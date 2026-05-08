第25回 聞き書き甲子園　参加高校生を募集

第25回「聞き書き甲子園」の開催にあたり、参加する高校生を募集します。本年度は、全国12地域の森・川・海の「名人」65名を対象に、高校生が一対一で「聞き書き」を行います。

特定非営利活動法人地球緑化センター

「聞き書き甲子園」は、全国の高校生が林業家、木工職人、漁師など、自然と関わる職種の「名人」を訪ね、その知恵や技（わざ）、思いを「聞き書き」し、記録・発信する取り組みです。平成14年度の開始以来、延べ2,200人を超える高校生が参加してきました。

令和元年度からは、名人の推薦や高校生の受け入れに協力する市町村（地域）を全国から公募し、農山漁村地域と高校生をつなぐ活動を広げています。

本年度は、全国12地域で活動する名人を訪ね、一対一で「聞き書き」に取り組む高校生65名を募集します。

［募集内容］

■参加対象：高校生

■募集人数：65名

■参加費：無料

■募集期間：5月8日（金）～6月25日（木）必着

■応募書類：１.申込用紙 ２.応募動機をまとめた作文（400字程度）

※聞き書き甲子園 Webサイト（ https://www.kikigaki.net/entry）から申込用紙のダウンロードが可能です。

■応募方法： Webサイトの応募フォームから応募、もしくは上記書類を郵送

■詳細については、公式サイトをご覧ください。 https://www.kikigaki.net

［実施概要］

■取材先（12地域）

山形県小国町/新潟県上越市/群馬県上野村/長野県泰阜村／愛知県豊根村/愛知県豊田市/岡山県鏡野町/岡山県備中地域/広島県三原市/大分県日田市 (筑後川上流域)/宮崎県五ヶ瀬町/沖縄県国頭村

■スケジュール

・2026年7月下旬：参加者の決定

・8月9日(日)～12日(水)：事前研修の実施（東京）

・8月下旬～11月下旬：聞き書き取材（原則として2回）

・2027年3月下旬：フォーラム（成果発表会）開催予定

■表彰

優秀作品には、農林水産大臣賞、文部科学大臣賞、環境大臣賞、林野庁長官賞、ファミリーマート特別賞等が授与されます。



■主催・協賛・協力・後援

［主催］聞き書き甲子園実行委員会（農林水産省／文部科学省／環境省／公益社団法人国土緑化推進機構／NPO法人地球緑化センター）

［募金協力・企業寄付］株式会社ファミリーマート

［協賛・協力］公益財団法人一ツ橋文芸教育振興会／富士フイルムホールディングス株式会社／京王電鉄株式会社／株式会社ティムコ／株式会社ベネッセコーポレーション

［後援］総務省／全国知事会／全国市長会／全国町村会／全国山村振興連盟／一般社団法人全国過疎地域連盟／NPO法人「日本で最も美しい村」連合

■「聞き書き甲子園」とは

「聞き書き甲子園」は、全国の高校生が森・川・海の「名人」を訪ね、その知恵や技、心を「聞き書き」し、記録・発信する取り組みです。毎年、公募により選定された協力市町村（地域）が名人の推薦や受け入れに協力し、高校生は各地域の名人を一対一で訪問して取材します。完成した作品は、一冊の作品集としてまとめられます。

■「聞き書き」とは

「聞き書き」の基本は、一対一のコミュニケーションです。高校生は、「名人」との対話をすべて録音し、その言葉を一言一句もらさず書き起こし、名人の語り口を活かした文章にまとめます。高校生は聞き書きを通して、名人の人生や思いを受け止め、そこから多くを学びます。こうした経験をきっかけに、里山・里海の保全や地域づくりに関わる卒業生も生まれています。

また、聞き書きは世代を超えて知恵や心をつなぐ活動です。キャリア教育やＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の事例としても高く評価されています。

■「名人」とは

日本の風土と文化を背景に森・川・海などの自然とかかわる仕事に携わり、先人から受け継いだ知恵や技（わざ）、心を受け継ぎ、実践している方々です。職種は、林業家、炭焼き、木工職人、大工、漁師、海女など多岐にわたります。

■協力市町村（地域）について

第25回聞き書き甲子園では、昨年度の公募により選定された12の協力市町村（地域）が、名人の推薦や高校生の受け入れを担います。これらの地域から推薦された65名の名人を高校生が一対一で訪ね、「聞き書き」に取り組みます。

森・川・海の「名人」を訪ね、その知恵や技、心を「聞き書き」します。【お問い合わせ先】

聞き書き甲子園実行委員会事務局（NPO法人地球緑化センター）

担当：小形・大家・三木

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-3 金谷ビル2階201

TEL：03-5542-0132 FAX：03-5542-0136

メール：contact@kikigaki.net

HP：https://www.kikigaki.net