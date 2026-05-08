1秒で磁力脱着！超薄型デザインと高コスパを実現したJESIMAIK新型インカム「H5」新登場

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YINO Electronic Commerce Co., Limited

JESIMAIK バイクインカム H5

大ヒットモデル「H6」に続き、JESIMAIKから新型エントリー向けインカム「H5」が登場。人気のマグネット着脱式を継承しつつ、極薄化、充電スピード、接続の安定性をアップデート。ライダーに高コスパな通信体験を提供します。


H5の特徴

1、マグネット式マウントで1秒脱着！


H5は、強力なマグネットとダブルスプリングの二重ロック構造を採用。


1秒での素早い着脱を可能にしながらも、ヘルメットにしっかりと固定され、誤って外れる心配もありません。






JESIMAIK バイクインカム H5

2、七重のノイズキャンセリング・プロ仕様の音質


最新のBluetooth 5.2チップによる途切れにくい安定した通信を実現。


さらに、カーディオイドマイクや高密度防風スポンジ、デュアルフィルター、各種アルゴリズム（ENC/DSP/CVC）からなる「7重ノイズキャンセリング」を搭載。


高速走行時の風切り音やエンジンノイズなどを抑え、プロレベルの通話品質を提供します。



JESIMAIK バイクインカム H5

JESIMAIK バイクインカム H5

JESIMAIK バイクインカム H5


JESIMAIK バイクインカム H5

3、使い方広がるAUX有線拡張


充電とAUX入力を1つのType-Cポートに集約し、防塵防水性をさらに向上。


お手持ちのナビやMP3プレイヤー等を有線接続するだけで、インカム通話と同時にナビ音声や音楽を楽しむことができます。既存のデバイスを活かし、より自由なツーリング環境を実現します。





4、30分で満充電！安心のロングバッテリー


800mAhバッテリーを内蔵し、5V/2A急速充電に対応。


わずか30分でフル充電でき、通話は最大約23時間、音楽再生は約25時間可能です。休憩中の「ちょい足し充電」でも十分走れます。





JESIMAIK バイクインカム H5


JESIMAIK バイクインカム H5

5、耳が痛くならない超薄型スピーカー


耳への負担を最小限に抑える8mm超薄型スピーカーを標準装備し、長時間のライディングにおける快適性を確保。





6、ほかの特徴


・ヘルメットに馴染む「22mm」極薄ボディ


・グローブ対応の大型ボタンで操作性を向上


・4種のEQ音質（ボーカル/低音/ポップ/ロック）


・雨の日でも安心なIP67防塵・防水設計



JESIMAIK バイクインカム H5

商品情報

JESIMAIK バイクインカム H5



JESIMAIK バイクインカム H5

本体サイズ：84x43x22mm


本体重量：約43.7ｇ


Bluetoothバージョン：5.2


通話人数：最大6人


最大通信距離：1600ｍ


最大通話時間：約23時間


充電時間：約30min


充電コネクト：USB Type-C


電話/ナビ：対応


防水性能：IP67


FMラジオ：対応


サポートプロフィール：A2DP AVRCP HFP HSP SSP DID HID


ノイズキャンセリング：DSP CVC ENC対応





店舗情報

公式サイト：https://dada.link/Jx4IF1


Amazon：https://dada.link/VH5CJ3


楽天：https://dada.link/XdO1Gl


YAHOO：https://dada.link/xU7BBb


ブランド紹介

JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。






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YINO Electronic Commerce Co., Limitedは、JESIMAIKのPR/輸出代理を行っております。



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