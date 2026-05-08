【武蔵野市限定】途中まで意識高かった暮らしグッズをまとめて回収、5月限定キャンペーン開始｜アロマ・収納雑貨・観葉植物用品対応【1,000円割引】｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

武蔵野市は吉祥寺・三鷹・武蔵境を中心に、丁寧な暮らしやナチュラル志向に共感する住民が多い東京都内有数のライフスタイルエリアです。雑誌・SNSで紹介された暮らしのアイテムを取り入れる方が多い分、“最初は気合いが入ったけれど続かなかった”雑貨が家庭に蓄積しやすいエリアでもあります。

棚や押し入れに眠った、最初だけ焚いたアロマディフューザー、3週間で枯らした観葉植物の鉢、買って満足した見せる収納ボックス、3回で挫折したヨガマット--丁寧な暮らしを目指して買ったのに続かなかった雑貨が、収納スペースを圧迫し続けていませんか？

アロマ家電は壊しそうで捨てづらい、観葉植物用品は土や鉢の処分が面倒、収納雑貨は意外と数があって運び出せない--途中まで意識高かった暮らしグッズは処分の判断が難しく、フリマでも値がつかないまま放置されやすい不用品の代表格です。

5月はGW後の片付けで“暮らしを整え直す”タイミング。「武蔵野市 不用品回収」「アロマ 処分 武蔵野」「観葉植物 鉢 まとめて回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、武蔵野市限定で“途中まで意識高かった暮らしグッズ”まとめて回収キャンペーンを実施します。

アロマ・収納雑貨・観葉植物用品・ヨガなど暮らし系グッズを含む回収で、5月は合計金額から1,000円割引。

続かないまま眠っていた暮らしグッズを、GW後のタイミングでまるっと整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

武蔵野市は吉祥寺・三鷹・武蔵境を中心に、雑誌や暮らし系メディアで紹介されるライフスタイルアイテムを取り入れる住民が多いエリアです。

特に

・“1ヶ月で枯らしてしまった”観葉植物の鉢・プランター・園芸用品

・“最初の数週間だけ使った”アロマディフューザー・精油・加湿器

・“揃えて満足した”見せる収納ボックス・ラベル雑貨

は、処分の決断がしにくく、棚や押し入れを長期間占有し続けるケースが多くあります。

5月のGW後、暮らし系グッズの整理ニーズが高まるタイミングに合わせて、まとめ処分をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：途中まで意識高かった暮らしグッズまとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年5月1日～2026年5月31日

割引内容：対象品を含む回収で1,000円割引

対象例

・アロマディフューザー・精油・加湿器・空気清浄機

・観葉植物プランター・鉢・園芸ツール・培養土

・見せる収納ボックス・ラベル雑貨・収納ラック

・ヨガマット・バランスボール・ピラティスリング

・スムージーミキサー・ハーブ栽培キット・暮らし系レシピ本

備考（合言葉）：事前見積もり時に「武蔵野市キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（武蔵野市全域）

対応地域例

武蔵野市全域対応（吉祥寺・三鷹・武蔵境エリア）

吉祥寺本町、吉祥寺南町、吉祥寺東町、御殿山、中町、西久保、関前、八幡町、緑町、桜堤、境、境南町など武蔵野市全域

※上記以外も武蔵野市全域で対応可能です。

暮らしグッズの片付けでよくあるお悩み

・一度しか使わなかったアロマディフューザーが棚を占領している

・枯らしてしまった観葉植物の鉢や園芸用品が物置に残っている

・“いつか整え直すかも”と思って手放せないでいる

・大型の収納雑貨や園芸用品を粗大ごみに出す手続きが面倒

・暮らし系グッズと他の不用品をまとめて一度に処分したい

暮らしグッズでよく出る不用品例

アロマ・リラックス家電

観葉植物・園芸用品

収納雑貨・整理アイテム

ヨガ・フィットネス用品

その他の暮らし系グッズ

回収品目の詳細例

アロマ・リラックス家電

アロマディフューザー・精油セット・加湿器・空気清浄機・電動マッサージ家電・スチーマーなど

観葉植物・園芸用品

プランター・鉢・園芸ツール・培養土・ハーブ栽培キット・観葉植物用LED照明など

収納雑貨・整理アイテム

見せる収納ボックス・ラベル雑貨・収納ラック・ハンガーラック・キッチン整理ツールなど

ヨガ・フィットネス・暮らし運動用品

ヨガマット・バランスボール・ピラティスリング・ダンベル・ストレッチポールなど

その他の暮らし系グッズ

スムージーミキサー・ホットサンドメーカー・暮らし系レシピ本・瞑想クッション・絵画/書道道具など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・アロマ・観葉植物などの暮らしグッズが続かなかった方

・収納雑貨・園芸用品をまとめて処分したい方

・GW後の片付けで暮らしを整え直したい方

・武蔵野市で不用品回収を探している方

・暮らしグッズ以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

アロマ家電・観葉植物の鉢・収納雑貨など大型・多点の暮らしグッズも、写真1枚から確認してそのまま見積もり対応が可能です。

“これも暮らしグッズに含まれる？”“観葉植物以外も一緒に出せる？”というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「武蔵野市キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 武蔵野市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/musashinoshi/

📰 武蔵野市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/musashinoshi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)