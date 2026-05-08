【フジテレビ】伝説のフェイクドキュメンタリーが復活 シリーズ最新劇場版が早くもFODに登場 映画『放送禁止 ぼくの３人の妻』FODにてプレミアムTVOD独占配信開始！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/017g （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、映画『放送禁止 ぼくの３人の妻』を５月８日（金）10時30分より、プレミアムTVOD（PVOD）にて独占配信を開始することが決定しました。

※プレミアムTVOD（PVOD）とは、都度課金型動画配信サービスです。

『放送禁止 ぼくの３人の妻』（C）「放送禁止 ぼくの３人の妻」製作委員会

映画『放送禁止 ぼくの３人の妻』は、2003年４月からフジテレビの深夜に放送され、カルト的人気を博してきた『放送禁止』シリーズの劇場版第４弾です。「ある事情で放送が中止となったVTRを再編集し放送する」という設定のもと、ドキュメンタリーの形式を取りながら、映像の中に仕掛けられた違和感や真相を読み解いていくフェイクドキュメンタリー作品として、多くのファンを生み出してきました。

本作のテーマは“一夫多妻制”。WEBデザイナーの萩原紘二と、彼との生活をともにする３人の妻たちを追った映像を通して、やがてひとつの殺人事件の真相が浮かび上がっていきます。何が事実で、何が仕掛けなのか。観る者の観察力と想像力を刺激する、『放送禁止』シリーズならではの不穏な世界観が展開されます。

企画・脚本・監督を務めるのは、『放送禁止』シリーズを手掛けてきた長江俊和。『パラノーマル・アクティビティ第２章 TOKYO NIGHT』などを監督し、映像作家・小説家としても知られる長江が、シリーズ完全新作として、再び“放送されなかった映像”の奥に潜む恐るべき真実を描き出します。

あるドキュメンタリー映像。薄暗い場所で揺れる蝋燭の炎。祝詞を高らかに読み上げる霊媒師。そして祈祷を受ける３人の女性たち。彼女たちは、１人の夫を共有する一夫多妻制の家で暮らす妻たちでした。

トランス状態に陥っていた３人の妻たちは、それぞれ「私は夫を殺しました」と口にします。夫を愛していたから殺したのか、憎んでいたから殺したのか。３人の妻のなかで、いったい誰が夫を殺したのか。その答えは、放送禁止となった１年前のドキュメンタリー映像の中に隠されていました。

画面の隅々に散りばめられた違和感、何気ない会話の裏側に潜む手がかり、そして最後に浮かび上がる真実。観るたびに新たな発見がある、考察型フェイクドキュメンタリーの最新作を、ぜひFODでいち早くお楽しみください。

（C）「放送禁止 ぼくの３人の妻」製作委員会

（C）「放送禁止 ぼくの３人の妻」製作委員会

（C）「放送禁止 ぼくの３人の妻」製作委員会

（C）「放送禁止 ぼくの３人の妻」製作委員会

（C）「放送禁止 ぼくの３人の妻」製作委員会

（C）「放送禁止 ぼくの３人の妻」製作委員会

◇ 映画概要

■タイトル：『放送禁止 ぼくの３人の妻』

■配 信：FODにて５月８日（金）10時30分～プレミアムTVOD（PVOD）独占配信開始

■販売価格：1,980円（税込）

■視聴期間：48時間

■監 督：長江俊和

■脚 本：長江俊和

■企 画：長江俊和

■製 作：長江俊和／小林良二／渋谷謙太郎／佐久間大介

■プロデューサー：小林良二／嘉元規人／杉崎朋子

■ナレーター：鈴木ゆうこ

■製 作 年 ：2025年

■本編時間：98分

■レーティング：G

■配 給：渋谷プロダクション

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/017g（配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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