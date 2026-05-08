九州・沖縄の最恐行脚! 沖縄公演に千原せいじが電撃参戦!怪談芸人たちが贈る恐怖のツアー 初日から波乱の追加出演決定
吉本興業株式会社
千原せいじ（追加出演）
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吉本興業株式会社は、2026年5月より沖縄・熊本・福岡の3県を巡る「怪談ツアー」を開催します。各地で期待が高まるなか、ツアーの幕開けを飾る5月9日（土）沖縄公演に千原せいじの緊急参戦が決定しました。
本ツアーは、実力派の怪談芸人たちが九州・沖縄の夜を震わせる、この夏注目のプロジェクトです。千原せいじの参戦により、恐怖のステージにどのような化学反応が起きるのか。
「九州・沖縄の最恐行脚！」沖縄公演 概要
日時：2026年5月9日（土）
1公演目 13:30開場 ／ 14:00開演
2公演目 16:30開場 ／ 17:00開演
会場：てんぶす那覇 テンブスホール
（那覇市牧志3-2-10-4F）
出演：デニス（MC）
シークエンスはやとも、安井政史、ショウきん、だいかん、TOKU、
千原せいじ（追加出演）
千原せいじ（追加出演）
料金：前売4,500円／当日5,000円
FANYチケット、ファミリーマート店頭にて販売
※当日券は各公演開場時間より販売開始
FANYチケット：
1公演目 https://ticket.fany.lol/reception/50553/42774
2公演目 https://ticket.fany.lol/reception/50553/42777
問合せ：よしもとエンタテインメント沖縄
098-861-5141（平日10:00～18:00）
SNS：よしもと沖縄
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