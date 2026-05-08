出展社数は過去最多13社！身体負荷軽減や熱中症対策に役立つ製品を体験 「アシストスーツEXPO in NAGOYA 2026」を6月4日・5日に開催

一般社団法人アシストスーツ協会

一般社団法人アシストスーツ協会（東京都中央区、代表理事：飯田 成晃）は、2026年6月4日（木）・5日（金）に、名古屋にて体験展示会「アシストスーツEXPO in NAGOYA 2026」を開催いたします。

本イベントでは各アシストスーツメーカーによる製品試着・体験会のほか、現場改善に役立つリスク評価やアシストスーツを含む導入対策に関する講演を実施。複数メーカーの製品を一度に比較・体験できるため、導入検討に必要な情報収集から評価までを一度に行うことができます。

▲アシストスーツ協会主催「アシストスーツEXPO in NAGOYA 2026」を開催

■アシストスーツEXPO in NAGOYA 2026のポイント

１.協会展示会初！夏の暑熱対策製品を展示

今回、協会主催イベントとして初めて「暑熱対策」の有力メーカーが出展。アシストスーツによる身体負荷軽減だけでなく、熱中症対策アイテムを含めた総合的な「現場の安全」を体感・検討いただけます。

２.国内外13社の製品を「一度に比較」

特定のメーカーに偏らず、13社の製品をその場で比較。腰・腕・足など、部位別・用途別の展示により、現場で抱えている課題解決を支援する製品を見つけることができます。

３.アシストスーツコンシェルジュが常駐、理学療法士による現場改善ノウハウを提供

理学療法士による実践的な腰痛リスク評価の講演や、アシストスーツに精通した「アシストスーツコンシェルジュ」による相談コーナーなど、導入の第一歩を踏み出すための充実したコンテンツをご用意しています。

■アシストスーツEXPO in NAGOYA 2026 開催概要 https://assist-suit.org/news/expo-in-nagoya2026/(https://assist-suit.org/news/expo-in-nagoya2026/)

日時：2026年6月4日(木) 10:30～17:00、 5日(金) 10:00～16:00

場所：名古屋コンベンションホール 中会議室301＋302

（あおなみ線「ささしまライブ」駅直結／JR「名古屋駅」広小路口より徒歩12分）

〒453-6102 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート

入場条件：事前申し込み不要／入退出自由、参加費無料

主催：一般社団法人アシストスーツ協会

▲会場までのアクセスマップ

【特別講演】理学療法士による実践的な腰痛リスク評価や、本協会会長によるアシストスーツの効果的導入と補助金活用をテーマに、講演を開催します。

（各日13:00～14:00）

講師：理学療法士 内沢秀和氏、一般社団法人アシストスーツ協会 会長 飯田成晃

イベント参加申し込みはこちら :https://assist-suit.org/news/expo-in-nagoya2026/#entry本イベントへの参加をご希望の方は、下記URLより事前に来場登録をしていただけますと幸いです。

【ご取材参加に関するご案内】

メディア関係者の皆様からの取材参加を受け付けております。ご参加をご希望の場合は、添付の取材申込用紙に必要事項をご記入のうえ、下記メールアドレス宛にお送りくださいますようお願い申し上げます。

＜本イベントの取材参加お申し込み および お問合せ先＞

アシストスーツ協会 事務局 近藤（株式会社ダイドー）

メールアドレス：info@assist-suit.org

■アシストスーツEXPOとは

アシストスーツ協会は、作業時の身体的負荷を軽減するアシストスーツの認知度向上と啓蒙を目的に、さまざまな活動を展開しています。2023年1月に東京・代官山で開催した「アシストスーツサミット」を皮切りに、“体験”に特化した展示会「アシストスーツEXPO」や「出張体験会」を全国各地で実施し、各メーカーの製品を比較・体験できる場を提供してまいりました。これまでに、2024年5月の福岡、2025年1月の名古屋・11月の大阪で「アシストスーツEXPO」を開催し、いずれも製造・物流業を中心とした企業関係者の皆様にご来場いただいております。

【参考】2025年1月に開催した、「アシストスーツ EXPO in NAGOYA 2025」の様子

■アシストスーツとアシストスーツ協会

アシストスーツとは着用することで通常以上の力が出るといったパワーアップの為のツールではなく、電動／非電動に限らず、運動／静止状態の身体にかかる負荷に加え、暑さ／寒さなどの環境要因も含めた人体にかかる負担を軽減する目的で開発されたものを指します。物流、建設、製造、農業、漁業、医療、介護など様々な業界において、人の手による作業が必要な現場での身体負荷を軽減することができます。昨今、人手不足や高齢化が深刻な社会課題として顕在化している中、「疲労軽減」「従業員満足度向上」「離職防止」や高齢者・女性の就労支援に繋がる一助として、アシストスーツ市場の拡大が期待されています。

アシストスーツ協会は、2022年11月、アシストスーツ関連企業が協力してアシストスーツ製品の認知度向上、市場形成、啓蒙活動を行う目的で任意団体として設立しました。まずは、どのようなものか分からない、どれを試せばよいか分からないといった方々に向けて、一度にアシストスーツを比較・体験することで、導入の第1歩を踏み出していただけるよう、合同体験会を実施してまいりましたが、今後、本取組を強化していく他、アシストスーツの評価指標・導入指針の制定等を行っていくため、2023年7月7日にアシストスーツ協会を一般社団法人化いたしました。

【アシストスーツ協会 概要】 https://assist-suit.org

協会名：一般社団法人アシストスーツ協会

代表理事：飯田 成晃

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

【参考資料】出展企業（予定）

アルケリス株式会社（アルケリス） https://www.archelis.com/

「世界の立ち仕事をアップデートする」テクノロジーとデザインにより、人類を立ち姿勢の負担から開放。

株式会社イノフィス（マッスルスーツシリーズ） https://innophys.jp/

東京理科大学発スタートアップ。「マッスルスーツ」シリーズを展開。

株式会社加地（レイボ） http://www.laevo.jp

オランダ製「レイボ」。エネルギー回生システムで前屈姿勢の負担を軽減。

株式会社ダイドー（TASK AR） https://daydo.jp/

ばね・ダンパー技術を応用した上腕アシストスーツ「TASK AR」を開発。

日本シグマックス株式会社 （メディエイド アシストギア 腰2） https://mediaid.sigmax.co.jp/special/workerscare/

医療・整形外科分野で培った技術を基に、ひとのカラダを支える製品を展開。

ダイヤ工業株式会社(DARWING Hakobelude) https://www.daiyak.co.jp/work/index.html

岡山県発。動きやすさにこだわったウェアラブルなアシストスーツを開発。

株式会社Asahicho(e.z.UP) https://asahicho.co.jp/product/blogger/49/

早稲田大学と共同開発。「働く人に寄り添う」をコンセプトに安心・安全を提供。

朝日インテック株式会社(Way-sist Lite) https://assist-suit.org/wp-content/uploads/2025/04/202504_waysistlite.pdf

ワイヤーロープメーカーとして世界に認められた技術を用いて 開発・生産・販売をするアシストスーツ。

ユタカ技研株式会社（BELT POWER X） https://www.yutakagiken.co.jp/service/products-new/archives/4

自動車部品メーカー、ユタカ技研が自社現場の声を形にしたアシスト装具『BELT POWER X』を開発。

箱豊製函株式会社(FiCOLY パワーアシストスーツ KaruFit) https://ficoly.jp/

物流100年企業の現場発想から生まれたウェルネスブランド。

株式会社サンエス（非会員／協賛出展） https://fzn-suns.co.jp/

新たな快適さを求めて進化するファン付きウェア「空調風神服」

株式会社椿本チエイン（非会員／協賛出展） https://nb.tsubakimoto.jp/human_assist/pas

モータ駆動で荷物を持つ腕を力強くサポート。軽量かつシンプルな操作性に加え、装着しやすさにも配慮した電動アシストスーツ。

株式会社ブラストン(非会員／協賛出展) https://www.blaston.jp/

海外アシストスーツメーカー 【ULSrobotics】

腰用・上肢用にて電動・非電動タイプを各種展開。