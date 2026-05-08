＜6/2発売＞K-パレットの新アイライナーから、ピンクニュアンスの洒落色ブラウン「フィルムロゼブラウン」が限定登場！

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クオレ株式会社



クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、コスメブランド「K-パレット」から、『K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa』の限定色「フィルムロゼブラウン」を全国のバラエティショップ・ドラッグストアを中心に2026年6月2日に数量限定で発売（2026年5月19日一部企業先行発売）いたします。(購入可能日は各店舗により異なります。)



＜K-パレット アイライナーシリーズ公式ページ＞


https://cuore-beauty.co.jp/special/eyeliner/#liquid


＜K-パレット 公式オンラインショップ＞ ※5月15日（金）１０時より販売開始


https://www.cuore-onlineshop.jp/


限定カラー「EL11　フィルムロゼブラウン」


K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa EL11

セピアな陰影とレトロなフィルムっぽさが懐かしくも今っぽい、ほんのりピンクみのセピアブラウン。


さりげない血色感とトーンのやわらかさが、洒落感と抜け感を与える、絶妙ブラウン。






K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa EL11

＜商品概要＞


商品名：K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa


(英語表記：K-Palette 1DAY TATTOO LIQUID EYELINERa)


限定色：EL11 フィルムロゼブラウン


価格　：1,430円(税込)


販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップ



商品特長

描いた瞬間、ぴたっと密着。落ちずにキープ！


表情にフィットする柔軟性と、高い耐久性を両立した「ハイブリッド TATTOO FILM」処方。涙・こすれ・汗に強い、ウォータープルーフ＆スマッジプルーフ処方。




K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa

筆先0.1mmの極細筆


コントロールしやすいコシありブレンド筆で、
安定して繊細なラインが描きやすい。





11種の保湿成分配合※


メイクしながら目もととまつ毛をケア。


※ヒアルロン酸Na、サトザクラ花エキス、カミツレ花エキス、センチフォリアバラ花エキス、チャ葉エキス、センブリエキス、オリゴペプチド-41、オリゴペプチド-20、ビオチノイルトリペプチド-1、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス



ぬるま湯で簡単オフ


速乾タイプ



6色のカラフルなデザイン＆持ちやすいマットな質感の容器



K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa

肌なじみ良く使いやすいベーシック＆ニュアンスカラー6色



K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa

＜読者お問い合わせ先・関連URLなど＞

クオレ株式会社　K-Palette(K-パレット)　


TEL：0120-769-009（受付：平日　10時～16時　※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）



■関連URL


＜公式Instagram＞


https://www.instagram.com/kpalette_jp/


＜公式X＞


https://x.com/kpalette_net


＜公式Facebook＞


https://ja-jp.facebook.com/K.Palette.Official


＜クオレコーポレートサイトURL＞


http://cuore-beauty.co.jp/



■会社概要


商号：クオレ株式会社


本社所在地：〒564-0052　大阪府吹田市広芝町12番25号


代表取締役社長：木下 英司


設立：1965年3月1日


資本金：95百万円


事業内容：化粧品卸売