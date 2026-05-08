【冷気ムラ解消・15分で氷点下へ】片手で運べるEENOUR車載冷蔵庫「C20/CL20」発売。完全フラット庫内で驚異の収納力

株式会社イーノウ・ジャパンEENOUR 車載冷蔵庫 C20/CL20

株式会社イーノウ・ジャパンは、2026年5月8日（金）、アウトドアブランド「EENOUR（イーノウ）」より、従来のポータブル冷蔵庫における「冷気ムラ」「庫内のデッドスペース」「持ち運びの負担」という3大課題をすべて解決した次世代の20L小型車載/ポータブル冷蔵庫「C20（標準モデル）」および「CL20（キャスター付きモデル）」を発売いたしました。

■ 【期間限定】発売記念・特別割引キャンペーンを実施中！

「C20」「CL20」の発売を記念して、いち早く新製品をお得にお求めいただけるキャンペーンを各公式オンラインショップにて開催しております。本格的なアウトドアシーズンに向けて、ぜひこの機会にご確認ください。

【公式サイト】https://www.eenour.jp(https://dada.link/s4GDhs)

【Amazon】https://dada.link/3W5GJd

【楽天市場】https://dada.link/j8_L91

【Yahoo】https://dada.link/DNNf81

※割引価格やキャンペーン期間の詳細については、各商品ページをご確認ください。

主な特徴

1、【冷却革命】「冷気ムラ」の課題を克服。上下温度差わずか1℃＆15分で氷点下へ

ポータブル冷蔵庫特有の「下は凍るのに上に入れた飲み物はぬるい」という温度ムラの課題をクリア。

最新の冷却技術により、庫内の上下温度差をわずか1℃以内に抑えることに成功しました。

さらに、25℃の環境下からわずか15分で0℃、42分で-20℃まで到達する驚異のスピード冷却を誇り、冷藏も冷凍も均一に行います。

2、【極限の空間効率】凸凹ゼロの「完全フラット庫内」で大容量×省スペース

内部構造の最適化により、庫内の出っ張りを完全に排除。美しい立方体空間を実現したことで、デッドスペースがありません。

わずか44×35cmというコンパクトな設置面積でありながら、20Lの容量を100%活用可能。2Lペットボトルなら平置きで4本、500mlペットボトルなら20本、330ml缶なら30本がパズルのように隙間なく「シンデレラフィット」し、整理整頓のストレスから解放されます。

EENOUR 車載冷蔵庫 C20/CL20EENOUR 車載冷蔵庫 C20/CL20

3、【抜群の機動力】片手でコロコロ運べるキャスター移動＆ワイヤレス駆動対応（※CL20のみ）

中身が詰まった重い冷蔵庫を持ち上げる苦労はもう不要です。「CL20」には頑丈なキャスターと伸縮ハンドルを装備し、スーツケース感覚で片手でラクにコロコロと移動できます。

■ まだある！使い勝手を極めた充実の基本スペック

静音＆省エネ設計： 稼働音は43dB以下の静音設計。消費電力もMAXモードで45W、ECOモードで35Wと低消費電力を実現しました。

高い断熱性能と堅牢性： 40mm厚の高密度発泡ウレタン断熱材と頑丈な筐体を採用し、電源オフ後も優れた保冷力を発揮します。

環境に優しい高性能コンプレッサー： 冷却効果が高く、振動が少なく長寿命な高品質コンプレッサーを搭載。冷媒には環境に配慮したR134aを採用しています。

1℃単位の精確な温度管理： 数値が一目瞭然な大画面ディスプレイを搭載し、-20℃から20℃まで1℃単位で直感的な温度設定が可能です。

夜間も安心のLED庫内灯： 扉を開けると自動で点灯する庫内灯を内蔵。暗い車内や夜のキャンプ場でも、ルームランプを点けずに探し物ができます。

選べる3WAY電源： 家庭用ACコンセント（100-240V）、車のシガーソケット（DC12V/24V）、専用バッテリー（別売）3種類に対応。専用バッテリーを使用すれば、コードレス状態でも4℃設定で最大18時間台キープ可能です。

■ 製品仕様（スペック表）

ブランド紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148403/table/48_1_d5d0a687a3a167834c6289b23c92ffad.jpg?v=202605081052 ]

EENOUR（イーノウ）は「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指します。

・公式サイト：https://www.eenour.jp/

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/EENOURJAPAN

・公式Instagram：https://www.instagram.com/eenour.japan/