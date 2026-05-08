キベラに暮らすケニア人アーティスト3名が来日決定。5月30日にアーティスト・イン・レジデンスの成果を東京で発表

特定非営利活動法人シフトエイティ

特定非営利活動法人シフトエイティ（東京都江東区／代表理事：坂田ミギー）が企画し、アートセンターBUG（株式会社リクルートホールディングス運営）にて開催中の写真・映像展「キベラ"スラム"から見つめる世界 ―語られてきた私から、語る私へ。―」（会期：2026年4月25日～5月31日）に出展しているケニア人アーティスト3名が、このたび来日することが決定しました。

来日するのは、フォトグラファーのSir.jeree、フィルムメイカーのFrankline Olando、Vin Sekaniの3名です。会期最終週となる2026年5月30日（土）には、本展に合わせて実施したアーティスト・イン・レジデンスの成果発表会を、アートセンターBUGにて開催します。

来日アーティスト3名について

キベラ"スラム"から見つめる世界 ―語られてきた私から、語る私へ。キービジュアル

本展には、ケニア・ナイロビにある巨大スラム、キベラに暮らす12名のアーティストの写真・映像作品（100点超）が並びます。今回来日するのは、そのうちの3名です。これまで「語られる側」として外部のメディアやアーティストに撮られてきたキベラ。そのキベラの作家たちが、自らの足で東京に立ち、自らの声で作品を語る。本展のテーマである「語られてきた私から、語る私へ。」が、距離と時間を超えて、もう一段強く体現される機会となります。

Sir.jeree（サー・ジェリー／Jeremiah Onyango）｜フォトグラファー

スワヒリ語で「今／あの時」を意味する作品『SASA WAKATI ULE』を出展。6年にわたりキベラを記録し続け、近年は高齢者デイケアセンターに3年間ボランティアとして通い、これまで語られてこなかった「老いること」の物語に耳を傾けてきた。自らを「翻訳者」と呼び、キベラと外の世界をつなぐことを自身の仕事と位置づけている。

SASA WAKATI ULEシリーズSASA WAKATI ULEシリーズFrankline Olando（フランクリン・オランド）｜フィルムメイカー

短編映像作品『ANGRY HUNGER』『BOI』『UKO POA』を出展。2019年に役者として映画の世界に入り、所属していたグループの監督が動けないとき、自ら脚本を書き、役者を集めて撮影したことが、フィルムメイカーとしての出発点となった。携帯電話を含む限られた機材で制作を続けながら、フェミサイドや若者の失業など、キベラの現実を物語の力で記録している。

ANGRY HUNGER告知ビジュアルBOI告知ビジュアルVin Sekani（ヴィン・セカニ／Vincent Oroko）｜フィルムメイカー

短編映像作品『Objects On The Mirror May Look Closer Than They Are』を出展。ハイスクール時代、SHIFT80の撮影にモデルとして参加した経験から「撮られる側ではなく、撮る側を知りたい」と思い、2025年4月に開催された、日本からのカメラ寄付とレクチャーのプロジェクトKIBERACTIONへの参加を経て撮影者となった。本展に並ぶのは、日本から寄付されたカメラを借りて制作された作品である。

Objects On The Mirror May Look Closer Than They Are告知ビジュアルObjects On The Mirror May Look Closer Than They Are作中カット

関連イベント／アーティスト・イン・レジデンス成果発表会

来日した3名は、滞在期間中にアーティスト・イン・レジデンスとして新たな撮影・制作活動を行います。その成果を、本展会期中の最終週にアートセンターBUGにて発表します。

「アーティスト・イン・レジデンス成果発表」

日時：2026年5月30日（土）19:00～20:30

会場：アートセンターBUG（東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー1F）

登壇：Sir.jeree（フォトグラファー）／ Frankline Olando（フィルムメイカー）／ Vin Sekani（フィルムメイカー）

司会：坂田ミギー

詳細・お申込み：https://crawl-sakata-2026-0530.peatix.com/

アーティスト・イン・レジデンスへのご協力｜株式会社ケイズハウス

ケイズハウス ロゴ

本アーティスト・イン・レジデンスの宿泊は、株式会社ケイズハウスにご支援いただきます。

ケイズハウスは「旅人にとって、快適・便利・お得な宿」をコンセプトにしたホステルグループです。まだ日本でホステルが一般的ではなかった2003年に京都でオープンして以来、白馬・東京・富士河口湖・広島・伊豆伊東・高山・箱根・金沢・北海道と日本各地にホステルをオープン。外国人旅行者に日本の魅力を伝える旅の拠点となってきました。

URL：https://kshouse.jp/index.html

企画者・坂田ミギーのコメント

本展の出展者である12名のうち、これまでキベラの外、ましてや海外で自分の作品を発表する機会を持てた人はほとんどいませんでした。今回、3名が初来日し、東京で観客の前に立ち、自分の言葉で作品を語ることができるのは、本展にとって、そして彼らにとって、大きな機会となります。撮影機材も、パスポートも、いずれも「当たり前のもの」ではありません。そのひとつひとつを越えてきた3人が、滞在期間中にどんなものを撮るのか。どんなことを語ってくれるのか。私自身とても楽しみにしています。

展覧会概要

タイトル： アートワーカー（企画者）向けプログラム「CRAWL」選出企画

キベラ“スラム”から見つめる世界 ―語られてきた私から、語る私へ。―

https://bug.art/exhibition/crawl-sakata/ (https://bug.art/exhibition/crawl-sakata/)

会 期： 2026年4月25日（土）～5月31日（日）

主 催： BUG（株式会社リクルートホールディングス）

共 催： SHIFT80

協 力： KIBERACTION、Daily Practice Books

開館時間： 11:00～19:00 火曜休館 入場無料 ※ただし5月5日（火）は開館します。

開催場所： BUG

〒100-6601 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー1F

Gran Tokyo SOUTH TOWER 1F, 1-9-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

アクセス： JR東京駅八重洲南口直結

東京メトロ京橋駅8番出口から徒歩5分

東京メトロ銀座一丁目駅1番出口から徒歩7分

出展アーティスト： Asinina Ibrahim ／ Big_davido ／ Dizze Dizze ／ Frankline Olando ／ Ismael Photography ／ Mc Popo ／ Ramkalino KE ／ Ramadhan Said Ali ／ Sir.jeree ／ Steve Banner ／ Vin sekani ／ 8KTV KIBRATV

＜施設情報＞

・BUGはオフィスビル1階にあり、入り口から段差なくアクセスできます。

カフェの奥に広がる空間がBUGです。

・授乳室は設置しておりません。

・多目的トイレはビル内の同フロアに１つあります。

（おむつ交換台、ベビーチェア、オストメイト設置）

・トイレは地下1階（八重洲地下街）に複数あります。

エレベーターまたはエスカレーターが利用できます。

・BUGには専用駐車場はありません。ご来館には公共交通機関をご利用ください。

※BUGでは様々な事情を持つ皆様をお迎えできるよう、スタッフが可能な範囲でサポートや情報提供に努めています。

企画者プロフィール

坂田ミギープロフィール坂田ミギー／Miggy SAKATA

NPO法人SHIFT80代表理事

株式会社こたつ共同CEOクリエイティブディレクター

SIer、広告制作会社、博報堂ケトルを経て株式会社こたつを設立。2013年に初めてケニア・ナイロビのキベラを訪問して以来、現地コミュニティと継続的に関わりながら活動を行う。2018年よりキベラにおいて、生理用品の提供や月経教育支援を起点に、奨学金支援や学校運営支援など、教育機会の確保に向けた取り組みを継続している。

その後、持続可能な支援の仕組みづくりを目的に、2022年にはエシカル・クリエイティブ・コレクティブ「SHIFT80」を設立。2025年には日本にてNPO法人SHIFT80を、ケニアにて現地NGO法人を設立し、活動を拡張している。現在は教育・福祉支援に加え、起業支援などを通じて就業機会の創出、ファッションデザイナーのためのコンペティションや写真・映像作家のためのアート支援などにも取り組む。

Forbes JAPAN 2025年「NEXT100：100通りの世界を救う希望」、価値デザインコンテスト グランプリ・経済産業大臣賞、第11回女性社長アワード「J300アワード」、Cannes Lions、New York Festivals International Advertising Awards、Spikes Asia、Ad Fest、広告電通賞など受賞歴多数。

https://shift80.org/

https://shift80.jp/

https://cotatsu.co.jp/

関係者プロフィール

池谷常平・政近遼プロフィール写真

KIBERACTION

キベラクションは困難な状況にある若者のクリエイティブ活動を支援するコレクティブ（集合体）。映像作家・池谷常平と、フォトグラファー・政近遼を中心とした映像や写真のプロフェッショナルで構成され、2024年5月に発足。自分たちの持つスキルや経験を、仕事とは異なるかたちで活かすことを目的に、主に東京・ケニアのキベラスラムにて活動をつづける。

https://kiberaction.com/

堅田真衣プロフィール写真

堅田真衣 Mai KATADA

2013年 博報堂入社。2013年から2017年までHAKUHODO DESIGNに在籍。代表・永井一史のもとで企業や商品のブランディングに携わる。2017年からは博報堂本社でデザイナー／アートディレクターとして、ブランディング、グラフィックデザイン、CI・ロゴマーク開発、商品パッケージデザイン、TV-CM、プロモーションなど幅広い領域のクリエイティブを担当。

SHIFT80のアートディレクターとして、本展の会場設計を担当。クリエイティブ業務と並行して、自宅を開放し、古書と新刊を扱う書店兼ブックコミュニティ「Daily Practice Books」を運営している。

http://dailypracticebooks.com/

SHIFT80ロゴSHIFT80について

「SHIFT80」は、日本とケニアを拠点に活動するエシカル・クリエイティブ・コレクティブです。「We are all Earthlings. Share the little you have.（すべての人はおなじ地球に暮らす仲間。わずかでも持ちうるものを分かち合おう）」を理念に、アートやデザイン、ファッションを通じて社会課題に向き合っています。ケニアの首都ナイロビにある巨大スラム・キベラでの共同制作、古着と伝統工芸を融合したサステナブルファッション、孤児・貧困児童のための教育支援プログラムなどを展開し、創造性が社会課題解決にいかに貢献できるかを問い続けています。

2025年、日本にて特定非営利活動法人シフトエイティ、ケニアにて現地NGO法人TUNA SHIFTを設立。

主な受賞歴：KG＋ Discovery Award 2025（Supported by Fujifilm）、価値デザインコンテスト グランプリ・経済産業大臣賞（2024）、APAアワード 広告作品部門 優秀賞（2023）ほか多数。

CRAWLロゴCRAWLについて

「CRAWL」は、株式会社リクルートホールディングスが運営するアートセンターBUGが行っているアートワーカー（企画者）向けのプログラムです。企画書をコミュニケーションツールとして、メンターとの壁打ちや参加者同士のピアレビュー、ネットワーク構築などアートワーカーの機会と場をつなぎ、未来へつづくつながりを形成していくことを目的としています。

プログラムを通じてブラッシュアップした企画書を参加者全員で読み合い、投票にて選出された2つの企画を1年弱の準備期間を設けて開催します。実践することを重視する本プログラムは、「企画」という構想から実行まで責任を担う文化芸術の役割にフォーカスしています。