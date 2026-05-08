SES業界向け情報メール解析サービス「Results.」をツリーベルが提供開始

株式会社ツリーベル

株式会社ツリーベル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村 省二）は、株式会社アイティ総研（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤 浩二）が開発した、SES業界向け情報メール解析サービス「Results.」の提供を開始いたしました。

■ SES業界で増加する「人材提案メール・案件紹介メール」の課題

SES業界では、SIer企業とSES企業の間で、1日数千通のIT人材提案メールや案件紹介メールを通じた情報流通が日常的に行われています。

そのため、メール量の増加に伴い、必要な情報を適切に把握・活用することが難しくなり、現場では業務の非効率が生じやすい状況となっています。

特に、以下のような課題が多く見られます。

- 人材/案件情報がメールに埋もれてしまう- 条件に合致する情報を見つけるまでに時間がかかる- 案件/人材の適正な単価判断が難しい- 限られた関係性の中で調達/提案が行われやすい

こうした状況により、本来成立し得る提案機会が見過ごされ、

調達や営業の効率や成果に影響が生じています。

■ Results.で実現できること

Results.は、日々受信する人材提案メール・案件紹介メールを自動解析し、

人材・案件情報を検索・分析可能なデータとして活用できるようにすることで、

SES業務における情報活用を高度化するサービスです。

スキル・単価・商流・地域などの情報を抽出・整理することで、

従来メール上で行っていた情報探索や管理業務を効率化するとともに、

蓄積データを市況分析や戦略立案に活用できる環境を実現します。

1．必要な人材・案件情報への迅速なアクセス人材提案メール情報一覧の画面例

受信メールを自動解析・分類し、複合条件検索により必要な人材・案件を即時に抽出。

情報探索の負荷を減らし、候補選定に集中できる環境を実現します。

2．市場データに基づく意思決定支援データ解析結果の画面例

自社に蓄積されたデータと、約2,200社の市場データをもとに、需給バランスや単価相場を可視化することで、調達難易度や競争状況を踏まえた戦略的な条件設計を可能にします。

３．最適なパートナー接点の創出

約2,200社のネットワークを活用した紹介・情報流通支援により接点の幅を拡張。

より広い選択肢の中から、適切なパートナー選定を可能にします。

4．社内データの利活用促進

分散していた人材／案件メールを集約し、検索・分析・共有可能なデータとして蓄積。

組織全体での情報共有と意思決定の高度化を支援します。

各機能の詳細や導入イメージについては、【こちら(https://www.treebell.co.jp/product/results/)】をご覧ください。

また、個別の課題に応じたご提案やデモ、無料トライアルのご案内も可能ですので、

お気軽にお問い合わせください。

■株式会社ツリーベルについて

ツリーベルは、エンジニアリングサービスや受託開発の経験を活かし、システムの提案から開発・運用・保守までシームレスなソリューションを提供するサービスプロバイダーです。

今後は、デジタルトランスフォーメーションを促進するためのAIソリューションやクラウドソリューションを提供し新たなビジネスモデルを創出します。

社名 ：株式会社ツリーベル

代表者：代表取締役社長 田村 省二

設立 ：1988年7月

資本金：5,000万円（2025年8月）

従業員：810名（2025年8月）

URL ：https://www.treebell.co.jp/

■関連ページ

「Results.」製品概要ページ

URL ：https://www.treebell.co.jp/product/results/

■お問い合わせ

株式会社ツリーベル

システムサービス事業本部 「Results.」担当

mail：sales@treebell.co.jp

※本サイトに掲載されている商品名、サービス名は各社の商標または登録商名です。