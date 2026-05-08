タイ発Flower.far、日本語カバーアルバム『What if…』配信スタート！☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)からもコメント到着！

株式会社KSR

タイの新進気鋭レーベル YUPP! Entertainmentと、日本の音楽 KSR Corp.による共同プロジェクトから、アーティスト Flower.far による日本語カバーアルバム『What if…』が、本日5月8日（金）にリリースされた。

『What if…』は、日本の名曲たちをFlower.farの解釈で再構築したカバーアルバム。

繊細かつ透明感のあるボーカルと現代的なサウンドアプローチにより、原曲の魅力を保ちながらも新たなリスニング体験を提示している。

本プロジェクトは、日本とタイを横断する形で進行しており、制作・プロデュースの各工程において両国のクリエイティブが融合。

従来の「日本から海外へ」の一方向的な展開とは異なり、「日本 → タイ → 日本」という循環型の音楽流通・開発モデルを実践している点でも注目される。

今回のリリースを受け、収録楽曲「Yours only,」のカバーに対し、☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm) 本人からコメントが寄せられている。

【☆Taku Takahashi コメント】

「原曲の持つ繊細な感情をすごく丁寧にすくい上げていて、すごく新鮮に聴こえました。m-floの楽曲って、時代を越えて解釈できる余白があると思っているんですが、まさにそれを体現してくれているカバーだなと。アレンジや声の質感も含めて、彼女自身のストーリーとして再構築されているのが印象的で、すごく嬉しかったです。」

今回のコメントは、単なるリアクションにとどまらず、日本の楽曲が海外アーティストによって再解釈され、その価値が再び日本に還流するという新たな音楽の流れを象徴するものとなっている。

また、アルバム制作の裏側を追ったドキュメンタリー映像もすでに公開されており、国境を越えた音楽制作のプロセスにも関心が集まっている。

本リリースは、アジア発の音楽プロジェクトがどのように国境を越え、新たな価値を創出していくのかを示す象徴的なケースとして、今後の動向が期待される。

Flower.farは本作を皮切りに、日本および東南アジア市場での本格展開を予定。ライブパフォーマンスやコラボレーション、映像コンテンツなど、多角的な活動を通じてアーティストとしてのプレゼンスを拡張していく。

【アルバム概要】

Artist：Flower.far

Album Title: “What if…”

Release Date: 2026/5/08

Track List:

M01. “Plastic Love” (Mariya Takeuchi, 1984)

M02. “接吻 -kiss-” (ORIGINAL LOVE, 1993)

M03. “sweetness” (MISIA, 1999)

M04. “忘れない日々” (MISIA, 1999)

M05. “Yours only,” (m-flo, 2001)

M06. “Lemon feat. Fumito Iwai (Galileo Galilei)” (Kenshi Yonezu, 2018)

M07. “NIGHT DANCER” (imase, 2022)

M08. “flower.far -Japanese ver.-”

Flower.far「What if…」

https://flowerfar.lnk.to/what_if

＜Documentary＞

FLOWER.FAR “What if… : A Voice Across Borders”

https://youtu.be/R6xID2pWaVs



＜あらすじ＞

日本に憧れを抱いてきた一人のタイ人少女が、唯一の武器である“声”を手に、新たな文化と出会い、自らの夢を現実へと変えていく--。



本作は、音楽を通じて日本と向き合い、国境を越えて挑戦する彼女の姿を追ったドキュメンタリーである。その過程には、日本とタイ、そしてアジアをつなぐ音楽的な対話があり、言語や文化の違いを超えて人の心を動かす“音楽の普遍性”が描かれている。また、決して恵まれた環境とは言えない中でも、自らの才能と努力によって道を切り拓いていく姿を通して、夢を実現する強さと、その背景にあるリアルなストーリーが映し出される。

＜イベント情報＞

2026年5月9日(土)

- The 26th Thai Festival Tokyo Special Concert -

@shibuya eggman

OPEN 17:00 / START 18:00

Ticket：ADV 6,000yen+1D / DOOR 6,500yen+1D

http://eggman.jp/schedule/the-26th-thai-festival-tokyo-special-concert-2/

2026年5月10日(日)

- 第26回タイフェスティバル東京 -

@代々木公園イベント会場

https://thaifes.jp/

【会社情報】

株式会社KSR

レーベルbpm tokyoを運営するダンス・ミュージックを中心に取り扱いを行うミュージック・クリエイティブ・カンパニー。HIPHOP、R&B、REGGAE などストリート・ミュージックを中心に、より現場に密着したアーティストの原盤の制作、ディストリビューション、アーティスト・プロモーション、マネージメントサポートを展開。国内マーケットは元より、アジアを中心に世界の音楽マーケットを視野に、グローバルDSP、海外ドメスティックDSP とのリレーション、海外原盤制作チームとのリレーションを強め、アジアから世界にヒットコンテンツの創出をする事を目指している。

Official HP

https://ksr-corp.com/

本社所在地

〒150-0001 東京都 渋谷区 神宮前 1-4-16 神宮前M-SQUARE 3F