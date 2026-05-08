【5/11～18期間限定】自分史上最高の1着に出会う。aimme池袋店「ウィークリーフェア」開催！プラン料金最大15%OFFや豪華特典を用意

有限会社三景スタジオ

成人式（2027・2028年）や卒業袴（2027年）の準備が本格化するこの時期、aimme池袋店では「衣装選び」をより楽しんでいただくためのフェア開催が決定いたしました。

ご予約が集中する人気フェアのため、お早めのご予約がおすすめです！

■ フェア限定の豪華特典

１.プラン金額より15%OFF

※当日契約・入金対象

２.パーフェクトプラン契約限定\10,000OFF

成人式、卒業式当日のお支度が含まれるパーフェクトプラン

当日のお支度も撮影もまるッとaimmeにお任せできちゃうプラン

３.口コミ＋池袋店Instagramフォーロー\5,000OFF

４.新アルバムの登場を記念し、

この期間限定で大人気アルバムを特別価格にてご案内いたします。

成人式や卒業式、前撮りなどの大切な思い出を、

プロのデザインで1冊に。

データだけではなく、

しっかり「形」に残してみませんか？

さらに！

５.当日のご契約・ご入金にて、

aimmeガチャガチャにご参加いただけます！

デパコスや商品券、韓国美容パックなど、豪華アイテムが当たるチャンス

ご来店＋ご成約で、“楽しみながらお得”を体験いただけます。

開催店舗

aimme東京池袋店（店舗限定開催）

店舗概要

■オープン日

2025年11月27日（火）

■所在地

東京都豊島区南池袋1丁目21－4

繁昌社南池袋ビル8階

■サービス内容

振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル

◼︎予約方法： 公式サイトの予約フォームまたはお電話にて受付（完全予約制）

◼︎公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro