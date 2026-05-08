人工知能と地震防災の最前線

HiSR株式会社

【参加登録】

https://peatix.com/event/4996077/view(https://peatix.com/event/4996077/view)

【ミーティングツール】

Zoomを使用させていただきます。

【イベント概要】

千葉大学関連スタートアップHiSR社の代表廣岡が、大学・自社の研究の成果に基づき、科学的な地震短期予測の最前線について解説します。

【対象】

「企業・自治体等で防災管理に携わる方」、「AI技術に関心のある方」、「地球物理学に興味のある方」を含め、「地震防災に関心のある一般の方」など幅広く多くの方のご参加をお待ちしております。

【イベント詳細】

首都直下型地震や南海トラフ地震など、これから発生が予想される巨大地震に対して一人でも多くの人命を守り、いかに経済的被害を抑えるか、弊社の研究成果を通じて考えていただくきっかけにしていただければ幸いです。2011年東北地方太平洋沖地震では約2万人もの尊い人命が失われましたが、来たる南海トラフ地震では内閣府の試算にて約30万人と予想されています。弊社の取り組みはこのような深刻な被害を大きく軽減する可能性を秘めています。まずは千葉大学および弊社の研究を知っていただく機会にしていただければありがたく思います。また弊社が新規地震予測AIシステムの開発のために行なっている株式投資型クラウドファウンディングについてもご紹介いたします。

【スケジュール等通知方法】

弊社HP：https://www.hrl.jp/

弊社X：https://x.com/HirookaShi67170

弊社facebook：https://www.facebook.com/shin.hirooka