Centric Softwareは2026年3月27日、シンガポール・67 Pall Mall Singaporeにて「Product Experience Roundtable 2026」( https://go.centricsoftware.com/lp/product-experience-roundtable-singapore-2026/ )を開催しました。





本イベントでは、「Brand Without Borders: Global Strategies, Asian Realities」をテーマに、アジアで事業を展開するグローバルブランド、DX推進責任者、マーケティングリーダーが集結。アジア市場におけるブランド戦略、AI活用、顧客体験(CX)、そしてProduct Experience Management(PXM)の重要性について、実践的な議論が行われました。





イベントには、Centric PXMユーザー企業のPanasonic、Electrolux、Fuji Oil Asiaなど、アジア市場を牽引する企業のリーダーが登壇。従来型の一方向的な講演形式ではなく、参加者との対話を重視したインタラクティブなセッションとネットワーキングが実施されました。









■Product Experience Summitから広がるアジア展開

Centric PXM(旧Contentserv)は、2019年より東京で「Product Experience Summit」を開催し、日本国内におけるPXM(Product Experience Management)の普及とコミュニティ形成を推進してきました。





さらに2023年には、アジア市場における事業拡大を目的にシンガポール拠点を開設。日本とアジア太平洋地域をつなぐハブとして、業界イベントへの協賛や共催イベントを積極的に展開しています。

今年3月には、シンガポールにてProduct Experience Roundtable Singapore 2026を開催。





Centric PXMのアジア太平洋地域担当バイスプレジデントの渡辺信明は、2023年のシンガポール拠点開設時( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000040168.html )に次のように述べています。

「アジア地域での顧客事例を増やし、国を超えたアジアのPXMユーザーコミュニティを形成し、お客様同士でベストプラクティスやインサイトを共有できる機会を増やしていきたい」

今回のイベントでは、まさにアジア市場でビジネスを展開する企業同士が、リアルな課題や実践知を共有する場となりました。









■「アジアは一つの市場ではない」

オープニングセッションで、渡辺信明が、東南アジア市場の複雑性について解説しました。

東南アジアだけでも11カ国・2,000以上の言語・複数の通貨・多様なECプラットフォームが存在し、「One-size-fits-all」は通用しないと説明。

また、Shopee、Lazada、Tokopedia、TikTok Shopなど、国ごとに異なるマーケットプレイスへの対応や、ローカライズ、規制対応、商品情報管理の重要性についても紹介されました。





オープニングセッション：VP, APAC - Centric PXM 渡辺 信明





「パーソナライゼーションは、顧客体験を改善し、実際のビジネス成果に繋がって初めて意味を持ちます。」(渡辺 信明)









■アジア市場で成功するブランドとは

続く Fireside Chat「The Asia Advantage: What Global Brands Get Wrong and How to Get It Right」では、各業界のリーダーが現場視点で議論を展開しました。





モデレーターは、東南アジア市場でデジタルマーケティングおよびAI活用支援を展開するClickrのCEO & Co-Founder、Derick Ng氏が担当。Derick氏は、「アジア市場で成功するためにグローバルブランドが見落としがちなポイント」をテーマに、B2B・B2C双方の視点を横断しながら議論をリードしました。

「最も価値ある議論は、業界リーダーたちが実際の課題や経験を率直に共有するときに生まれます。」(Derick Ng, CEO & Co-Founder, Clickr)





The Asia Advantage: What Global Brands Get Wrong and How to Get It Right





PanasonicのBenjamin Cheng氏は、APAC市場ではチャネル構造や顧客接点が国ごとに大きく異なると説明。

マーケティング、IT、ビジネス部門を横断したデータ連携と、一貫性ある商品情報管理が顧客体験向上の鍵になると語りました。





「顧客体験は、もはや単なるマーケティング機能ではありません。データとテクノロジーによって支えられる“システムレベルの能力”です。」(Benjamin Cheng - IT Business Partner, Customer Experience & Digital Innovation (CXDI) ,Panasonic)





ElectroluxのJorge Rosario Tapia氏は、ShopeeやLazadaを中心とした東南アジアのEC市場では、“スピード”が競争優位性になると説明。

商品情報更新、キャンペーン最適化、リアルタイムなコンテンツ運用など、迅速な実行力がコンバージョンに直結すると述べました。





「アジアの急速に変化するEC市場では、スピードとオペレーションの俊敏性が、直接的に売上成長へ影響します。」(Jorge Rosario Tapia - Ecommerce Senior Manager, Singapore & Malaysia,Electrolux Group)





Fuji Oil AsiaのShinjiro Shirai氏は、B2B市場においても各国で顧客ニーズや製品要件が異なることを紹介。

製品仕様、アプリケーション提案、技術サポートなど、現地に合わせた最適化が必要であり、日本、中国、東南アジア拠点間での知見共有が重要だと説明しました。





Shinjiro Shirai - Marketing General Manager, Fuji Oil Asia Co,.Ltd.





「アジアで成功するためには、ローカル市場への最適化と、地域横断での連携を両立することが重要です。」(Shinjiro Shirai)





元Phoon Huatコンシューマー事業責任者として、Centric PXM導入プロジェクトを推進した経験を持つSwapnil Shah氏は、AIによるマーケティング変革について言及しました。

Phoon Huatでは、20,000を超えるSKUを管理する複雑な商品情報環境において、Centric PXMを活用し、商品情報の一元化や市場投入スピード向上を実現。イベントでは、その実践経験を踏まえながら、アジア市場におけるAI活用、パーソナライゼーション、実行スピードの重要性について語りました。





「AI-first は、もはや戦略的な選択肢ではありません。アジア市場で勝つための出発点です。」(Swapnil Shah - Executive Leader, AI-Enabled Marketing & Business Transformation)









■Product Experience Management(PXM)の重要性

イベントでは、商品情報管理(PIM)とデジタルアセット管理(DAM)を統合したPXMが単なる商品情報管理ではなく、アジア市場でブランド成長を支える重要な基盤であることが共有されました。

セッションでは、多言語・多通貨対応、マーケットプレイス連携、AI活用、データ品質管理、商品情報の一元管理といったテーマを通じて、アジア市場特有の複雑性にどのように対応していくかが議論されました。

さらに、登壇者の皆様による実践的な知見も紹介され、PIM・PXMを活用した業務効率化、市場投入スピード向上、AI活用基盤整備、商品情報管理の最適化など、各企業が取り組むデジタルトランスフォーメーションの事例が共有されました。









■“認知”ではなく“コンバージョン”へ

イベントでは、「ブランド認知ではなく、コンバージョンに繋がる部分に注力すべき」というメッセージも語られました。

アジア市場では、顧客行動の変化スピードが非常に速く、ブランドには“理解”だけでなく、“実行力”が求められています。登壇者たちは、ローカル市場の理解・AI活用・データ整備・スピードある意思決定を組み合わせることが、今後の競争優位性になるという点で一致しました。









■業界を超えた交流とコミュニティ形成

イベント後半ではネットワーキングディナーが開催され、参加者同士が業界を超えて交流。

参加者からは、「通常のイベントとは異なり、登壇者と参加者が双方向で議論できる非常にインタラクティブなイベントだった」という声も多く寄せられました。





イベントの様子

ネットワーキング

Product Experience Community - Singapore





Centric Softwareは今後も、PXM(Product Experience Management)をはじめとするソリューション提供に加え、お客様との継続的なコミュニケーションや知見共有を通じて、アジア発グローバルブランドのブランド体験強化と競争力向上を支援していきます。









■ 商品情報管理(PIM)とデジタルアセット管理(DAM)を統合したCentric PXMの活用について、お客様の講演やウェビナーを公開しています。ぜひご覧いただき、貴社のブランド戦略や商品情報管理の効率的な方法のヒントを得てください。





コンテンツ一覧はこちら： https://www.centricsoftware.com/ja/events/?selectedShow=webinar-replays









■Centric Softwareについて( https://www.centricsoftware.com/ja/ )

シリコンバレーに本社を置くCentric Softwareは、小売業者、ブランド、メーカー向けに、AIを活用した革新的な商品企画コンセプトから市場投入までをカバーするデジタル基盤を提供しています。ファッション、アウトドア、ラグジュアリー、ホーム、マルチカテゴリー小売、食品・飲料、化粧品・パーソナルケア、家電など、急成長する消費財業界の専門知識を活かし、以下の最先端ソリューションを展開しています。





・Centric PLM：消費財向けのPLMソリューションで、商品企画から開発、調達、製造までのプロセスを最適化し、生産性を最大50％向上、市場投入期間の60％短縮を実現します。





・Centric Planning：クラウドネイティブのAIソリューションにより、リテールおよび卸売ビジネスの計画を最適化し、最大110％の利益率の向上を実現します。





・Centric Pricing & Inventory：AIを活用した価格および在庫最適化により、プレシーズンからシーズン終了まで最大18％の収益向上を実現します。





・Centric Market Intelligence：AIを活用したマーケットインテリジェンスプラットフォームにより、消費者トレンドや競合の価格情報を分析し、競争力の強化、初期価格設定の最大12％向上を支援します。





・Centric Visual Boards：視覚的にデータを整理し、消費者に最適な商品展開、アソートメント開発の期間を劇的に短縮します。





・Centric PXM(旧Contentserv)( https://www.centricsoftware.com/ja/centric-pxm/ )：AIを活用した商品情報管理(PIM)、デジタルアセット管理(DAM)、オンボーディング、チャネル連携、コンテンツ配信、デジタルシェルフ分析(DSA)を統合したクラウドプラットフォーム。社内外に散在する商品データを一元化し、正確で鮮度の高い情報をECや店舗、マーケットプレイスへ一貫して配信することで、ブランド体験の向上、販売チャネルの拡大、売上効率の最大化を実現します。





Centric Softwareのソリューションは、世界中で高く評価されており、ユーザー採用率・顧客満足度ともに業界トップクラスを誇ります。短期間で投資効果を実感できる点も特長で、数々の業界アワードを受賞し、世界有数の調査機関レポートでも継続的に高い評価を獲得しています。

Centric Softwareは、3Dデザインソフトウェア、3Dデジタルモックアップ、PLMソリューションの世界的リーダーであるDassault Systemes(Euronext Paris：#13065、DSY.PA)の子会社です。