夏のアウトドアに大活躍のアイテムがお買い得なワクワクの3日間！ロゴスのお祭り「メイプルフェスタ」5月22日より開催

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、夏のアウトドアに大活躍のテントやランタンなど様々なアイテムがお得に購入できる「メイプルフェスタ」を、2026年5月22日(金)から5月24日(日)までの3日間開催いたします。

【 メイプルフェスタ 】https://www.logos.ne.jp/special/19(https://www.logos.ne.jp/special/193)3(https://www.logos.ne.jp/special/193)

本イベントは、子供から大人までご家族そろってアウトドアを楽しめるロゴスのお祭りです。

PANEL SYSTEM搭載で家族6人でもゆったり過ごせる「プレミアム PANEL グレートドゥーブルG2・プラス XL-BD」や、庭やベランダ、室内でもBBQができる火を使わない電気式グリル「野電）エレキャン・エレグリルCHEF」など、これからの季節に大活躍のアイテムの展示品が特別価格でお得にご購入いただけます。また、ロゴスカフェでは期間中、メイプルフェスタ特別メニューをお楽しみいただけます。

そのほか、スタッフによるテント組立てのデモンストレーションやオリジナルシールがゲットできる大人気の「KAMADO de カプセルトイ」を実施いたします。キャンプ初心者の方やお子様でもアウトドアを楽しく身近に体験していただけるイベントが盛りだくさんとなっております。

さらに、期間中ロゴスショップにて製品をご購入いただきましたロゴスファミリーNEOS会員様に、数量限定でノベルティーをプレゼントいたします。ぜひこの機会にお越しください。



夏のアウトドアにぴったりなアイテムがお得な価格で購入できるほか、親子で楽しめる企画が盛りだくさんの「メイプルフェスタ」に参加し、より充実したアウトドアライフをぜひお楽しみください。

詳しくはこちら :https://www.logos.ne.jp/special/193

・メイプルフェスタ

▽実施期間

2026年5月22日(金)～5月24日(日)

▽実施店舗

全国のロゴスショップと、一部のロゴスストア・ロゴスフラッグシップコーナーで開催！

※開催店舗などの詳細はHPをご覧ください。

【 メイプルフェスタ 】https://www.logos.ne.jp/special/19(https://www.logos.ne.jp/special/193)3(https://www.logos.ne.jp/special/193)

・メイプルフェスタの楽しみ方

■展示品をはじめとする対象アイテムを特別価格で販売

キャンプ初心者の方にも簡単に設営できるテントをはじめ、夏のアウトドアで大活躍のクーラーバッグやたき火関連アイテムなど様々な対象アイテムを特別価格で販売。

※画像はイメージです。

■人気のランタンも種類豊富に多数取り揃え

ロゴスのランタンはスマートフォンへの充電も可能なため、防災アイテムとしても活躍。

豊富なデザインからお好みのランタンをお選びいただけます。

※画像はイメージです。

■ロゴスカフェでは特別メニューが登場

※画像はイメージです。

ロゴスカフェでは5月10日から5月24日の期間限定で、メイプルフェスタ特別メニューを発売いたします。

大好評の「チュロスサンデー」をリニューアルし、チュロスを丸ごと楽しめる贅沢なサンデーに進化しました。ラインアップは、チョコとメイプルの２種類を数量限定でご用意。

子どもから大人まで大満足のメイプルフェスタ特別メニューを、この機会にぜひご賞味ください！

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■メイプルフェスタ風船プレゼント！

※画像はイメージです。

ご来店いただいたお子様には、

メイプルフェスタ限定の風船をプレゼント！

※ロゴスストア・ロゴスフラッグシップコーナーの一部店舗は対象外となります。

■会員様限定特典！

ロゴスファミリー会員様にイベント限定の特典をご用意しております。ぜひこの機会にご利用ください。

※会員特典はロゴスショップのみ対象となります。

【大人気！「KAMADO de カプセルトイ」開催！】

会員登録＆店舗フォローをしていただいたお客様限定で、大人気「KAMADO de カプセルトイ」にチャレンジ。LOGOSオリジナルキャラクター「ロゴスのえほん」のシールをゲットしよう！

【商品お取り置きサービス】

5月8日(金)より、イベント期間中に特別価格で販売する製品のお取置きができます。

〈条件〉

ロゴスファミリー会員：10,000円以上お買い上げの場合

ロゴスファミリーNEOS会員：1,000円以上お買い上げの場合

※5月22日(金)から5月24日(日)の期間中に受け取りできる方が対象となります。

【ノベルティーをプレゼント】

ロゴスファミリーNEOS会員様限定で、メイプルフェスタ期間中にロゴスショップにて製品をご購入いただいた方に、ノベルティーをプレゼントいたします！

※数量限定です。なくなり次第終了となります。

そのほかにも、お得な特典が盛りだくさんのロゴスファミリー会員・NEOS会員に、ぜひこの機会にご登録ください！

●ロゴスファミリー会員：https://www.logos.ne.jp/logos_family

●ロゴスファミリーNEOS会員：https://www.logos.ne.jp/logos_family/neos-visa

ロゴスファミリー会員とは

全国のロゴスショップ・ロゴスショップ公式オンライン店 (以下公式オンライン店)でお買い物すると、公式オンライン店で利用できるポイントが貯まります。

購入した金額に応じて会員ステージを設け、ステージがアップするとポイント還元率や特典がグレードアップするため、よりお買い物をお楽しみいただけます。

また、有料会員である「ロゴスファミリーNEOS会員」は、無料会員サービスに加え、10%OFFでお買い物できるほか、カタログプレゼントなど、よりお得な特典を受けることができます。

※イベント内容、セール内容、対象製品等の詳細は、店舗ごとに異なります。詳細は、各店舗にてご確認ください。

■イベント詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 メイプルフェスタ 】https://www.logos.ne.jp/special/19(https://www.logos.ne.jp/special/193)3(https://www.logos.ne.jp/special/193)

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global （グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

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