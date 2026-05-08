5月11日(月)よりローソンがフードシェアリングサービス「TABETE」を導入。食品ロス削減実証実験を開始。

株式会社コークッキング

▼実証実験の概要

▪️実施時期：2026年5月11日(月)～

▪️実施店舗：

合計2店舗

・ナチュラルローソン 六本木ヒルズ店

・ローソン TOC大崎店

▪️販売形式：TABETEアプリ上に対象商品を出品、ユーザーは通常販売価格の50%オフで商品を選択してレスキュー(購入)・店舗受取

▪️対象商品：各店舗で販売する弁当・惣菜・パン・デザート等のうち、販売期限が近づいた商品

▼本実証実験の3つの特徴

1. コンビニ業態で検証

今回の実証実験では、コンビニ業態におけるフードシェアリングアプリの最適化を検証します。

2. 「選べる」体験で、従来のフードシェアリングを進化

TABETEでは従来「福袋型(何が入っているかは受け取り時のお楽しみ)」の出品形式が主流ですが、本実証実験ではユーザーがアプリ上で商品を個別に選択できる仕組みを採用。

半額という価格メリットに加え、欲しい商品を自分で選べる体験を提供することで、コンビニ利用者の日常購買行動への親和性を高め、食品ロス削減効果の最大化を狙います。

また、実証実験の中でユーザーの意見を反映した上で、福袋型との併売も検討します。

3. 食品ロス削減効果と来店促進効果を定量評価

本実証実験では、以下を主要指標として計測します。

・食品ロス削減効果：対象商品の廃棄量・廃棄金額の変化

・来店促進効果：TABETE経由での新規来店客数、店舗全体の売上への波及

単なる「売れ残りの販売」ではなく、店舗の機会損失の削減、来店効果による売上利益への貢献につながる形を検証します。

▼今後の展開

本実証実験での食品ロス削減効果の確認、および現場オペレーション負荷が少ない形での最適化運用を確立し、対象店舗の拡大可能性を検証してまいります。

▼フードロス削減アプリ「TABETE」について

「TABETE」は、パン・ケーキ店、ホテル、飲食店、スーパーなどで、まだおいしく安全に食べられるのに「食品ロス」の危機にある食べものを、ユーザーとマッチングするアプリです。

「フードシェアリング」と呼ばれるこの仕組みを通じて、お店は無駄を減らして売上を確保し、ユーザーはお得においしい食事を楽しみながら社会貢献ができます。

持続可能な食の循環をつくることで、すべての人が心地よく関われる“やさしい消費のかたち”を応援しています。

ユーザー数：約126万人

掲載店舗数：約3,300店舗（2026年5月現在）

▶ iOS版アプリ

https://apps.apple.com/jp/app/tabete/id1392919676(https://apps.apple.com/jp/app/tabete/id1392919676)

▶ Android版アプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.tabete.tabete

▶ Webページ

https://tabete.me/

▶ 導入事例

https://note.com/tabete/m/md5f5a28eb4ff

▼株式会社コークッキングについて

社名：株式会社コークッキング

所在地：埼玉県東松山市元宿1-29-17

代表者：代表取締役 川越 一磨

事業内容：フードロス削減プラットフォーム「TABETE」運営、イベント・ワークショップ事業、パターン・ランゲージ制作事業

URL：https://cocooking.co.jp