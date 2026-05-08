令和9年度「第26回聞き書き甲子園」にて高校生の受け入れと「名人」の推薦に協力する市町村（地域）を公募

聞き書き甲子園実行委員会(農林水産省等で構成)は、第26回聞き書き甲子園(令和9年度)の開催に協力する市町村(地域)を公募します

特定非営利活動法人地球緑化センター

「聞き書き甲子園」は、全国の高校生が森・川・海の「名人」を訪ね、その知恵や技（わざ）、生き方を記録し、発信する活動です。令和元年度からは、名人の推薦と高校生の受け入れに協力する市町村（地域）を全国から公募し、農山漁村地域と若い世代をつなぐ場を創出してきました。

令和9年度の開催に向けて、高校生が「聞き書き」を行う「名人」の推薦と、高校生の受け入れに協力する「市町村」（地域）を公募します。

本取り組みは、

・地域文化・知恵の継承

・若者との交流による次世代育成

・地域への関心を高める関係人口の創出

・地域の魅力発信による移住定住の契機づくり

といった効果が期待され、これまで多くの自治体で活用されています。

皆様の地域でも「名人」を推薦し、高校生を受け入れてみませんか。

応募期間：令和8年5月8日（金）～9月4日（金）17時

※本公募の対象は市町村（地域）とし、「聞き書き」の対象となる名人を推薦いただくことが要件です。市町村を窓口として「地域団体」（地域自治組織や市民活動団体、事業協同組合等）が応募することや、複数の市町村が連名で応募することも可能です。

※公募の結果、選定された市町村（地域）には、令和9年1月末までに「名人」を推薦いただきます。

※高校生の「聞き書き」取材は、令和9年9月頃より実施します。高校生の旅費等は実行委員会が負担します。

※詳細は「聞き書き甲子園」のwebサイトをご覧ください。https://www.kikigaki.net/join



応募方法

「第26回聞き書き甲子園」協力市町村（地域）公募要領に定める申請書（様式1）及び申請書地域概要説明書（様式2）を聞き書き甲子園実行委員会事務局あてにメールにて提出してください。

様式は「聞き書き甲子園」ウェブページ（URL：https://www.kikigaki.net/join）からダウンロードいただけます。

［主催］（農林水産省／文部科学省／環境省／公益社団法人国土緑化推進機構／NPO法人地球緑化センター）

［募金協力・企業寄付］株式会社ファミリーマート

［協賛・協力］公益財団法人一ツ橋文芸教育振興会／富士フイルムホールディングス株式会社／京王電鉄株式会社／株式会社ティムコ／株式会社ベネッセコーポレーション

［後援］総務省／全国知事会／全国市長会／全国町村会／全国山村振興連盟／一般社団法人全国過疎地域連盟／NPO法人「日本で最も美しい村」連合

■「聞き書き甲子園」とは

「「聞き書き甲子園」は、全国の高校生が森・川・海の「名人」を訪ね、その知恵や技、心を「聞き書き」し、記録・発信する取り組みです。毎年、公募により選定された協力市町村（地域）が名人の推薦や受け入れに協力し、高校生は各地域の名人を一対一で訪問して取材します。完成した作品は、一冊の作品集としてまとめられます。

■「聞き書き」とは

「聞き書き」の基本は、一対一のコミュニケーションです。高校生は、「名人」との対話をすべて録音し、その言葉を一言一句もらさず書き起こし、名人の語り口を活かした文章にまとめます。高校生は聞き書きを通して、名人の人生や思いを受け止め、そこから多くを学びます。こうした経験をきっかけに、里山・里海の保全や地域づくりに関わる卒業生も生まれています。

また、聞き書きは世代を超えて知恵や心をつなぐ活動です。キャリア教育やＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の事例としても高く評価されています。

■本年度の開催地について

本年度、第25回聞き書き甲子園は、以下12の地域にご協力いただき実施しています。

［参考］第25回（令和8年度） 聞き書き甲子園 実施地域

山形県小国町/新潟県上越市/群馬県上野村/長野県泰阜村／愛知県豊根村/愛知県豊田市/岡山県鏡野町/岡山県備中地域/広島県三原市/大分県日田市 (筑後川上流域)/宮崎県五ヶ瀬町/沖縄県国頭村

■市町村（地域）が推薦する森・川・海の「名人」とは？

林業、水産業、工芸など、地域の自然と関わる仕事に長年従事し、先人からの知恵や技（わざ）、思いを受け継いできた、おおむね50歳以上の方々です。

《職種例》

１）森にかかわる仕事

造林手、炭焼き、猟師、山菜採り、原木しいたけ栽培、漆かき、薬草採取、養蜂 等

２）川や海にかかわる仕事

漁師、海女、牡蠣養殖、船大工、漁具づくり 等

３）伝統的な生活文化の継承にかかわる仕事

宮大工、茅葺き職人、桶・樽づくり、木地師、塗師、紙漉き、竹細工、草木染め、野鍛冶、伝統農法、発酵食品づくり（味噌・麹）等

※詳細はホームページの「名人推薦要領」をご覧ください。

■高校生と名人の出会いが、地域とのつながりを育みます

高校生が名人の語りに真剣に耳を傾け、その半生を作品としてまとめることは、名人にとって自身の歩みを振り返る機会となり、新たな活力を生み出します。

また、取材を通じて生まれたつながりは、高校生にとって取材地域を「第2のふるさと」と感じるきっかけにもなり、終了後も交流が続く例があります。中には地域へI・Uターンを果たす卒業生もおり、こうした関係が地域への関心や関わりを広げています。

こうしたつながりが地域の元気につながり、関係人口の広がりへとつながる動きも生まれています。

【お問い合わせ先】

聞き書き甲子園実行委員会事務局（NPO法人地球緑化センター）

担当：小形・大家・三木

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-3 金谷ビル2階201

TEL：03-5542-0132 FAX：03-5542-0136

メール：contact@kikigaki.net

HP：https://www.kikigaki.net