九州・沖縄の最恐行脚! 沖縄公演に千原せいじが電撃参戦!怪談芸人たちが贈る恐怖のツアー 初日から波乱の追加出演決定

写真拡大 (全4枚)

吉本興業株式会社

吉本興業株式会社は、2026年5月より沖縄・熊本・福岡の3県を巡る「怪談ツアー」を開催します。各地で期待が高まるなか、ツアーの幕開けを飾る5月9日（土）沖縄公演に千原せいじの緊急参戦が決定しました。


本ツアーは、実力派の怪談芸人たちが九州・沖縄の夜を震わせる、この夏注目のプロジェクトです。千原せいじの参戦により、恐怖のステージにどのような化学反応が起きるのか。


「九州・沖縄の最恐行脚！」沖縄公演　概要



日時：2026年5月9日（土）


1公演目　13:30開場 ／ 14:00開演


2公演目　16:30開場 ／ 17:00開演



会場：てんぶす那覇 テンブスホール


（那覇市牧志3-2-10-4F）



出演：デニス（MC）


シークエンスはやとも、安井政史、ショウきん、だいかん、TOKU、


千原せいじ（追加出演）



千原せいじ（追加出演）


料金：前売4,500円／当日5,000円


FANYチケット、ファミリーマート店頭にて販売


※当日券は各公演開場時間より販売開始



FANYチケット：


1公演目　https://ticket.fany.lol/reception/50553/42774


2公演目　https://ticket.fany.lol/reception/50553/42777



問合せ：よしもとエンタテインメント沖縄


098-861-5141（平日10:00～18:00）



SNS：よしもと沖縄


Instagram：https://www.instagram.com/yoshimoto_okinawa/


X：https://x.com/yoshimoto_oknw



Instagram

X