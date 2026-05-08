29種類のドラえもんがひと缶に！『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』 会場限定のオリジナルクッキー缶が新発売。新しいひみつ道具「100％友達あつめすず」のチャーム付き

アンティーク×未来を融合した“大人可愛い”ドラえもんのクッキー缶

株式会社ビーディ・ラボ

ドラえもんをデザインした今回のクッキー缶のテーマは「アンティーク風・シルバーの宝石箱」。

ドラえもんから連想される「未来」「ロボット」のイメージをもとに、シルバーを基調とした“大人可愛い”デザインに仕上げました。

コミカルでかわいいドラえもんを、ガラス絵のように繊細に輝くシルバーの背景が引き立てます。上品なシルバーとブリキ缶本来の素材感が融合し、これまでにない美しさです。

エンボス加工された蓋面のドラえもんにくわえ、側面には28種類のドラえもんが！

缶の蓋面には、新しいひみつ道具「100%友達あつめすず」を身につけたドラえもんを、立体的なエンボス加工で表現しました。

シックなシルバーのガラス絵の世界にドラえもんの青いカラーが際立ち、キラキラ輝きます。

ドラえもんの周りを囲むように、さまざまなひみつ道具も配置。タケコプターやアンキパンなど、おなじみのひみつ道具をあしらいました。ほかにもどんなひみつ道具があるのかじっくりご覧ください。

缶の側面には、なんと28種類ものドラえもんが。

シルバー素材のタイル一つひとつに、さまざまなドラえもんをデザインしました。

桜ドラえもん、柴犬ドラえもん、おすもうドラえもん、おにぎりドラえもん。日本会場オリジナルのドラえもん4種類に加え、どら焼きを食べるドラえもんや焼きイモ姿のドラえもんなど、さまざまな表情やポージングのドラえもんを楽しめます。

タイルにはエンボス加工を施し、マスにドラえもんが収まっているように見える可愛らしい仕上がりです。細部まで楽しめるボリューム満点のドラえもん缶です。

新しいひみつ道具「100％友達あつめすず」チャームと、登場が楽しい仕掛け付き

本商品は「どこでもドア」をデザインした透明ケースに入れました。ドラえもんがまるでどこでもドアから飛び出してくるような、遊び心のある演出です。

缶の蓋を開けると、新しいひみつ道具「100%友達あつめすず」のチャームが登場。

ドアを開けるワクワク感や、チャームが登場する様子もお楽しみください。

グルテンフリー＆植物素材のみで作った、いちごクッキー入り

缶の中のお菓子は、青山デカーボこだわりのグルテンフリー＆プラントベースのいちごクッキーです。

クッキーに練り込まれたフリーズドライのいちごの、やさしい甘さと華やかな香りを楽しめます。

植物の素材のみでつくられているとは思えない、満足感のあるいちごクッキーをぜひお試しください。

【商品詳細】

100％ドラえもん＆フレンズ オリジナルクッキー缶

いちごクッキー５個、「100％友達あつめすず」のチャーム１個入り

税込2,530円

『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』会場限定発売。

【開催場所】

発売日：2026年5月11日（月）

イベント名： 100％ドラえもん＆フレンズ in 東京

会 期： 2026年3月27日（金）～9月30日（水）

会 場： TOKYO DREAM PARK EX STUDIO7 ほか

東京都江東区有明３-３-８

開館時間：10:00～18:00（17:00最終入場）

公式サイト：https://doraemon100japan.com

公式SNS： ＠doraemon100_tour_japan（Instagram）

@doraemon100_jp（X）