家電と住まいのプロフェッショナル「家電製品アドバイザー」 「家電製品エンジニア」 「スマートマスター」資格保有者 多数誕生

一般財団法人 家電製品協会

2026年3月に実施した「家電製品アドバイザー」「家電製品エンジニア」および「スマートマスター」の資格認定試験の合格者に対し、5月1日付にて認定証が交付されました。

今回の試験についてもCBT方式で実施され、総勢約6,400名あまりが受験し、上記3つの資格を合わせて、2,667名の方が合格されました。

なお、合格者のうち、極めて優秀な成績で合格された方372名に対し、最上級の知識保有者であることを証す『エグゼクティブ等級』が付与されました。

不穏な世界情勢に端を発するエネルギー価格の高騰や地球環境問題への関心の高まり、さらにはデジタル技術の急速な進展など、社会環境は目まぐるしく変化し、家電製品に求められる機能や役割も一層高度なものとなっています。

このような中、家電および住宅関連業界に従事する上での必要な知見を備え、消費者の多種多様なニーズに対応できるプロフェッショナルな人材の育成は、喫緊の課題となっています。

上述の資格制度を運営する一般財団法人家電製品協会 認定センター(所在地：東京都千代田区、センター長：西崎 義信)は、関連する業界の皆さまと共に、より消費者の皆さまに信頼され、最高のサービスを提供できる人材の育成に努めてまいります。

≪2026年3月（第50回）資格認定試験の結果≫

https://www.aeha.or.jp/nintei-center/procedure/latest/

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