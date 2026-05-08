ボディドライヤー市場：製品タイプ、技術、ユーザー制御方式、流通チャネル、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
ボディドライヤー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.31%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ボディドライヤー市場調査レポートを発行・販売します。
「ボディドライヤーレポート」ではボディドライヤー市場を根本的に再構築している、技術、サステナビリティへの期待、衛生プロトコル、および流通構造における重要な変革を言及するほか、規制体制、商業的優先事項、消費者の嗜好が、南北アメリカ、EMEA、アジア太平洋地域における製品の普及にどのように影響しているかを明らかにする地域的視点を分析します。
世界のボディドライヤー市場規模は、2025年に25億米ドルと評価され、2026年の26億2,000万米ドルから2032年には35億9,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2012933-body-dryer-market-by-product-type-technology-user.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ボディドライヤー市場：製品タイプ別
第9章 ボディドライヤー市場：技術別
第10章 ボディドライヤー市場ユーザー制御方式別
第11章 ボディドライヤー市場：流通チャネル別
第12章 ボディドライヤー市場：エンドユーザー別
第13章 ボディドライヤー市場：地域別
第14章 ボディドライヤー市場：グループ別
第15章 ボディドライヤー市場：国別
第16章 米国ボディドライヤー市場
第17章 中国ボディドライヤー市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ボディドライヤー市場を再構築している要因は何ですか？
技術、サステナビリティへの期待、衛生プロトコル、流通構造における重要な変革が影響しています。
・2025年の米国関税調整はどのような影響を与えましたか？
新たな関税措置は、耐久性のあるバスルーム用ハードウェアのサプライチェーン、商談、調達戦略に波及しました。
・ボディドライヤー市場の製品タイプにはどのようなものがありますか？
据え置き型ボディドライヤー、ポータブルボディドライヤー、壁掛け式ボディドライヤーがあります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ボディドライヤー市場調査レポートを発行・販売します。
「ボディドライヤーレポート」ではボディドライヤー市場を根本的に再構築している、技術、サステナビリティへの期待、衛生プロトコル、および流通構造における重要な変革を言及するほか、規制体制、商業的優先事項、消費者の嗜好が、南北アメリカ、EMEA、アジア太平洋地域における製品の普及にどのように影響しているかを明らかにする地域的視点を分析します。
世界のボディドライヤー市場規模は、2025年に25億米ドルと評価され、2026年の26億2,000万米ドルから2032年には35億9,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ボディドライヤー市場：製品タイプ別
第9章 ボディドライヤー市場：技術別
第10章 ボディドライヤー市場ユーザー制御方式別
第11章 ボディドライヤー市場：流通チャネル別
第12章 ボディドライヤー市場：エンドユーザー別
第13章 ボディドライヤー市場：地域別
第14章 ボディドライヤー市場：グループ別
第15章 ボディドライヤー市場：国別
第16章 米国ボディドライヤー市場
第17章 中国ボディドライヤー市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ボディドライヤー市場を再構築している要因は何ですか？
技術、サステナビリティへの期待、衛生プロトコル、流通構造における重要な変革が影響しています。
・2025年の米国関税調整はどのような影響を与えましたか？
新たな関税措置は、耐久性のあるバスルーム用ハードウェアのサプライチェーン、商談、調達戦略に波及しました。
・ボディドライヤー市場の製品タイプにはどのようなものがありますか？
据え置き型ボディドライヤー、ポータブルボディドライヤー、壁掛け式ボディドライヤーがあります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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