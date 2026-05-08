【お母さんに、ホールケーキは重いのよ！】…との事で、今年は1日限定“母の日タルトフェス”初開催！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正勝）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、母の日限定スイーツ・ラスト第4弾として、1日限定イベント「母の日限定タルトフェス」を2026年5月10日（日）に開催いたします。

■ 企画背景：長く愛されてきたからこそ、聞こえてきた「お母さんの本音」

これまで「お菓子のたいよう」の母の日は、華やかな5号サイズのホールケーキが主役でした。

しかし、ブランドと共に年齢を重ねてきたお客様から聞こえてきたのは、「もう、ホールで食べるのは少しきついの」「いろんな味を少しずつ楽しみたい」という切実な本音でした。

年に一度のお母さんのための日だからこそ、我慢なんて忘れて、たくさんの『美味しい』を心ゆくまで頬張ってほしい。 そんな想いから、今年は『選ぶ楽しさ』と『心踊る贅沢』を詰め込んだ、全9種類のタルトが主役の“タルトフェス”という形を選びました。

■ タルトへのこだわり

たいようのタルトは、本当にサクサクで美味しく、ひと口で“違い”がわかる特別な味わいです。

土台となるタルトには、高価なアーモンドプードルとバターを惜しみなくたっっぷり練り込んだ、贅沢なシュクレ生地を使用。香ばしさと軽やかな食感を両立した、大人気のタルト生地です。

そのこだわりのタルトをベースに、今回は“母の日限定”のためだけに、9種すべてを新たに開発。フルーツ、ショコラ、抹茶、プリンなど、それぞれ異なる魅力を楽しめる、母の日だけの特別な仕立てで仕上げました。どれを選んでも、「これにしてよかった」と思っていただける自信があります。たいようが心を込めてお届けする、“母の日だけ”の特別なタルトフェスをぜひお楽しみください。

■ 「母の日タルトフェス」ラインナップ

【全店販売】

【本店限定】

【価格】

- 7種果実のロイヤルフルーツタルト- 山盛りチョコバナナの王様タルト- 雪どけクリームの苺ショートタルト- 濃厚ショコラ尽くしのフォレノアタルト- 極上抹茶香る苺小豆タルト- 喫茶店風レトロプリンタルト- 芳醇ピスタチオと柑橘の宝石タルト- 芳醇ラ・フランスの焼き込みタルト- 苺あふれる宝石箱タルト

各 650円（税込）～

【全店販売】7種果実のロイヤルフルーツタルト

■ タルトの構成

■ こだわりの味わい

- 7種の彩り果実- 九州産純生クリーム- ふんわりスポンジクラム- しっとりふわふわスポンジ- 濃厚なめらかカスタード- ホワイトショコラを纏わせたシュクレタルト

「どれから食べようかしら？」 箱を開けた瞬間、お母さんの目がキラキラと輝き出す。

そんな光景を思い浮かべて、“この日いちばん贅沢な”フルーツタルトを焼き上げました。

主役は、こぼれんばかりに盛り付けた7種の彩り果実。

甘酸っぱい苺、芳醇なメロン、弾けるマスカット、ほろ苦い余韻を纏った皮付きオレンジ、果汁滴るジューシーオレンジ、ブルーベリー、キウイ――。ひと口頬張るごとに、異なるフルーツの果汁が口いっぱいにジュワジュワッ！と溢れ出し、五感すべてを初夏の爽やかさで満たしてくれます。

その鮮烈な果汁をしっかりと受け止めるのが、自慢の「黄金色シュクレタルト」です。

高価なアーモンドプードルと極上バターをたっっっぷり使い、香ばしく焼き上げたタルトは、驚くほどサクサク。 さらに、内側をミルキーなホワイトショコラで薄くコーティングすることで、フルーツの水分をガードし、最後まで「サクッ、じゅわっ」の最高のコントラストを楽しめるよう仕掛けを施しました。

そこへ重なるのは、とろけるほど滑らかな自家製カスタードと、九州産の純生クリーム。 どちらもミルクの甘みがぎゅっと詰まった、至福の口どけ。 瑞々しいフルーツを優しく包み込み、噛むほどに芳醇なバターの香りと溶け合っていくその幸福感は、まさに筆舌に尽くしがたいほど。

「次はどのフルーツにしよう？」 最後の一口までワクワクが止まらない、まさにロイヤルな食べ心地。 日頃の感謝を、この溢れるほどの瑞々しさに託して。

【全店販売】山盛りチョコバナナの王様タルト

■ タルトの構成

■ こだわりの味わい

- パリッと食感のチョココーティング- 完熟バナナ- 濃密ショコラクリーム- ふんわりショコラスポンジクラム- ベルギー産チョコレートの濃厚カスタード- しっとり焼き上げたショコラスポンジ- ショコラコーティングのタルトカカオ

見てください、この縦に積み上げられた、王様の名にふさわしい圧巻のボリューム！

「お母さんに、最高にワクワクするような“最高のご褒美”を届けたい」――そんな遊び心とショコラティエの情熱から生まれた、究極盛りのチョコバナナタルトです。

ショコラティエが仕立てた濃密ショコラクリームの上に、完熟バナナをこれでもかと大胆に重ね、その上からパリッと食感のチョコレートを贅沢にコーティング。ひと口頬張れば、ねっとり濃厚なバナナの甘み、パリッと砕けるショコラの香ばしさ。そして、ふわっと軽やかな口どけのショコラクリームの中に閉じ込められた、カカオの深いコクと芳醇な香りが、口いっぱいに弾け出します。

山盛りの完熟バナナを支えるタルト部分もまた、焼き菓子として完成された一品。

ほろ苦く焼き上げられた特製タルトカカオは、極上バターと高価なアーモンドプードルを惜しみなく使用し、噛んだ瞬間の芳醇なバターの香りは格別。さらにタルトの中には、世界中のショコラティエに愛されるベルギー産チョコレートを使用した、とろける濃厚カスタードクリームをたっぷり。力強いカカオの旨みを感じさせながらも、後味は驚くほどなめらかで軽やか。甘さ・苦味・香りのすべてが美しく計算されたカスタードが、ザクザクのほろ苦タルト、そして完熟バナナの甘みと重なり合う瞬間――それはまさに、「さすがショコラティエ」と言わざるを得ない、完成された一つの作品です。

ザクッと香ばしい、ほろ苦チョコタルト。

ふわとろに溶け出す、濃密ショコラクリーム。

カカオの旨みたっぷり濃厚カスタード。

パリパリ食感のチョコレート。

そして、完熟バナナの濃厚な甘み。

異なる食感とショコラの表情が幾重にも重なり合う、まさに“チョコレートの王様”。

「チョコとバナナって、やっぱり最強。」そう思わずにはいられない、母の日だけの贅沢タルトです。

【本店限定】雪どけクリームの苺ショートタルト

■ タルトの構成

■ こだわりの味わい

- 甘酸っぱく瑞々しいたっぷり苺- 九州産ミルク香る純生クリーム- しっとりふわふわスポンジ- とろける濃厚カスタードクリーム- ホワイトショコラを纏わせたシュクレタルト

まるで“ショートケーキの上位互換”。

たいようの大人気ショートケーキが、“母の日限定”の特別なタルトになりました。

生クリームの旨みを、“いちばん美味しい形”で楽しめる――それが、たいようのショートケーキ。

使用しているのは、世界のトップシェフたちにも認められた、九州産「PURE CREAM 35」。九州産クリームならではの、濃厚な乳味、コク深い旨み、芳醇な香り。ミルクの美味しさをしっかり感じられる、たいよう自慢の純生クリームです。そこへ重なるのは、きめ細かく焼き上げた、しっとり・ふんわり食感のスポンジ。口の中でクリームとスポンジが、まるで雪のようにとろけ合うなめらかさは、思わず頬がゆるんでしまうほど。そこに、 噛んだ瞬間にきゅっと広がる甘酸っぱさが魅力の苺を、クリームの中にたっぷりと忍ばせました。

そして今回、この“たいよう自慢のショートケーキ”をさらに特別な存在へと引き上げているのが、香ばしく焼き上げた自慢のシュクレタルトです。

いつものショートケーキに重なるのは、タルトならではの香ばしさと、バターが織りなすコク深い贅沢感。口の中で「しっとり・ふわふわ」のスポンジと、「サクサク」のタルトが重なり合う瞬間、これまでにない新鮮な感動が走ります。王道のショートケーキに、タルトの香ばしさと重厚なコクが加わった、まさに“ショートケーキの上位互換”。

「いつものおいしさ」を超えた、新しい贅沢。

この「サク・ふわ」が奏でる、筆舌に尽くしがたい至福のハーモニーを、ぜひお母さまへ。

【本店限定】濃厚ショコラ尽くしのフォレノアタルト

■ タルトの構成

■ こだわりの味わい

- 芳醇ショコラの削りチョコ- 濃密ショコラクリーム- キャラメル香るショコラスポンジ- ショコラコーティングのタルトカカオ

「フォレノア」ファン“超絶”必見！

「これじゃなきゃダメ！」というリピーター様が絶えない、濃厚チョコづくしケーキ「フォレノア」。母の日だけの特別仕様として、さらに濃厚にしてチョコタルトへ進化させました。

まずお伝えしたいのは、ベースとなる“フォレノア”そのものの凄さ。

フォレノアは、3段に重ねたふっふわのしっとりチョコスポンジへ、通常の1.5倍チョコレートを使った特製チョコクリームをたっぷりIN。この特製チョコクリームはふんわり軽くとろける口どけで、しっとりスポンジと溶け合った瞬間、まるで“世界がチョコに包み込まれる”ような、深い幸福感が口いっぱいに広がります。

そんな「チョコ天国」を、今回はさらにパワーアップさせました。

最大の違いは、スポンジの裏表に染み込ませた、自家製の香ばしいキャラメルソース。このソースが加わることで、チョコの深みにキャラメルのリッチなコクと香ばしさが重なり、「今まで知らなかった、新しいフォレノア」が生まれます。

そして、そのすべてをどっしりと受け止めるのが、カカオ香る特製チョコタルト。

“サクサク”を超えた“ザクザク”の快感が、とろけるクリームと合わさる瞬間は、まさに至福。仕上げに削りチョコをこれでもか！と飾り付けた、まさに「ショコラ尽くし」の一品です。

濃厚で深いコクがありながら、苦みを抑えた優しい仕上がり。

お子様からお母さんまで、みんなが笑顔でペロリと食べてしまう。そんな、たいようにしか作れないチョコレート天国へようこそ。

【本店限定】極上抹茶香る苺小豆タルト

■ タルトの構成

■ こだわりの味わい

- ホワイトショコラの飾り細工- 甘酸っぱく瑞々しい苺- 香り高い抹茶とホワイトショコラのクリーム- もっちりやわらかな求肥- なめらか小豆クリーム- ふんわり焼き上げたスポンジ- ホワイトショコラを纏わせたシュクレタルト

色とりどりのタルトが並ぶ今回のフェスで、ひと際異彩を放つ気品あふれる一皿。

和と洋、それぞれの美味しさを丁寧に重ね合わせた、ショコラティエ渾身の和タルト。

まず味わっていただきたいのは、鮮やかな緑が美しい抹茶クリーム。

使用しているのは、愛知・西尾の老舗「南山園」が手がける厳選抹茶『あおい』。

今では希少となった“石臼挽き”で、時間をかけて丁寧に仕上げた抹茶は、驚くほどきめ細やか。そのため、舌の上でスッとほどけるなめらかさで、ひと口目から気高く、上品な香りが鼻を抜けていきます。

さらに、本物の抹茶の魅力は、香りや美しい色合いだけではありません。

自然光を遮りながら丁寧に育てることで、旨みのもととなるアミノ酸が豊かに蓄えられ、渋みやえぐみのない、奥深い甘みと旨みを生み出します。だからこそ、この抹茶にも雑味は一切なく、濃厚な旨みとやさしい甘みが広がり、後味にはほんのりと心地よいほろ苦さを残します。

この上質な抹茶へ、まろやかなホワイトショコラを合わせることで、抹茶の旨みを口いっぱいに感じられる“とろける抹茶クリーム”へ仕立てました。

さらに、このタルトを特別な存在にしているのが、“特製の小豆クリーム”。

抹茶スイーツは数あれど、小豆をあえて“クリーム”として丁寧に重ねたタルトは意外と少ないもの。小豆を九州産の純生クリームと合わせることで、小豆ならではのほっくりとした旨みや、ほんのり感じる繊維感をしっかり楽しめる味わいに仕上げました。ミルクのコクをしっかり感じる純生クリームだからこそ、香り高い抹茶とホワイトショコラのクリームとも美しく調和。和菓子ならではの慎ましやかで繊細な美味しさの中に、洋菓子ならではの華やかなコクがぱっと花開きます。

そこに“びよ～ん”と伸びるもっちり柔らかな求肥が加われば、もう虜。

ザクザクのシュクレタルト、柔らかな求肥、そして弾ける苺のみずみずしい果実感。「ザクッ、もちっ、じゅわっ、とろぉ。」と、ひと口の中で食感がドラマチックに変化する驚きは、まさにフェス限定の醍醐味です。

このタルトフェア唯一の「和の極み」を、ぜひお楽しみください。

【本店限定】喫茶店風レトロプリンタルト

■ タルトの構成

■ こだわりの味わい

- ショコラの飾り細工- 瑞々しいフレッシュ苺- 昔ながらの固め焼きカスタードプリン- 九州産ミルク香る純生クリーム- しっとりふわふわスポンジ- 甘酸っぱい苺ソース- アーモンド香るダマンド- バター香るプレーンシュクレタルト

今、再び人気を集める“喫茶店風のレトロな固めプリン”。

その王道の美味しさを、たいようらしく大胆にアレンジした、母の日だけの特別なタルトです。

主役はなんと言っても――「どかん！」と鎮座した、大きなカスタードプリン。

タルトの厚みを超えるほど存在感抜群のプリンを大胆に重ねることで、箱を開けた瞬間から、お母さんも思わず笑顔になってしまうような一台に仕上げました♪

今のトレンドでもある、卵をたっぷり贅沢に使った“固め”の焼き上がりにこだわり、むっちりとした昔ながらの食感を再現。スプーンを入れた瞬間のほどよい弾力と、口いっぱいに広がる卵とミルクのやさしいコクが、どこか懐かしく心ほどける味わいです。

そこへ重なるのは、九州産ミルク香る純生クリーム。さらに、しっとりふわふわのスポンジと甘酸っぱい苺ソースを合わせることで、ただのプリンではなく、どこか“プリンアラモード”を思わせるような贅沢感も取り入れました。タルトのバターの芳醇な香りと、アーモンド香るダマンドのコクも、プリンの優しい味わいと驚くほど相性抜群です。

プリンだけ食べても美味しい。

タルトだけ食べても美味しい。

もちろん、一緒に頬張ればもっと美味しい！

どこを食べても、どこか懐かしくて幸せ。

母の日にぴったりな、“喫茶店の思い出”を閉じ込めたレトロプリンタルトです。

【本店限定】芳醇ピスタチオと柑橘の宝石タルト

■ タルトの構成

■ こだわりの味わい

- 芳醇に香る、トルコ産ピスタチオのなめらかクリーム- 瑞々しいピンクグレープフルーツとオレンジ- とろける濃厚カスタードクリーム- アーモンド香る、しっとり焼き上げたダマンド- バター芳醇なプレーンシュクレタルト

母の日に贈る、ちょっと大人なご褒美タルト。

キラキラと輝くオレンジとピンクグレープフルーツ、そして濃厚に香るピスタチオを重ねた、初夏らしい華やかな一台に仕立てました。

このタルトの主役はもちろん――

たっぷりごろごろと飾られた、大粒のピンクグレープフルーツとオレンジ。ひと粒頬張るたびに果汁がじゅわっとあふれ出し、爽やかな酸味とやさしい甘みで、口が溺れるほどの瑞々しさを楽しめます。

そして、このタルトのもうひとつの主役――

九州産生クリームを合わせた、なめらかなピスタチオクリーム。“ピスタチオの王様”とも呼ばれる最高峰の産地、トルコ・ガジアンテップ地方のピスタチオを贅沢に使用しました。ひと口食べた瞬間に広がるのは、ナッツの香ばしさと、奥行きのある濃密なコク。その美しい深緑と贅沢な香りは、まさに一口で違いがわかる「格別」の味わいです。

このタルトの最大のこだわりは、あえてタルト生地にチョココーティングを施さず、「しっとり感」を追求したこと。瑞々しい果汁がバター香るシュクレタルトやダマンドにじっくりと染み込むことで、生地が“とろっ”とほどけるような食感に変化します。果汁となじむことで生まれる、他のタルトとは一線を画す「一体感」こそが、このタルトの真骨頂です。

【本店限定】芳醇ラ・フランスの焼き込みタルト

■ タルトの構成

■ こだわりの味わい

- 九州産ミルク香る純生クリーム- 瑞々しく上品に香る洋梨- アーモンド香る、しっとり焼き上げたダマンド- バター香るプレーンシュクレタルト

派手さはないけれど、ひと口で心がほどけるような美味しさ。

そんな“クラシックな美味しさ”を目指して、素材の良さをまっすぐに引き出したタルトが焼き上がりました。

瑞々しく上品な香りを持つラ・フランス（洋梨）。

果汁をあえて閉じ込めすぎず、焼き込むことで、やさしい甘みと香りをじんわりと引き出しました。ひと口かじると「しゃくっ」と心地よい歯ごたえのあとに、熟成された果汁の豊かな風味がふわりと広がり、静かに余韻を残します。

さらにこのタルトも、洋梨そのもののおいしさをそのまま届けるため、あえてチョコレートコーティングをしていません。焼き上げる過程で洋梨の果汁がタルト生地へとゆっくりとなじみ、外はさっくり、中はしっとり。時間とともに生地と果実が手を取り合うような、焼き込みタルトならではの“やさしい一体感”が生まれます。

ミルク香る純生クリームをたっぷりと付けてお召し上がりください。

ミルクのやさしいコクが、洋梨の芳醇な香りをふんわりと包み込み、全体をまろやかにまとめ上げてくれます。

【本店限定】苺あふれる宝石箱タルト

■ タルトの構成

■ こだわりの味わい

- 九州産ミルク香る純生クリーム- 千葉県産の苺を惜しみなくたっぷりと- とろける濃厚カスタードクリーム- アーモンド香る、しっとり焼き上げたダマンド- バター香る、さっくり＆しっとりのシュクレタルト

どこを食べても、苺。苺。苺。

苺を愛するすべてのお母さんへ捧げる、とびきり贅沢な“真っ赤な宝石箱”が焼き上がりました。

定番の苺タルトも自慢ですが、こちらは母の日のためだけに仕立てた「究極」の限定仕様。箱を開けた瞬間に広がる甘い香りと、目に飛び込んでくる鮮やかな赤。その姿は、まさに宝石箱そのものです。

今回の限定仕様は、とにかく苺の量が別格！

どこからフォークを入れても真っ赤な苺に当たるほど、「これでもか」と惜しみなく、ごろごろと贅沢に敷き詰めました。苺は、地元・千葉の肥沃な土壌と太陽の光をたっぷり浴びて育った、選りすぐり。ひと粒頬張れば、「じゅわっ」と溢れ出すジューシーな果汁が口いっぱいに広がります。

そしてここからが、このタルトの真骨頂。

【苺のフレッシュな甘酸っぱさ】が鮮やかに弾け、

【純生クリームの優しいミルクのまろやかさ】が口いっぱいに広がり、

そこへ【濃厚カスタードの濃密なコク】が重なることで、じんわりと幸福感が昇ってくる。

そして最後を締めくくる【タルト生地の芳醇な香ばしさ】。

それぞれの素材が、最高のリズムで次々と重なり合い、口の中で幸せな層となって広がります。

苺の瑞々しさをクリームとタルトが完璧なバランスで引き立てる、まさに「最高」の一言に尽きる味わいです。

真っ赤に輝く苺のように、お母さんの毎日が鮮やかに彩られますように。

贅沢を極めた、この時だけの特別な美味しさを、ぜひ大切な家族のひとときにお楽しみください。

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正勝

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

okashinotaiyou.web@gmail.com