塩酸塩、香料、L-トレオニン、グリシン、L-グルタミン、L-メチオニン、L-ヒスチジン、L-トリプトファン、乳化剤、着色料（モナスカス）、（一部に乳成分・大豆を含む）

【先行発売記念LIVE開催 ポパイ関根選手&Azusa選手が登場！】

2026年5月8日（金）18:00より、ポパイ関根選手&Azusa選手によるTikTok LIVEの配信が決定しました。ザプロ公式TikTokにて配信を予定しております。

【販売店舗】

2026年5月8日よりTikTok Shopにて先行発売

ザプロ公式TikTok：@the__protein(https://www.tiktok.com/@the__protein)

※その他モールでは、2026年5月22日（金）発売予定

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

【会社概要】

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp