1秒で磁力脱着！超薄型デザインと高コスパを実現したJESIMAIK新型インカム「H5」新登場
JESIMAIK バイクインカム H5
大ヒットモデル「H6」に続き、JESIMAIKから新型エントリー向けインカム「H5」が登場。人気のマグネット着脱式を継承しつつ、極薄化、充電スピード、接続の安定性をアップデート。ライダーに高コスパな通信体験を提供します。
H5の特徴
1、マグネット式マウントで1秒脱着！
H5は、強力なマグネットとダブルスプリングの二重ロック構造を採用。
1秒での素早い着脱を可能にしながらも、ヘルメットにしっかりと固定され、誤って外れる心配もありません。
JESIMAIK バイクインカム H5
2、七重のノイズキャンセリング・プロ仕様の音質
最新のBluetooth 5.2チップによる途切れにくい安定した通信を実現。
さらに、カーディオイドマイクや高密度防風スポンジ、デュアルフィルター、各種アルゴリズム（ENC/DSP/CVC）からなる「7重ノイズキャンセリング」を搭載。
高速走行時の風切り音やエンジンノイズなどを抑え、プロレベルの通話品質を提供します。
JESIMAIK バイクインカム H5
JESIMAIK バイクインカム H5
JESIMAIK バイクインカム H5
JESIMAIK バイクインカム H5
3、使い方広がるAUX有線拡張
充電とAUX入力を1つのType-Cポートに集約し、防塵防水性をさらに向上。
お手持ちのナビやMP3プレイヤー等を有線接続するだけで、インカム通話と同時にナビ音声や音楽を楽しむことができます。既存のデバイスを活かし、より自由なツーリング環境を実現します。
4、30分で満充電！安心のロングバッテリー
800mAhバッテリーを内蔵し、5V/2A急速充電に対応。
わずか30分でフル充電でき、通話は最大約23時間、音楽再生は約25時間可能です。休憩中の「ちょい足し充電」でも十分走れます。
JESIMAIK バイクインカム H5
JESIMAIK バイクインカム H5
5、耳が痛くならない超薄型スピーカー
耳への負担を最小限に抑える8mm超薄型スピーカーを標準装備し、長時間のライディングにおける快適性を確保。
6、ほかの特徴
・ヘルメットに馴染む「22mm」極薄ボディ
・グローブ対応の大型ボタンで操作性を向上
・4種のEQ音質（ボーカル/低音/ポップ/ロック）
・雨の日でも安心なIP67防塵・防水設計
JESIMAIK バイクインカム H5
商品情報
JESIMAIK バイクインカム H5
JESIMAIK バイクインカム H5
本体サイズ：84x43x22mm
本体重量：約43.7ｇ
Bluetoothバージョン：5.2
通話人数：最大6人
最大通信距離：1600ｍ
最大通話時間：約23時間
充電時間：約30min
充電コネクト：USB Type-C
電話/ナビ：対応
防水性能：IP67
FMラジオ：対応
サポートプロフィール：A2DP AVRCP HFP HSP SSP DID HID
ノイズキャンセリング：DSP CVC ENC対応
店舗情報
公式サイト：https://dada.link/Jx4IF1
Amazon：https://dada.link/VH5CJ3
楽天：https://dada.link/XdO1Gl
YAHOO：https://dada.link/xU7BBb
ブランド紹介
JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。
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YINO Electronic Commerce Co., Limitedは、JESIMAIKのPR/輸出代理を行っております。
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