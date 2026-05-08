＜6/2発売＞K-パレットの新アイライナーから、ピンクニュアンスの洒落色ブラウン「フィルムロゼブラウン」が限定登場！
クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、コスメブランド「K-パレット」から、『K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa』の限定色「フィルムロゼブラウン」を全国のバラエティショップ・ドラッグストアを中心に2026年6月2日に数量限定で発売（2026年5月19日一部企業先行発売）いたします。(購入可能日は各店舗により異なります。)
＜K-パレット アイライナーシリーズ公式ページ＞
https://cuore-beauty.co.jp/special/eyeliner/#liquid
＜K-パレット 公式オンラインショップ＞ ※5月15日（金）１０時より販売開始
https://www.cuore-onlineshop.jp/
限定カラー「EL11 フィルムロゼブラウン」
K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa EL11
セピアな陰影とレトロなフィルムっぽさが懐かしくも今っぽい、ほんのりピンクみのセピアブラウン。
さりげない血色感とトーンのやわらかさが、洒落感と抜け感を与える、絶妙ブラウン。
K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa EL11
＜商品概要＞
商品名：K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa
(英語表記：K-Palette 1DAY TATTOO LIQUID EYELINERa)
限定色：EL11 フィルムロゼブラウン
価格 ：1,430円(税込)
販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップ
商品特長
描いた瞬間、ぴたっと密着。落ちずにキープ！
表情にフィットする柔軟性と、高い耐久性を両立した「ハイブリッド TATTOO FILM」処方。涙・こすれ・汗に強い、ウォータープルーフ＆スマッジプルーフ処方。
K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa
筆先0.1mmの極細筆
コントロールしやすいコシありブレンド筆で、
安定して繊細なラインが描きやすい。
11種の保湿成分配合※
メイクしながら目もととまつ毛をケア。
※ヒアルロン酸Na、サトザクラ花エキス、カミツレ花エキス、センチフォリアバラ花エキス、チャ葉エキス、センブリエキス、オリゴペプチド-41、オリゴペプチド-20、ビオチノイルトリペプチド-1、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス
ぬるま湯で簡単オフ
速乾タイプ
6色のカラフルなデザイン＆持ちやすいマットな質感の容器
K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa
肌なじみ良く使いやすいベーシック＆ニュアンスカラー6色
K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa
＜読者お問い合わせ先・関連URLなど＞
クオレ株式会社 K-Palette(K-パレット)
TEL：0120-769-009（受付：平日 10時～16時 ※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）
■関連URL
＜公式Instagram＞
https://www.instagram.com/kpalette_jp/
＜公式X＞
https://x.com/kpalette_net
＜公式Facebook＞
https://ja-jp.facebook.com/K.Palette.Official
＜クオレコーポレートサイトURL＞
http://cuore-beauty.co.jp/
■会社概要
商号：クオレ株式会社
本社所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番25号
代表取締役社長：木下 英司
設立：1965年3月1日
資本金：95百万円
事業内容：化粧品卸売