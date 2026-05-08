外食産業市場：サービス形態、料理の種類、料理のジャンル、食事の時間帯、所有形態、注文チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
外食産業市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.92%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、外食産業市場調査レポートを発行・販売します。
「外食産業レポート」ではデジタルオーケストレーション、店舗形態の再構築、サステナビリティの要請、そして労働力の変革が、いかにして競争優位性と投資優先順位を共同で再定義しているかを言及するほか、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域における地域の消費者の嗜好、規制環境、サプライチェーンの実情が、事業者ごとの戦略をどのように形作っているかを分析します。
世界の外食産業市場規模は、2025年に1兆4,200億米ドルと評価され、2026年の1兆4,900億米ドルから2032年には1兆9,900億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2012749-food-service-restaurant-market-by-service-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 外食産業市場：サービス形態別
第9章 外食産業市場：料理の種類別
第10章 外食産業市場：料理のジャンル別
第11章 外食産業市場：食事の時間別
第12章 外食産業市場：所有形態別
第13章 外食産業市場：注文チャネル別
第14章 外食産業市場：地域別
第15章 外食産業市場：グループ別
第16章 外食産業市場：国別
第17章 米国：外食産業市場
第18章 中国：外食産業市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・デジタル化は外食産業にどのような影響を与えていますか？
デジタル化は、客席での利便性を超えて、注文チャネル、厨房業務、配送ロジスティクス、顧客関係管理を結びつけるオーケストレーション層へと移行しました。
・2025年までの関税措置は外食事業者にどのような影響を与えていますか？
持続的なコスト圧力と戦略的な不確実性をもたらしています。
・外食産業におけるサービス形態のセグメンテーションはどのようになっていますか？
カフェ・ベーカリー、フルサービスレストラン、リミテッドサービス・レストラン、移動式・ポップアップ、バーチャルキッチンなど多岐にわたります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「外食産業レポート」ではデジタルオーケストレーション、店舗形態の再構築、サステナビリティの要請、そして労働力の変革が、いかにして競争優位性と投資優先順位を共同で再定義しているかを言及するほか、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域における地域の消費者の嗜好、規制環境、サプライチェーンの実情が、事業者ごとの戦略をどのように形作っているかを分析します。
世界の外食産業市場規模は、2025年に1兆4,200億米ドルと評価され、2026年の1兆4,900億米ドルから2032年には1兆9,900億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2012749-food-service-restaurant-market-by-service-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 外食産業市場：サービス形態別
第9章 外食産業市場：料理の種類別
第10章 外食産業市場：料理のジャンル別
第11章 外食産業市場：食事の時間別
第12章 外食産業市場：所有形態別
第13章 外食産業市場：注文チャネル別
第14章 外食産業市場：地域別
第15章 外食産業市場：グループ別
第16章 外食産業市場：国別
第17章 米国：外食産業市場
第18章 中国：外食産業市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・デジタル化は外食産業にどのような影響を与えていますか？
デジタル化は、客席での利便性を超えて、注文チャネル、厨房業務、配送ロジスティクス、顧客関係管理を結びつけるオーケストレーション層へと移行しました。
・2025年までの関税措置は外食事業者にどのような影響を与えていますか？
持続的なコスト圧力と戦略的な不確実性をもたらしています。
・外食産業におけるサービス形態のセグメンテーションはどのようになっていますか？
カフェ・ベーカリー、フルサービスレストラン、リミテッドサービス・レストラン、移動式・ポップアップ、バーチャルキッチンなど多岐にわたります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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