農薬市場：製品タイプ、性質、作物種、剤形、用途別-2026-2032年の世界市場予測
農薬市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.75%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、農薬市場調査レポートを発行・販売します。
「農薬レポート」では規制圧力、持続可能性への期待、そして技術の進歩が、作物保護戦略とサプライチェーンの優先順位をどのように再構築しているかについての鋭い概観を言及するほか、精密農業、生物・合成のハイブリッド戦略、そして厳格化する規制枠組みが、作物保護のエコシステムにどのような根本的な再構築をもたらしているかを分析します。
世界の農薬市場規模は、2025年に910億米ドルと評価され、2026年の960億2,000万米ドルから2032年には1,437億9,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2013013-agrochemicals-market-by-product-type-nature-crop.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・SGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 農薬市場：製品タイプ別
第9章 農薬市場：性質別
第10章 農薬市場：作物タイプ別
第11章 農薬市場製剤別
第12章 農薬市場：用途別
第13章 農薬市場：地域別
第14章 農薬市場：グループ別
第15章 農薬市場：国別
第16章 米国農薬市場
第17章 中国農薬市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・農薬業界における作物保護の重要性は何ですか？
農業における作物保護は、世界の食料安全保障とサプライチェーンの安定を支える基盤的な要素です。
・精密農業技術はどのように農薬業界に影響を与えていますか？
精密農業技術は散布プロトコルに統合され、有効成分のより標的を絞った使用を可能にし、非標的への影響を低減しています。
・2025年の関税措置は農薬サプライチェーンにどのような影響を与えましたか？
関税や貿易障壁は調達パターン、サプライチェーン戦略、およびコスト構造に実質的な変化をもたらしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「農薬レポート」では規制圧力、持続可能性への期待、そして技術の進歩が、作物保護戦略とサプライチェーンの優先順位をどのように再構築しているかについての鋭い概観を言及するほか、精密農業、生物・合成のハイブリッド戦略、そして厳格化する規制枠組みが、作物保護のエコシステムにどのような根本的な再構築をもたらしているかを分析します。
世界の農薬市場規模は、2025年に910億米ドルと評価され、2026年の960億2,000万米ドルから2032年には1,437億9,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・SGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 農薬市場：製品タイプ別
第9章 農薬市場：性質別
第10章 農薬市場：作物タイプ別
第11章 農薬市場製剤別
第12章 農薬市場：用途別
第13章 農薬市場：地域別
第14章 農薬市場：グループ別
第15章 農薬市場：国別
第16章 米国農薬市場
第17章 中国農薬市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・農薬業界における作物保護の重要性は何ですか？
農業における作物保護は、世界の食料安全保障とサプライチェーンの安定を支える基盤的な要素です。
・精密農業技術はどのように農薬業界に影響を与えていますか？
精密農業技術は散布プロトコルに統合され、有効成分のより標的を絞った使用を可能にし、非標的への影響を低減しています。
・2025年の関税措置は農薬サプライチェーンにどのような影響を与えましたか？
関税や貿易障壁は調達パターン、サプライチェーン戦略、およびコスト構造に実質的な変化をもたらしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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