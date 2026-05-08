システムサービスよりTVアニメ「黄泉のツガイ」のプライズが 2026年5月より連続で登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）はTVアニメ「黄泉のツガイ」のプライズ商品を2026年5月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆TVアニメ「黄泉のツガイ」 左右様 ぬいぐるみBIG

【アミューズメント専用景品】

約20cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】TVアニメ「黄泉のツガイ」 左右様 ぬいぐるみBIG

【種類】全2種

【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2605_yt_SS16757

※無くなり次第終了となります。

◆TVアニメ「黄泉のツガイ」 ちまっとさん ぬいぐるみ Part1

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】TVアニメ「黄泉のツガイ」 ちまっとさん ぬいぐるみ Part1

【種類】全4種

【登場時期】2026年6月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

■「黄泉のツガイ」TVアニメ公式 X

https://x.com/tsugai_official

■TVアニメ「黄泉のツガイ」公式サイト

https://yominotsugai.com/

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。