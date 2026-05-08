【新刊】キャンセル待ちの人気講座が待望の書籍化！ 眺めて、作って、飾る『大人のミニチュアインテリア 手作りで楽しむ小さな世界』2026年5月8日（金）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2026年5月8日（金）に、ミニチュア作家・永田菜穂子（N original）による初の著書『大人のミニチュアインテリア 手作りで楽しむ小さな世界』を発売いたします。

日常に、小さな“好き”を置くという提案

本棚の前に、ミニチュアのチェアを。窓辺に、小さなイーゼルをひとつ。たったそれだけで、見慣れた部屋が「私だけの特別な場所」に変わっていく--。

本書は、暮らしに馴染むアンティーク調の家具や雑貨のミニチュアを70点以上収録。「眺める」「作る」「飾る」という3つの楽しみ方が詰まった1冊です。常にキャンセル待ちが続く人気講座を主宰する著者が、初心者から経験者まで幅広い方が楽しめるように、丁寧にミニチュアの小さな世界へ誘います。

大人のミニチュアインテリアの世界へようこそ。

手のひらに、書棚の片隅に、小さなハウスに。

そっと飾るだけで、自分だけの物語が生まれます。

この本では、ミニチュアを自分の手で作り

インテリアとして飾る楽しみをお届けするため

選りすぐりのアイテムを集めました。

ひとつずつ作って並べて

あなただけの小さな世界を見つける

きっかけになりますように。

永田菜穂子（N original）

本書の3つの特長

（1）はじめてでも、自分のペースで作れる丁寧なサポート

作り方を掲載している全51作品には、5段階の難易度（★～★★★★★）を表示しています。「★：まったくのはじめてさんは、こちらから」といったやさしい小物（カッティングボードや本など）からスタートし、慣れてきたら「★★★★★」の本格作品（双眼鏡やレトロフォン、ドロワーなど）へと、自分のペースでステップアップできます。

プロセスはすべて写真つきで丁寧に解説。さらに、原寸大の型紙にパーツを直接並べて確認できるほか、基本の動画解説もついているため、「難しそうで一歩踏み出せなかった」という方も安心して、チャレンジできます。

（2）作ったあとのお楽しみ。飾り方まで、まるごと提案

完成したミニチュアをどこに、どう飾るか。本書では、「ボードギャラリー」「アンティークブックキャビネット」「フレキシブルハウス」という3つのディスプレイスタイルを提案。さらにコラムでは、身近なコンポートやグラスにミニチュアを閉じ込めるアイデアも紹介し、自分の部屋のどこかに、すぐ取り入れたくなるヒントが見つかります。

（3）コレクションカタログを眺めているだけでも楽しい！

掲載作品はなんと70点以上。「ミニチュアインテリア コレクションカタログ」の章では、精巧な二眼レフカメラ、可動式の蛇腹ランプ、チェアやアイロン台、ガーデニングツールなど、細部まで作り込まれた作品たちがずらりと並びます。ページをめくるたびに新しい発見があり、手芸やインテリアが好きな方へのギフトとしてもおすすめの1冊です。

こんな方におすすめ

・手芸やクラフトが好きな方

・インテリアにこだわりたい方

・忙しい日常のなかで、静かに没頭できる時間を持ちたい方

・大人の趣味として新しい創作に挑戦したい方

Amazon限定特典

Amazon限定「ペーパーで作るミニチュアレシピ」(購入後メールでデータ特典送信)

https://www.amazon.co.jp/dp/4049026317

※本プロモーションは、Amazon.co.jpにおいて2026年9月4日（金）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。

※ダウンロード特典「ペーパーで作るミニチュアレシピ」は、商品発送時に別途送信されるメールに記載のURLよりダウンロードいただけます。

※ダウンロード期限は2026年12月3日（木）23:59となります。

著者略歴

永田 菜穂子（ながた なおこ）

神奈川県鎌倉市生まれ。身近にミニチュアがある暮らしを満喫して育つ。小学生の頃、父からドイツ出張のお土産にドールハウスをプレゼントされ、カーテンや家具を選んで飾り、完成させたことがさらにミニチュアに魅了されるきっかけに。大学生の頃に自己流で制作を始め、その後、各方面の専門家に学び技を磨き、2011年に作家活動を開始。モダンな色合いとフォルムにファンは多く、SNSでも人気に。ヴォーグ学園横浜校、通信講座miroom、日本創芸学院などで講師を務める。スマホゲームなど企業からのミニチュア制作も。

Instagram：https://www.instagram.com/n_original_dh

書誌情報

書名：大人のミニチュアインテリア 手作りで楽しむ小さな世界

著者：永田菜穂子

発売日：2026年5月8日（金）

定価：2,310円（本体2,100円＋税）

判型：B5変形判

ページ数：152ページ

ISBN：978-4-04-902631-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001568/)

関連イベント情報

横浜人形の家 第二企画展「ミニチュアアートの世界」

永田菜穂子の作品を、実際に会場で楽しめます。6月13日（土）には作品販売会も開催予定です。

会期：2026年4月18日（土）～7月20日（月・祝）

会場：横浜人形の家 2階多目的室（神奈川県横浜市中区山下町18番地）

時間：9:30～17:00（最終受付16:30）

観覧料：大人800円（入館料含む）／小中学生400円

詳細：https://www.doll-museum.jp/17067