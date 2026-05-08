初夏の海辺で楽しむ、旬のイタリアン。ソル・ポニエンテが5月限定メニュー4品を提供開始

富士商グループホールディングス株式会社

富士商グループホールディングス株式会社のグループ会社である、富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）が運営するレストラン＆カフェ「ソル・ポニエンテ」（所在地：山口県山陽小野田市きららビーチ焼野）では、2026年5月1日（金）～5月31日（日）までの期間限定で、季節をふんだんに感じる食材を使用した月替わりメニューを提供いたします。

今回登場するのは、初夏の訪れを感じさせる食材を取り入れた、パスタ2品、ピザ1品、チーズメロッソ1品。イイダコやカツオのたたき、筍、新玉葱、彩野菜など、旬の魅力を活かしたメニューを揃えました。

海辺のレストランらしい爽やかさと、イタリア料理ならではの香り豊かな味わいをお楽しみいただけます。

イイダコのプッタネスカ 1,600円（税込）

南イタリアの郷土料理として知られる「プッタネスカ」を、初夏の味覚で仕上げた一皿です。トマトの爽やかな酸味をベースに、オリーブやケッパーの塩味、にんにくの香りを重ね、食欲をそそる奥深いソースに仕立てました。

そこへ合わせるのは、やわらかな食感と旨みを持つイイダコ。噛むほどに広がる海の香りがソースに溶け込み、パスタ全体に豊かな味わいを与えます。しっかりとした旨みがありながらも、トマトの酸味が後味を軽やかにまとめてくれるため、初夏のランチにもぴったりです。

南イタリアの陽気な空気を感じながら、海の恵みを味わえる、ソル・ポニエンテらしいパスタです。

カツオのたたきと新玉葱のペペロンチーノ

1,600円

旬を迎えるカツオのたたきを贅沢に使用した、季節感あふれるペペロンチーノです。カツオのたたきならではの香ばしさと力強い旨みに、にんにくと唐辛子の香りを効かせたオイルソースを合わせました。

さらに、初夏にかけて甘みが増す新玉葱を加えることで、カツオの旨みをやさしく包み込み、全体の味わいに奥行きとまとまりを生み出しています。新玉葱のシャキッとした食感と自然な甘みがアクセントとなり、力強さの中にも軽やかさを感じられる一皿に仕上がりました。

魚介の旨み、香味野菜の香り、旬の野菜の甘みが一体となった、この時期ならではのパスタです。

自家製ベーコンと筍と新玉葱のピザ 2,000円

春から初夏へ移り変わる季節にふさわしい、香り豊かなピザです。主役となるのは、旨みをじっくり引き出した自家製ベーコンと、旬の筍、新玉葱。ベーコンのほどよい塩味と香ばしさに、筍の歯ざわり、新玉葱の甘みが重なり、食材それぞれの個性が引き立つ一枚に仕上げました。

筍の軽快な食感は、ピザに季節感と心地よいアクセントを加えます。新玉葱のやさしい甘みは、チーズや生地の香ばしさとも相性がよく、全体をまろやかにまとめます。そこに自家製ベーコンの旨みが加わることで、満足感のある味わいに。

香ばしく焼き上げた生地と、旬の食材が織りなすバランスの良さを楽しめる、5月限定のおすすめピザです。

自家製ソーセージと彩野菜のチーズメロッソ

2,200円

旨みたっぷりの自家製ソーセージと、色鮮やかな野菜を合わせた、満足感のあるチーズメロッソです。イタリア風リゾットのようにチーズを効かせたメロッソに、自家製ソーセージの濃厚な旨みと、彩り豊かな野菜の香りや食感を合わせました。

ひと口ごとに、ソーセージの肉の旨み、チーズのコク、野菜の爽やかさが広がります。濃厚でありながら、彩野菜の軽やかな味わいが加わることで、最後まで飽きずに楽しめるバランスの良い一皿に仕上げています。

見た目にも華やかで、初夏の食卓を明るく彩るメニューです。しっかり食べたい方にも、季節の野菜を楽しみたい方にもおすすめです。

新食感スイーツ「クリスタリゼの"ザクザク"ソフトクリーム」の販売をスタート

併設しているカフェでは、ソル・ポニエンテオリジナルの新食感スイーツ「クリスタリゼの"ザクザク"ソフトクリーム」の販売をスタートしました。

王道ミルクのコクを楽しめる「クラフトミルク」をはじめ、「チョコ」「抹茶」、そして期間限定フレーバーとして「シチリア塩レモン」をご用意。食後のデザートやカフェタイムにもおすすめです。

濃厚でなめらかな口どけ。

ミルク本来のコクを楽しめる、王道のクラフトソフトクリーム。



シンプルだからこそ味わえる、贅沢なミルクの美味しさです。

抹茶と濃厚ミルクが重なる大人の味わい。



仕上げにトッピングしたカリッと甘いクリスタリゼが、なめらかなソフトクリームに心地よいアクセントをプラス。



全てが調和した、和のクラフトソフトです。

濃厚ミルクソフトにチョコのコクを重ねた贅沢な一品。



トッピングには、カリッと甘いチョコ味のクリスタリゼ。



なめらかさと軽やかな食感が重なり、最後まで楽しめるソフトクリームに仕上げました。

チョコ好きにはたまらない濃厚スイーツです。

【期間限定フレーバー】シチリア塩レモン

濃厚ミルクソフトに爽やかなレモンを。



シロップ漬けレモンとほんのり塩味のアクセントで、甘さと爽やかさが広がる一品です。



夏にぴったりの、さっぱり楽しめるソフトクリームです。

限定フレーバーとして登場している「シチリア塩レモン」は、爽やかなレモンの風味にほどよい塩味をきかせた、初夏にぴったりの限定フレーバーです。

シロップ漬けレモン付きで、すっきりとした後味と華やかな見た目も魅力。

食後のデザートとしてはもちろん、海辺の景色を楽しみながらのカフェタイムにもおすすめです。

【ソフトクリームメニュー】

・クラフトミルク 550円

・チョコ 650円

・抹 茶 650円

・シチリア塩レモン 700円 ※期間限定・シロップ漬けレモン付き

5月だけの味わいを、海辺のレストランとカフェで

5月の月替わりメニューは、魚介の旨み、旬野菜の甘み、香ばしい自家製食材を組み合わせた、初夏らしいラインナップです。

さらに、併設カフェでは新たにソフトクリームの販売もスタートし、食事からデザートまで、ソル・ポニエンテで過ごす時間をより楽しんでいただけます。

季節の移ろいを感じながら、レストランとカフェそれぞれの味わいをぜひお楽しみください。

ソル・ポニエンテはスペイン語で「夕陽」

レストランからは「日本の夕陽百選」にも選ばれた美しい夕陽を眺めることができます。

太陽のリフレクションが精巧に設計された美しい建築は、

世界的建築家 隈研吾氏によって2001年に作られた作品「海/フィルター」。

コース料理はもちろん、アラカルトやワインの種類も豊富に取り揃えております。

あらゆる年代の方にご満足いただける創作地中海料理のお店。

ゆっくりとした至極の時を心ゆくまでお過ごしください。

〒756-0875 山口県山陽小野田市きららビーチ焼野

営業時間：LUNCH 11:30～15:30 (14:30 L.O) ※土日祝は11:00～

DINNER 17:30～21:00 (20:00 L.O) ※11月～1月は17:00～

カフェ 11:30～18:00（17:00 L.O） ※土日祝は11:00～

【定休日】毎週 火曜日

ソル・ポニエンテ公式HP：https://sol-poniente.co.jp/

ソル・ポニエンテ公式Instagram：https://www.instagram.com/sol.poniente402/

運営元：富士商株式会社 https://fujisho.ne.jp/