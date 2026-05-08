1秒で磁力脱着！超薄型デザインと高コスパを実現したJESIMAIK新型インカム「H5」新登場

YINO Electronic Commerce Co., LimitedJESIMAIK バイクインカム H5

大ヒットモデル「H6」に続き、JESIMAIKから新型エントリー向けインカム「H5」が登場。人気のマグネット着脱式を継承しつつ、極薄化、充電スピード、接続の安定性をアップデート。ライダーに高コスパな通信体験を提供します。

H5の特徴

1、マグネット式マウントで1秒脱着！

H5は、強力なマグネットとダブルスプリングの二重ロック構造を採用。

1秒での素早い着脱を可能にしながらも、ヘルメットにしっかりと固定され、誤って外れる心配もありません。

JESIMAIK バイクインカム H5

2、七重のノイズキャンセリング・プロ仕様の音質

最新のBluetooth 5.2チップによる途切れにくい安定した通信を実現。

さらに、カーディオイドマイクや高密度防風スポンジ、デュアルフィルター、各種アルゴリズム（ENC/DSP/CVC）からなる「7重ノイズキャンセリング」を搭載。

高速走行時の風切り音やエンジンノイズなどを抑え、プロレベルの通話品質を提供します。

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3、使い方広がるAUX有線拡張

充電とAUX入力を1つのType-Cポートに集約し、防塵防水性をさらに向上。

お手持ちのナビやMP3プレイヤー等を有線接続するだけで、インカム通話と同時にナビ音声や音楽を楽しむことができます。既存のデバイスを活かし、より自由なツーリング環境を実現します。

4、30分で満充電！安心のロングバッテリー

800mAhバッテリーを内蔵し、5V/2A急速充電に対応。

わずか30分でフル充電でき、通話は最大約23時間、音楽再生は約25時間可能です。休憩中の「ちょい足し充電」でも十分走れます。

JESIMAIK バイクインカム H5JESIMAIK バイクインカム H5

5、耳が痛くならない超薄型スピーカー

耳への負担を最小限に抑える8mm超薄型スピーカーを標準装備し、長時間のライディングにおける快適性を確保。

6、ほかの特徴

・ヘルメットに馴染む「22mm」極薄ボディ

・グローブ対応の大型ボタンで操作性を向上

・4種のEQ音質（ボーカル/低音/ポップ/ロック）

・雨の日でも安心なIP67防塵・防水設計

商品情報

JESIMAIK バイクインカム H5

JESIMAIK バイクインカム H5

JESIMAIK バイクインカム H5

本体サイズ：84x43x22mm

本体重量：約43.7ｇ

Bluetoothバージョン：5.2

通話人数：最大6人

最大通信距離：1600ｍ

最大通話時間：約23時間

充電時間：約30min

充電コネクト：USB Type-C

電話/ナビ：対応

防水性能：IP67

FMラジオ：対応

サポートプロフィール：A2DP AVRCP HFP HSP SSP DID HID

ノイズキャンセリング：DSP CVC ENC対応

店舗情報

公式サイト：https://dada.link/Jx4IF1

Amazon：https://dada.link/VH5CJ3

楽天：https://dada.link/XdO1Gl

YAHOO：https://dada.link/xU7BBb

ブランド紹介

JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。

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YINO Electronic Commerce Co., Limitedは、JESIMAIKのPR/輸出代理を行っております。

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