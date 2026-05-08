大人女性向け恋愛小説「ベリーズ文庫」「ベリーズ文庫with」最新刊8点を5月10日（日）発売！

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry’s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、『ベリーズ文庫』『ベリーズ文庫with』の新刊を、2026年5月10日(日)より全国書店にて発売いたします。

■『野いちご』 https://www.no-ichigo.jp/(https://www.no-ichigo.jp/) ■『Berry’s Cafe』 https://www.berrys-cafe.jp/(https://www.berrys-cafe.jp/)

■『ノベマ！』 https://novema.jp/(https://novema.jp/) ■新刊情報 https://www.berrys-cafe.jp/bookstore/berrys/202605

■書籍発売情報

『三つ子のパパは執愛滾る天才パイロット～再会した強がりママを一途に囲い満たす～』

著者：田崎くるみ、イラストレーター：アヒル森下

価格：税込836円（本体760円+税）、ISBN：978-4-8137-1928-1

【あらすじ】 「やっと見つけた」――訳あって三つ子のシングルマザーになった那奈は、元彼のパイロット・稔とまさかの再会。彼は他の女性と幸せになったはず。破局後に内緒で出産したことを必死に隠そうとするが…。稔は一途な執愛を露わに「ずっと探していた、もう逃がさない」と熱く迫ってくる。かつてふたりの仲を引き裂いた女による妨害も稔が滾る愛で跳ね除け、戸惑う那奈を三つ子ごと包み込み…！

『お隣のハイスペ御曹司は一応、私の夫です～ビジネス婚のはずが旦那様は妻への溺愛が我慢できない～』

著者：高田ちさき、イラストレーター：織屋イト

価格：税込825円（本体750円+税）、ISBN：978-4-8137-1923-6

【あらすじ】 鳳凰グループの御曹司・凌平とその秘書である花南乃は、誰もが憧れるラブラブ夫婦。しかし、同じマンション内で別居していて!?実はふたりはビジネス婚しただけの偽装夫婦だった。「俺のことは絶対に好きになるな」と言われて始まった結婚生活。凌平は円満を装うため過度なスキンシップを加速させていき…!?――「一生かけて俺の愛を証明する」ついに溺愛に目覚めた凌平の独占欲が溢れ出し…！

『冷徹社長が地味でマジメな私を契約妻に絶対指名～条件だけで選ばれたはずが激愛豹変して～』

著者：宝月なごみ、イラストレーター：沖田ちゃとら

価格：税込825円（本体750円+税）、ISBN：978-4-8137-1925-0

【あらすじ】 目立たず・マジメで・社長に興味がない――人事部の小雪は突然「君は“条件”にぴったりだ」と社長室に呼び出され、契約結婚を提案される。相手は世界的企業の御曹司で女性ファンが急増中の遼河。女性問題を不安視する声を収めるためのビジネス婚で、距離を保った関係になるはずが…。「一生愛される覚悟をしろ」小雪の態度が遼河の独占欲を煽ってしまい、予期せぬ溺愛で心も身体も熱く奪われ…！

『冷酷魔王な法医学ドクターは政略妻を悪辣なまでに溺愛する【双子の白黒ドクターシリーズ】』

著者：一ノ瀬 千景、イラストレーター：炎かりよ

価格：税込825円（本体750円+税）、ISBN：978-4-8137-1924-3

【あらすじ】 父が経営する医療機器メーカーで働く衣都は、営業先で“絶対零度の魔王”と噂される法医学者・響司の冷酷っぷりを目撃！いくら名医でも印象最悪。ある日、父の頼みで渋々見合いに行くと響司がいて!?衣都は経営難な家業のために彼と政略結婚することに。殺伐とした夫婦生活になると思いきや、衣都の態度が響司の情欲を煽ってしまい!?予想外の溺愛に甘く囚われる、双子の白黒ドクターシリーズ弟編！

『「顔も見たくない」と振られたのに、御曹司の十年越しの執着激愛で娶り堕とされました』

著者：森野りも、イラストレーター： 篁ふみ

価格：税込836円（本体760円+税）、ISBN：978-4-8137-1926-7

【あらすじ】 ブラック企業での日々に疲弊した紗月を救ったのは、大須賀と名乗るハイスペックな男。しかし一夜を共にした翌朝、彼の正体が苦い思い出の初恋相手・航生だと発覚！過去、誤解によって憎まれて「顔も見たくない」と振られたはずなのに、なぜかプロポーズされて!?彼には何か事情があるようで、契約妻になった紗月。愛されるわけないはずが――「君が欲しい」航生は十年間秘めていた執着愛を燃え上がらせて…!?

『独占欲に火がついた御曹司が溺愛猛追で鉄壁ガードを崩してきます』

著者：鞠坂小鞠、イラストレーター：村上晶

価格：税込836円（本体760円+税）、ISBN：978-4-8137-1927-4

【あらすじ】 恋愛にトラウマを持つ歩加はもう恋をしないと決めている。若き社長・統弥の秘書として仕事一筋だったのに…。良きビジネスパートナーなはずの統弥は、密かに歩加への恋情を募らせていて!?独占欲が限界突破した彼と、仕事の一環という建前で偽装結婚することに！「勝手に愛したがる俺を、ただ君は見ていればいい」――統弥の甘すぎる激愛は、強がりな歩加の鉄壁ガードも溶かしていき…。

【ベリーズ文庫with】『40なふたり いつも余裕なズルい男を煽ってしまったせいで』

著者：葉月りゅう、イラストレーター：小駒みち

価格：税込858円（本体780円+税）、ISBN：978-4-8137-1929-8

【あらすじ】 アラフォー＆バツイチの真琴は恋も結婚もこりごり。仕事で出会った超イヤミな男・透也とは年齢も離婚歴も同じなのに全く気が合わず、棘のある口調の彼を思わず煽ってしまう。気まずく思ってたけどまさかのご近所さんで!?ある時、真琴が若い男におばさんいじりをされていると――「その年じゃまだわからないか。彼女の魅力は」透也に助けられ彼の優しさが見えてくる。そんな中、元夫が復縁を迫ってきて!?

【ベリーズ文庫with】『大好きだった元彼と再会しましたが、私はもう結婚しています。』

著者：泉野あおい、イラストレーター：内河

価格：税込869円（本体790円+税）、ISBN：978-4-8137-1930-4

【あらすじ】 『結婚だけがすべてじゃないだろ？』――７年前、そのひと言ですれ違い、元彼・穂高と別れた千紘。数年後ほかの男性と結婚したけれど、今は夫のモラハラで心は疲弊するばかり。そんな中、職場に新しい上司としてやってきた穂高と再会。「幸せでいるんだよな？」と聞かれ動揺を隠せない。もう別々の道を歩んでいるはずだったのに…。夫の不倫が発覚して思い悩む千紘を、穂高は見過ごせなくて…！

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2159-6e3e5ef4592b147c61cbd0ef0de1ae24.pdf