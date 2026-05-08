ライフスタイルの変化に合わせ、使う人がデザインする収納、「CASSETTE（カセット）」販売開始。

株式会社IKASAS DESIGN

株式会社IKASAS DESIGN（イカサデザイン）（本社：神奈川県横浜市、代表：村上周平）は、福岡県の「家具ブランド力向上支援事業 製品企画力高度化支援事業-NIKAWA（ニカワ）-」を通じて、株式会社平成（所在地：福岡県三潴郡、代表：税田貴子）、ルームクリップ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：高重正彦）と共に、新しい収納スタイルを提案するユニットシェルフ「CASSETTE（カセット 以下、CASSETTE）」を発表いたしました。

ユニットシェルフ「CASSETTE」

デザインする収納「CASSETTE」

本製品は、一般的な収納家具で使用される金物(スライドレール)を使わず、着脱式レールと4種類のボックスユニットで構成される、全く新しいタイプの収納です。家族構成やライフスタイルの変化に合わせ、棚や引き出しを適宜変更できます。

シーンイメージ

■ 開発ストーリー

デザインする収納「CASSETTE」は、福岡県の「家具ブランド力向上支援事業 製品企画力高度化支援事業 -NIKAWA-」を通じて、家具メーカー・株式会社平成と、デザイン会社 IKASAS DESIGN、SNS運営会社・ルームクリップ株式会社の協業により誕生しました。

暮らしの変化とともに、収納に求められる役割も変わっていきます。その変化に合わせて大きく買い足したり買い替えたりするのではなく、使う人自身が暮らしに合わせて構成を考え、自由に組み替えながら使い続けられる収納のあり方を目指しました。

ひとつの仕組みで収納の仕方を変えられる設計により、暮らしに合わせて柔軟に変化し続ける収納家具を実現しました。

組み合わせ次第でランドセルもぴったり収納できますボックス単体でもお使いいただけます

■SNS上の投稿データを活用した、商品開発

NIKAWA事業初の試みとして、SNS運営会社・ルームクリップ株式会社と連携し、SNS上の投稿データを活用した”生活者視点”での商品開発を行いました。

ルームクリップ（株）は、住生活の領域に特化したSNS「RoomClip」への投稿データを基に、子育て世代を中心とした収納ニーズや住空間における家具の使われ方に関する分析結果を、（株）平成に提供。

その結果を基に、（株）平成はインテリア研究所、九州産業大学芸術学部と共に「“ちょっとした工夫”で家事を減らし、日々の暮らしに余裕を生む収納家具」という製品コンセプトを構築し、（株）IKASAS DESIGNがコンセプトを昇華してデザインしました。

制作過程のイメージ

POINT（１） 取り外し・付け替えが可能な、着脱式レール

本体のレールは全て着脱式です。付属の六角レンチを使い、お客様自身で簡単に取付位置を変えていただけます。収納する物の大きさや高さに合わせて設定し、お使いいただけます。

取り付け位置を変えられる、着脱式レール着脱式レールボックスを全て取り外した様子

POINT（２） バリエーション豊かな、収納ボックスユニット

高さの異なる4種類のボックスユニットを付け替えることで、様々な収納物や生活シーンに対応します。ボックスは非常に軽量なので、本体から取り出し、トレーや収納ボックスのようにもお使いいただけます。

棚板小引出中引出大引出小引出にはアクセサリーやプリントなどを収納できます

POINT（３） 整頓に便利な、3色のカラー展開

ボックスユニットの前板は、「オーク」「テラコッタ」「グレー」の3 色からお選びいただけます。使う人ごとや収納する物の種類など、視覚的に分けることもできます。

組み合わせ例

デザイナー紹介

■ デザイナープロフィール

佐々木 章行 ｜ AKIYUKI SASAKI

プロダクトデザイナー、クリエイティブディレクター。株式会社IKASAS DESIGN 取締役。オリジナルブランド「IKASAS」ファウンダー。日本と中国の２カ国を拠点に活動を展開。

「GOOD DESIGN AWARD」「iF DESIGN AWARD(ドイツ)」「KIDS DESIGN AWARD」「WOOD DESIGN AWARD」など多数受賞。近年は良質な伝統工芸やクリエイティブを未来に伝承・昇華するプロジェクト「IKASAS DESIGN CREATIVE BRIDGE」を手がける。

■ デザイナーコメント

「CASSETTE」は「デザインする収納」のコンセプトのもと誕生しました。

既存の収納家具は引き出しの構成が固定されており、それゆえに仕舞える物や使い方が制限されます。「CASSETTE」は、使う人それぞれが工夫することで、様々な用途や形状の持ち物を綺麗に仕舞う・飾ることができます。また、色別に用途を分けたり、使う人を分けたりすることができ、ランダムに設置しても整った外観を得られるようにデザインしました。

メーカーである株式会社平成さんには、新しいものづくりにトライしていただきました。例えば、一般的な引き出しに使用される金属製のスライドレールではなく、樹脂製の着脱式レールを採用することで、自由度の高さを得るとともに、コストカットも実現しました。

また、収納でありがちな「奥の物が取り出しにくい」という問題は、引き出し自体を軽量化し、全て引き抜いてそれ単体で持ち運びができる仕様にすることで解消しました。

使う人のクリエイティビティが加わって完成する新たな収納の形が、暮らしを整え、生活を楽しむきっかけになっていただければと思います。

コラボレーション

■ 株式会社平成(https://heiseikagu.co.jp)

ソファやテレビボードなど木製家具を主力に商品の企画から製造販売までを一貫したサービス体制でお客様のすてきな暮らしを提案・サポートしています。

■ ルームクリップ株式会社 RoomClip住文化研究所(https://lab.roomclip.jp)

RoomClipの600万を超える投稿データやユーザー行動・調査をもとに、住まいや暮らしのトレンドや消費傾向を分析する研究機関。住生活の新しい定番や文脈を研究・発信して企業の事業活動を支援している。

■福岡工業技術センターインテリア研究所

「家具ブランド力向上支援事業 製品企画力高度化支援事業-NIKAWA-」(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/furniture-brand.html)

福岡県内の家具・装備品および工芸品の開発メーカーに対して、製品企画から製品化まで一貫して総合的なデザイン支援を行い、ロングセラー製品の創出やメーカーの製品企画力向上を通じて、戦略的な製品開発ができる活力ある企業の育成を図ることを目的としたプロジェクトです。

株式会社 IKASAS DESIGNについて

デザインを基盤とした物や空間を通じて、使う人も考える人も、作る人も育てる人も、関係する多くの方々が感動し、豊かで幸せになるためのきっかけを創り続ける企業であること。

そして、日本や世界各地の良質な文化や風習を伝承・昇華し、現代の生活文化・インテリア文化の発展に寄与することを企業理念とし、オリジナルブランドの展開に加え、長年国内外で培った豊富なものづくり経験とネットワークを活かし、世界の良質な文 化を日本に伝え、日本の良質な文化を世界に広めるための、世界を見据えたクリエイティブなプラットフォーム企業になることを目指しています。

オリジナルブランド

「IKASAS」(https://ikasas.jp) 「KAIS」(https://ikasas.jp/outdoor-kais) 「cotan」(https://cotan.ikasas-design.co.jp)

また、日本や世界に点在する様々なひと・もの・ことを繋ぐ架け橋となることを目指すデザインプロジェクト「IKASAS DESIGN CREATIVE BRIDGE」を通じ、文化・伝統・技術を未来へと昇華させる取り組みを行っています。

過去の取り組み

・「IKASAS DESIGNのデザイン・ディレクションによる、日田杉を活用したサステナブルな家具の第二弾をディノスより発表、発売」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000066735.html)

・IKASAS DESIGNが長岡造形大学・DINOS CORPORATIONとの産学連携プロジェクトをスタート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000066735.html)

・IKASAS DESIGNが、インテリアライフスタイル2025に出展。「入らない」お悩みを解決する圧縮ソファや、ライフスタイル変化に寄り添うモジュールソファ、和紙作家とのコラボ家具を初披露。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000066735.html)

会社名：株式会社IKASAS DESIGN

代表者：代表取締役社長 村上 周平

公式HP URL https://www.ikasas-design.co.jp

Instagram https://www.instagram.com/ikasas_design_inc/