「PartnerProp」、パートナー取引の実態把握と証跡管理の支援を強化

株式会社パートナープロップ

「パートナーマーケティング」を実現する国内のリーディングカンパニーとしてPRM(パートナー関係管理システム)を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：井上 拓海、以下：パートナープロップ）は、PRM「PartnerProp」に「パートナーの操作履歴」機能を追加し、パートナー取引の実態把握と証跡管理の支援を強化しました。これまでも、販売先情報の可視化や案件更新履歴の管理、案件バッティングの検知などを通じて、取引の透明性確保を支援してまいりましたが、今回の機能追加により、パートナー経由取引における操作状況も把握しやすくなり、IPO審

査・監査・内部統制への対応を後押しします。

■ガイドライン公表を受け高まる、パートナー取引における透明性確保の重要性

詳細を見る :https://partner-prop.com/

昨今発生した新規上場時の会計不正事例を受け、日本証券業協会は2026年3月、「新規上場時の会計不正事例を踏まえた引受審査に関するガイドライン」を公表しました。同ガイドラインでは、代理店を介した取引比率が高い場合、実質的な仕入先・販売先の状況確認や、必要に応じた直接確認の重要性が示されています。こうした流れを受け、IPO審査や監査、内部統制の観点からも、パートナー取引における透明性確保への要請は一層高まっています。

（参照：日本証券業協会「新規上場時の会計不正事例を踏まえた引受審査に関するガイドライン」https://www.jsda.or.jp/shijyo/minasama/hikiukeshinsa.html）

パートナービジネスは、販路拡大や市場開拓を進めるうえで有効な成長手法である一方、自社とエンドユーザーの間に複数の関係者が介在しやすく、販売先の実態や案件進捗、更新履歴を把握しにくいという課題があります。とくに、パートナー経由の売上比率が高まるほど、誰に、どのような商流で、どの案件が進んでいるのかを日常的に把握・記録する重要性は高まります。パートナープロップは、パートナー経由取引における販売先情報の可視化や案件バッティングの検知などの取引の「実態把握」と「証跡管理」を支援する機能を提供しておりますが、今回新たに、「パートナーの操作履歴」を追加しました。

■取引の透明性確保に対応する主な機能

「PartnerProp」は、パートナー取引における販売先の可視化、進捗や変更履歴の管理、案件重複の把握を一つの基盤上で支援します。これにより、IPO審査や監査、内部統制で求められる取引透明性の確保を後押しするとともに、日常的な案件運用の精度向上にも貢献します。今回新たに追加した「パートナーの操作履歴」機能により、誰が・いつ・どのような操作を行ったのかを把握しやすくなります。

・販売先情報の可視化

案件登録時にエンドユーザー情報を入力・蓄積することで、メーカー側はパートナー経由の販売先情報を把握しやすくなります。これにより、パートナーを介した取引においても、実質的な販売先の状況を確認しやすくし、案件管理の精度向上にもつながります。

・取引プロセスの履歴管理

案件の更新履歴や変更内容を記録・蓄積することで、誰が、いつ、どのような更新を行ったのかを確認しやすくします。これにより、監査や内部統制の場面で必要となる証跡管理を支援するとともに、取引プロセスの透明性向上にも貢献します。さらに今回追加した「パートナーの操作履歴」機能により、パートナーによる操作内容も把握しやすくなり、履歴管理を一層強化します。

・案件バッティングの検知

同一エンドユーザーへの重複登録を検知することで、案件の競合や不自然な取引の兆候を把握しやすくします。これにより、パートナー間の案件重複による混乱を防ぐだけでなく、取引状況の可視化や管理精度の向上にもつながります。

■実際にご活用いただいているお客様の声

・株式会社スパイダープラス ビジネスグループ セールス本部 パートナーサクセス部 課長 陶山 功陽 様

当社では、販売パートナー様と健全に事業を推進するために、独自の取引ガイドライン（既存顧客への営業制限等）の遵守とサーバー単位での販売先情報の可視化が不可欠と考えています。

PartnerPropの「販売先可視化／バッティング検知」により、ガイドラインが適切に機能しているかを把握できます。加えて、商談から受注・導入支援まで顧客の自走と共にあるパートナー様のリード状況や活動実態も、案件管理機能によって可視化され、生産性向上につながっています。

今回の追加機能により、「証跡管理」と「営業プロセス最適化」がさらに強化されます。透明性の担保による当社のガバナンス強化につながることと、パートナービジネスのパフォーマンス最大化を支える基盤として、PartnerPropには今後も期待しています。

■今後の展望

パートナープロップは今後も、パートナービジネスの成長を支えるだけでなく、取引の透明性や健全性を支える基盤として、機能強化を進めてまいります。パートナープロップは、パートナービジネスの推進だけでなく、その健全な運営を支える情報基盤として、企業のガバナンス強化を支援してまいります。

■株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。世界市場規模38兆円と巨大市場となっているPRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）領域を牽引し、日本を代表とするリーディングカンパニーとして企業間の共創を促進する社会の実現を目指します。

パートナーマーケティングを実現するPRM「PartnerProp」とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。

https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

■『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/

■「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

社名：株式会社パートナープロップ

事業内容：PRM ツール「PartnerProp」の企画・開発・販売 設立：2023年5月

代表者：代表取締役 CEO 井上 拓海 所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

公式HP：https://partner-prop.com/