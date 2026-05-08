『【複雑なクラスタはもう不要】止まらないDB基盤は“シンプルな構成”で実現できる』というテーマのウェビナーを開催

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■ 業務停止が許されない時代、DB基盤に求められる“本当の可用性”とは

DXの加速や24時間365日のサービス提供が当たり前となった現在、データベース基盤には「止まらないこと」が強く求められています。



基幹システム、ECサイト、会員サービス、社内業務システム――そのどれか一つでも停止すれば、売上損失や信用低下、業務混乱につながりかねません。



もはやDB基盤は、単なるインフラではなく“事業継続そのものを支える存在”です。



■ 高可用性を追求するほど、構成や運用が複雑化していないか

多くの企業が高可用性（HA）構成やクラスタ構成を採用し、「止めない仕組み」を構築してきました。



可用性を高めるためにノードを増やし、フェイルオーバー機構を組み込み、監視やバックアップの仕組みを追加する――。気づけば構成は年々複雑化し、運用負荷も肥大化しているといったことは、どこの現場でも珍しくありません。



例えば、クラスタの同期ズレの調査に追われる、フェイルオーバー試験のたびに神経をすり減らす、メンテナンスのたびに複数ノードや関連コンポーネントへの影響確認が必要となり、作業が複雑化する――といったこともあるのではないでしょうか。



「止めない」ために構築したはずの仕組みが、結果として属人化や運用リスクを高めているとしたら本末転倒です。



■ 複雑なクラスタに頼らず実現する、シンプル構成の無停止DBとは

本セミナーでは、DB基盤の導入にあたって「可用性・運用・コストのバランス」に悩むご担当者に向けて、ペンギンソリューションズ（旧・日本ストラタステクノロジー）が提供する無停止サーバーソリューションをご紹介します。



ペンギンソリューションズの無停止サーバー「Stratus ztC Endurance」は、1台のサーバーのような運用性を実現しつつ、CPU・メモリからI/O・ストレージ・電源まですべてのハードウェアコンポーネントを冗長化する、次世代無停止基盤です。共有ストレージを必要としない構成により、HAクラスタのような複雑な設計や切り替え運用を伴わず、高い可用性とパフォーマンスを両立します。



高可用性＝複雑、という常識を見直し、「止めない」と「運用負荷をかけない」を両立する新しいDB基盤の在り方をお伝えします。



■ こんな方におすすめ

・「今のクラスタ構成が本当に最適なのか」と感じている方

・可用性を高めるほど、運用が複雑になっていると感じている方

・障害対応や運用の属人化に課題を感じている方

・シンプルな構成で“止まらないDB”を実現したい方

・できるだけ長くサーバーを運用したい方



■主催・共催

ペンギンソリューションズ株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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