【新店舗オープンのお知らせ】株式会社ヒューマンアジャスト、千葉県松戸市に「松戸五香接骨院」を新規開院。五香駅前＆平日夜22時まで営業で地域の健康をサポート

株式会社ヒューマンアジャスト

このたび、株式会社ヒューマンアジャスト（本社：東京都新宿区、代表取締役：根岸 靖、以下「当 社」）接骨院グループの新たな拠点として、千葉県松戸市に「松戸五香接骨院」を新規開院いた しました。

当院は、新京成線「五香駅」からアクセスの良い駅前の好立地に位置しております。さらに、平日 夜22時まで営業を行っているため、お仕事帰りや夜間の時間帯でも無理なく通院いただける環 境を整えました。 これまでのグループ展開で培われた実績とノウハウを活かし、利用者様のお声 を第一にした丁寧なカウンセリングとソフトな施術を通じて、地域社会の健康維持に貢献してまい ります。

▼松戸五香接骨院 公式サイト https://human-adjust.co.jp/matsudogokou/

■新店舗概要

店舗名：松戸五香接骨院 所在地：〒270-2261 千葉県松戸市常盤平5-18-6 電話番号：047-389-2235 営業時間：【平日】9:00～22:00 【土日祝】9:00～13:30 / 14:30～17:00

■松戸五香接骨院の特長

1. 五香駅前の好立地＆「平日夜22時」までの営業

通いやすい駅前立地に加え、平日は夜22時まで営業を行っています。残業後や一日のスケ ジュールを終えた後でも、ご自身のペースでお身体のケアに専念していただけます。

2. 根本的な原因にアプローチする「ソフトな施術」

お身体に過度な負担をかけないソフトな施術を採用。丁寧なカウンセリングでお悩みの根本的な 原因を把握し、お一人おひとりの状態に合わせた的確なアプローチで早期のリカバリーを目指し ます。

3. グループの強みを活かした「チーム体制」

全国のグループ院で培われた豊富な実績とノウハウを院内で共有。スタッフ全員がチームとして 連携し、常に高い水準で一貫性のあるサポートをご提供します。

■ヒューマンアジャストについて

株式会社ヒューマンアジャストは、首都圏を中心に複数の接骨院を展開し、地域に密着した施術 サービスを提供しています。日常の不調からスポーツでのお身体のケアまで、幅広い世代の 方々にご利用いただいております。今後も地域の皆さまの健やかな生活をサポートするため、よ り身近で安心できる接骨院づくりに努めてまいります。

【会社概要】

● 株式会社ヒューマンアジャスト(https://human-adjust.co.jp/)

● 代表者役職氏名：代表取締役 根岸 靖

● 所在地：〒163-0725 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビル25階

● 設立：2007年9月

● 事業内容：接骨院・鍼灸院運営事業、人材紹介事業、療養費請求代行事業

● 証券コード：249A

●売上高：2,558百万円（2025年3月期）

●従業員数：412名

●店舗一覧(https://human-adjust.co.jp/shoplist/)

【沿革】

2006 年 4 月 埼玉県狭山市新狭山駅前にて接骨院 1 店舗目を開業し、接骨院事業を開始

2007 年 7 月 2 店舗目を東京都にて開業し、多店舗展開を開始

2007 年 9 月 株式会社ヒューマンアジャストを設立

2018 年 7 月 10 店舗目を開業。シフト制を導入し、22 時までの営業体制を確立

2019 年 11 月 株式会社 JIN の全株式を取得し、鍼灸院事業を開始

2021 年 3 月 30 店舗目を開業

2021 年 6 月 株式会社 JIN を株式会社ヒューマンアジャスト plus に社名変更

2022 年 2 月 本店所在地を東京都新宿区へ移転

2023 年 4 月 株式会社ヒューマンアジャストplusを吸収合併

2023 年 8 月 関東 1 都 6 県全域への進出を達成

2023 年 11 月 福岡に初進出し、九州地域での事業を開始

2024 年 6月 50 店舗目を開業

2024 年 9月 大阪に初進出し、関西地域での事業を開始

2024年9月 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場

2024年12月 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Marketへ上場

■本件に関するお問い合わせ先 株式会社ヒューマンアジャスト お問い合わせ窓口(https://human-adjust.co.jp/contact/)