累計12万部突破の異世界グルメ奮闘記『天空の異世界ビストロ店 ～看板娘ソラノが美味しい幸せ届けます～』第4巻が本日５月８日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、『天空の異世界ビストロ店 ～看板娘ソラノが美味しい幸せ届けます～』第4巻が本日５月８日(金)に発売したことをご案内いたします。本作品は累計12万部突破（電子含む）の注目作品となっており、ただいま「コミックグロウル」にて好評連載中です。

天空の異世界ビストロ店 4 ～看板娘ソラノが美味しい幸せ届けます～

漫画：島田ハチ | 原作：佐倉涼 | キャラクター原案：すざく

≪ミッションは日本人になじみ深い"ある食材"を使った新メニュー開発！？≫

リニューアルオープンも無事成功！

しかし、そんな日々も束の間、レストランを狙う怪しい男が現れて……!?

トラブル続きの中、ソラノは日本人に馴染み深い"ある食材"を使った新メニュー開発を

ロベール殿下から直々に頼まれてしまう――！

“美味しく稼ぐ”異世界グルメ奮闘記 第4巻！

発売日：2026年5月8日(金)

価格：836円(税込)

発行：株式会社ブシロードワークス

発売：株式会社KADOKAWA

作品ページ：https://comic-growl.com/series/02674f27ad178

▼購入特典

【応援店】イラストペーパー

■電子書籍フェア開催！

発売を記念して対象作品の割引や無料試読等を実施中！

『僕のいけずな婚約者』『天空の異世界ビストロ店』他 新刊配信記念フェア

開催期間：2026年5月8日(金)～21日(木)

特設URL：https://bushiroad-works.com/ebookfair_20260508-0521/

※実施期間・対象作品やフェア内容については電子書店によって異なる場合がございます。

■「コミックグロウル」とは

出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト！

「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新！

コミックグロウル：https://comic-growl.com/

公式X：https://x.com/comic_growl

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