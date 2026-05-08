外食産業市場：サービス形態、料理の種類、料理のジャンル、食事の時間帯、所有形態、注文チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測

外食産業市場：サービス形態、料理の種類、料理のジャンル、食事の時間帯、所有形態、注文チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測