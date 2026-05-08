【日本橋兜町】「閉じた金融街」から「街の拠り所」へ。parkERsのU-35世代が手掛けた築43年ビルの外構再生が、1,033作品の中で「TECTURE AWARD 2025」特別賞を受賞

株式会社パーク・コーポレーション

株式会社パーク・コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：井上 英明）の空間デザインブランド「parkERs（パーカーズ）」が手掛けた、平和不動産株式会社（本店：東京都中央区、代表執行役社長：土本 清幸）による築43年のビル外構のリノベーションプロジェクト「兜町第１平和ビル・兜町第６平和ビルki-ten」が、国内最大級の空間デザインアワード「TECTURE AWARD 2025」にて「特別賞U-35」を受賞しました。

「TECTURE AWARD」は、専門家の視点と一般投票によって選ばれる開かれたアワードです 。「特別賞U-35」は、次世代を担うデザイナーの感性が光る作品が選出されます。

「兜町第１平和ビル・兜町第６平和ビルki-ten」は、平和不動産株式会社が進める日本橋兜町・茅場町の街づくり施策の1つです。

渋沢栄一が拓いた近代経済の起点であり、「証券・金融の街」としての歴史をもつ日本橋兜町は、2021年の「KABUTO ONE」開業や「K5」に代表される個性的な施設の誘致、約100社を超える資産運用会社・フィンテック等の金融系スタートアップを集積した「FinGATE」の開発等により、エリア全体で急成長を遂げています。

授賞理由 都市デザインによる行動変容

目的地への往来のみに終始していた「閉じた金融街」において、人々の意識や行動の変容を促す滞在空間を提示し、都市の新たな居心地を創出した点が高く評価されました。

アンバサダーコメント

シーラカンスアンドアソシエイツ 代表取締役｜法政大学デザイン工学部建築学科 教授

赤松佳珠子氏 推薦コメント

日本の金融街・兜町は、閉じたオフィスビルばかりで、人々は目的地との往来だけで足早に通り過ぎていくイメージがあります。そんな人の気配が感じられないオフィス街の一角にできた「ki-ten」。誰もが自由に過ごせる、街に開かれたパブリックスペースとして、ふっと一息つけるベンチや緑陰、灯りがともることで、風景が変わり、人々の意識や行動が変わるきっかけを生み出していると思います。

クライン ダイサム アーキテクツ代表 推薦コメント

複雑でもない、やりすぎでもない、シンプルアプローチで、黄色というハッピーなカラーがヒューマンセントリックではない兜町の中でとても活きている。昼も夜の様子も美しく、用がなくても座りたくなるこのような場所を提供している点を大いに評価したい。このようなデザインが兜町だけでなくもっと広がるとよい。

【プロジェクトの特徴】

１. 「人が滞在する場」に変えたランドスケープデザイン

日本橋兜町に誰もが使える開かれた空間をつくり、さらなる街の活気を創出することを目指した本プロジェクトにおいて、ビルが多く休める場所が少ないことを課題に感じ、建物外の外構部分を作り替えたいという平和不動産の要望がありました。

そこでparkERsは建物に訪れた人が誰でも自由に過ごせる、街にひらけたパブリックスペースを提案するだけでなく、建物周辺の施設に訪れた人なども興味が湧いて気軽に利用したくなるよう企画をしました。「金融」や「活発」な街の印象からイメージカラーをイエローに設定し、この滞在空間が人と街をつなぎ、新たな活気と愛着を生み出す場となるよう「ki-ten（起点）」と名付けています。ベンチ&サイドテーブル、気軽に使えるハイカウンター、複数人でも座れるボックス席など、さまざまな用途に応じた過ごし方を想定し設計しました。

平和不動産担当者コメント

「parkERsは我々が目指す、街に彩りをあたえるカラフルな要素を取り入れるだけに留まらず、金融の街・日本橋兜町にちなんだ樹種を提案いただき、その植栽の持つ意味もこの場所に掲示しています。街案内をする時も、この場所の意味を伝えられる素敵な空間になったと思っています。完成後はベンチや「蛇籠（じゃかご）」に腰掛けて寛ぐ人々の姿や街の情報が載っているマップを見ている姿が日常となっています 。エリアマネジメントとして、新しい「場づくり」を実現できたと感じています。」

（平和不動産株式会社 伊勢谷氏）

- 新たに開発した可変性のある家具

ベンチの座面が可動式で横にスライドできるため、利用人数に応じて周囲との間隔を調整しカスタマイズすることができます。

車の進入を制限するボラードをイメージした支柱には、取り外し可能な天板をつけることでサイドテーブルとして使うことができます。一人用のコンパクトなサイズから、複数用にドリンクホルダーの穴が空いているものなどバリエーションをもたせたため、使い勝手に合わせて好きな天板を選び、座りたい位置へ持っていくことができます。ドリンクホルダー用の穴は、ビル周辺に点在するカフェのテイクアウトカップが収まります。





車止めをモチーフにしたヒップバーが印象的なハイカウンターや植栽帯に面したテーブル&スツールを設置することで、小休憩やメールの確認などの軽微な業務も行える空間にしました。

- 夜はライトアップでビル外構が浮かび上がる

夜は、蛇籠に仕込んだガラスの石が光を灯します。空間全体で一つのラインが浮かび上がり、足元を照らします。

- 街全体で楽しめる工夫

ポスターフレームを設け、周辺のショップやスポットが集約されたオリジナルマップを設置。このパブリックスペースを基点に、兜町一帯を楽しんでほしいという施主の想いを反映しました。

また隣接する兜町第６平和ビルの外構部分もリニューアルし、ビルを跨いだ人々の交流や動作を提案し、兜町に新しい過ごし方と賑わいを生みます。

3Dプリンターで制作したランプシェードは、「兜」の文字からパターンをつくり模様をほどこしたデザインです。末広がりの願いを込めた八角形の照明は、コトはじめの街・金融の街として知られる縁起の良い兜町のニュースタンダードとして新たに開発しました。

２. 日本橋兜町の新たな面（かお）を作る植栽計画

- 金融の街にちなんだ、縁起の良い花や植物金融の街から連想する花言葉や縁起の良い文化的背景を持つ樹種を織りまぜて、この空間ならではの植栽計画をほどこしました。「金運」「気品」といった花言葉を持ち、黄色い花を咲かせるヤマブキや、実を沢山つける姿が「財宝」を連想させる縁起の良いキンカンなどを植えています。イメージカラーのイエローを軸に、視覚からもにぎやかさを生む植栽計画を行いました。- 森の保全活動にも寄与植物のマルチング(※)に用いたウッドチップ、樹名板、壁掛けポスターフレームの背面には、「東証上場の森」が所在する秋田県由利本荘市矢島地区のスギを活用しました。街づくりを通して森の保全活動に寄与します。(※)マルチング・・・植物の株元を覆う小石などのこと

ヤマブキ

キンカン

マンサク

ウッドチップ・樹名板

parkERs 受賞コメント

parkERs 空間デザイナー 佐藤快

「この度は光栄な賞をいただき、心より感謝申し上げます。『黄色』という強い色彩を媒介に、兜町の歴史と現代の営みを接続する試みが評価されたことを大変嬉しく思います。挑戦的な提案を信じ、共に形にしてくださった平和不動産の皆様に深く感謝いたします。この拠点が起点となり、街の風景がより豊かに伝播することを願っています。」

parkERs プランツコーディネーター 花田美晴

「早春に咲く黄花が道ゆく人にほのかな香りを運び、初夏には白花が咲き木陰に集まる人に涼を感じさせ、秋には黄葉し、また冬を迎えるki-tenの一年。季節の移ろいの中で思い思いの時間を過ごしている人々を見かけるたびに、喜びで胸が満たされます。この先も兜町で愛される空間になることを願っています。」

参考資料 プロジェクトムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c99WYWafgP0 ]

■parkERs（パーカーズ）とは

2013年7月に設立された株式会社パーク・コーポレーションの空間デザイン事業部。「日常に公園のここちよさを。」をコンセプトに、空間デザイナーとプランツコーディネーターが協働し、公園で感じられる心地よさを室内外に表現する空間デザインを展開。都市部を中心としたオフィス、住空間、公共・商業空間等の空間プランニング、デザイン設計、施工、植栽メンテナンス、オリジナル家具の開発等を行っています。

ホームページ ：https://www.park-ers.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/parkers_official/

詳細を見る :https://www.park-ers.com/

会社概要

名称 株式会社パーク・コーポレーション

代表者 代表取締役 井上 英明

本社 〒107-0062 東京都港区南⻘山5-6-26 ⻘山246ビル7F

設立 1988（昭和63）年12月24日

資本金 2,000万円

ブランド フラワーショップ/ Aoyama Flower Market https://www.aoyamaflowermarket.com

フラワースクール/ hana-kichi https://www.hana-kichi.jp

カフェ/ Aoyama Flower Market TEA HOUSE https://www.afm-teahouse.com

空間デザイン/ parkERs https://www.park-ers.com

BtoB / Aoyama Flower Market ANNEX https://annex.aoyamaflowermarket.com/

公園プロデュース / couEN https://www.cou-en.jp

--------------------------------

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社パーク・コーポレーション 広報担当

メールアドレス：parkpress@park-corp.jp

※都合により内容は予告なく変更する場合があります。