株式会社ココロツナグとの共同出資により、防災用品サブスクリプション・管理サービス専門の新会社を設立

サイバーステップ株式会社

サイバーステップホールディングス株式会社(https://cshd.cyberstep.com/)（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：湯浅慎司、東証スタンダード：3810、以下「当社」）は、株式会社ココロツナグ(https://5527.co.jp/)（東京都渋谷区、代表取締役：池内庸佑、以下「現ココロツナグ社」、2026年5月中に株式会社CTGへ商号変更予定）との共同出資により、防災用品のサブスクリプション提供および備蓄品管理サービスに特化した合弁会社「ココロツナグ株式会社」（当社出資比率67%）を2026年5月中に設立します。

■合弁会社設立の目的

当社グループは、これまでオンラインゲームの開発及び運営を中心に、エンターテインメント関連事業を展開してまいりました。今後も既存事業の発展に加えて、新たな収益基盤の模索を進め、企業グループ価値の更なる向上を目指すべく、このたび防災用品のサブスクリプション提供及びこれに付随する管理サービス事業に特化した合弁会社を設立いたします。

■防災市場の現状と課題

近年、地震・台風・豪雨等の自然災害が全国各地で頻発しており、個人・法人・地方自治体における防災用品の備蓄ニーズは急速に高まっています。一方で、防災用品は備蓄後の消費期限管理・定期点検・更新体制の構築が課題であり、「備えてはいるが管理できていない」状態が広く存在します。本事業はこの社会課題をサブスクリプション×デジタル管理で解決することを目指します。

■現ココロツナグ社の専門性と実績

現ココロツナグ社は設立間もない企業ですが、設立メンバー全員が「防災士」および「備蓄管理士」の資格を有する防災専門家集団で構成されています。また関係メンバーには再生可能エネルギー関連事業に10年以上従事した経歴を持つ者が在籍し、非常用電源としての再生可能エネルギーのあり方について地方自治体と多数協議を重ねてきた実績があります。その過程で、地方自治体における防災サービスの課題について現場レベルの深い知見を蓄積しています。

さらに代表者の池内庸佑はシステム開発に長年携わってきており、防災の現場知識とシステム開発能力を融合させた他にはない専門企業となっています。この強みを活かし、防災用品サブスクリプションの基本プラン設計はすでに完了し、テスト提供を開始済みです。テスト結果のフィードバックをもとに追加オプションの整理を行っており、基本パッケージ及び既存の追加オプションの枠組みであれば即時サービスインが可能な状態にあります。

■東京理科大学との連携によるオリジナル商材開発

さらなる競争力強化として、東京理科大学・高橋研究室との連携により、同研究室監修のオリジナル防災商材の開発を進めています。高橋教授・メーカー・現ココロツナグ社が三者一体で商品開発を推進しており、既存商品の組み合わせによるサブスクリプションから、オリジナル商品を組み込んだより付加価値の高いサービスへと進化させていく計画です。

■子会社における新たな事業の内容

（１）新たな事業の内容

・地方自治体、法人、個人向けの防災用品のサブスクリプションによる提供業務

・防災用品の消費期限管理、更新等を含む管理サービスの提供

（２）当該事業を担当する部門

ココロツナグ株式会社（新設する合弁会社）

■設立する合弁会社の概要

会社名：ココロツナグ株式会社

所在地：東京都杉並区和泉一丁目22番19号

代表者：代表取締役 池内 庸佑

事業内容：防災総合サポート事業 / 防災エネルギーソリューション事業 / 地方自治体・法人・個人向けサブスクリプションによる防災用品提供・管理サービス

資本金：1,000万円

設立予定：2026年5月中（予定）

出資比率：当社 67% ／ 現ココロツナグ社 33%

事業開始：2026年5月中（予定）

※合弁会社の商号について：「ココロツナグ」は既に現ココロツナグ社において防災関連事業のブランド名称として確立されており、今後は本合弁会社を当該事業の主体とすることから、ブランドと事業主体を一致させることを目的として同商号を採用いたします。これにより対外的な認知の一貫性および事業推進上の効率性を高めることができると考えております。なお、現ココロツナグ社は合弁会社設立に伴い、2026年5月中に「株式会社CTG」へ商号を変更する予定です。

■ 会社概要

会社名：サイバーステップホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 湯浅 慎司

所在地：東京都杉並区和泉1-22-19 朝日生命代田橋ビル4階

設立：2000年4月

資本金：40億7,508万円（2025年5月現在）

上場市場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：3810）

事業内容：グループ経営管理、デジタルエンターテインメント事業（オンラインクレーンゲーム「トレバ」等）、エンターテインメントコマース事業、フィンテック、Web3関連事業 等

コーポレートサイト：https://cshd.cyberstep.com/

公式X（IR）：https://x.com/CyberStepHD_IR

会社名：ココロツナグ株式会社

代表者：代表取締役 池内 庸佑

所在地：東京都杉並区和泉一丁目22番19号

設立予定：2026年5月中（予定）

資本金：1,000万円

事業内容：防災総合サポート事業 / 防災エネルギーソリューション事業 / 防災用品サブスクリプション提供・管理サービス

コーポレートサイト：https://5527.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

サイバーステップホールディングス株式会社

広報・IR担当

TEL：0570-032-085

Email：info@cyberstep.com