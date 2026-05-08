アンモニア市場：種類、製造プロセス、水分含有量、物理的状態、純度グレード、用途、最終用途、流通チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
アンモニア市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.78%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、アンモニア市場調査レポートを発行・販売します。
「アンモニアレポート」では2025年のアンモニア貿易の動向とサプライチェーンのレジリエンスに対する、米国の関税措置の広範かつ累積的な影響の分析を言及するほか、多様なアンモニア市場の垂直分野とその成長軌道を明らかにする多角的なセグメンテーションを通じた重要な洞察の解明を分析します。
世界のアンモニア市場規模は、2025年に2,324億米ドルと評価され、2026年の2,516億7,000万米ドルから2032年には4,189億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2012694-ammonia-market-by-type-production-process-water.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 アンモニア市場：種類別
第9章 アンモニア市場：製造プロセス別
第10章 アンモニア市場：水分含有量別
第11章 アンモニア市場：物理的状態別
第12章 アンモニア市場：純度グレード別
第13章 アンモニア市場：用途別
第14章 アンモニア市場：最終用途別
第15章 アンモニア市場：流通チャネル別
第16章 アンモニア市場：地域別
第17章 アンモニア市場：グループ別
第18章 アンモニア市場：国別
第19章 米国：アンモニア市場
第20章 中国：アンモニア市場
第21章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・米国の関税措置はアンモニア貿易にどのような影響を与えましたか？
新たな複雑さを加え、競合の力学とサプライチェーンの構成を再構築しました。
・アンモニア市場の主要なセグメントは何ですか？
ブルーアンモニア、ブラウンアンモニア、グリーンアンモニアに分類されます。
・アンモニアの生産と消費における地域ごとの状況はどのように異なりますか？
資源の賦存量、政策枠組み、インフラの整備状況によって顕著なばらつきがあります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「アンモニアレポート」では2025年のアンモニア貿易の動向とサプライチェーンのレジリエンスに対する、米国の関税措置の広範かつ累積的な影響の分析を言及するほか、多様なアンモニア市場の垂直分野とその成長軌道を明らかにする多角的なセグメンテーションを通じた重要な洞察の解明を分析します。
世界のアンモニア市場規模は、2025年に2,324億米ドルと評価され、2026年の2,516億7,000万米ドルから2032年には4,189億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2012694-ammonia-market-by-type-production-process-water.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 アンモニア市場：種類別
第9章 アンモニア市場：製造プロセス別
第10章 アンモニア市場：水分含有量別
第11章 アンモニア市場：物理的状態別
第12章 アンモニア市場：純度グレード別
第13章 アンモニア市場：用途別
第14章 アンモニア市場：最終用途別
第15章 アンモニア市場：流通チャネル別
第16章 アンモニア市場：地域別
第17章 アンモニア市場：グループ別
第18章 アンモニア市場：国別
第19章 米国：アンモニア市場
第20章 中国：アンモニア市場
第21章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・米国の関税措置はアンモニア貿易にどのような影響を与えましたか？
新たな複雑さを加え、競合の力学とサプライチェーンの構成を再構築しました。
・アンモニア市場の主要なセグメントは何ですか？
ブルーアンモニア、ブラウンアンモニア、グリーンアンモニアに分類されます。
・アンモニアの生産と消費における地域ごとの状況はどのように異なりますか？
資源の賦存量、政策枠組み、インフラの整備状況によって顕著なばらつきがあります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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