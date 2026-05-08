【5/11～18期間限定】自分史上最高の1着に出会う。aimme池袋店「ウィークリーフェア」開催！プラン料金最大15%OFFや豪華特典を用意
有限会社三景スタジオ
４.新アルバムの登場を記念し、
成人式や卒業式、前撮りなどの大切な思い出を、
データだけではなく、
５.当日のご契約・ご入金にて、
開催店舗
■オープン日
■所在地
成人式（2027・2028年）や卒業袴（2027年）の準備が本格化するこの時期、aimme池袋店では「衣装選び」をより楽しんでいただくためのフェア開催が決定いたしました。
ご予約が集中する人気フェアのため、お早めのご予約がおすすめです！
■ フェア限定の豪華特典
１.プラン金額より15%OFF
※当日契約・入金対象
２.パーフェクトプラン契約限定\10,000OFF
成人式、卒業式当日のお支度が含まれるパーフェクトプラン
当日のお支度も撮影もまるッとaimmeにお任せできちゃうプラン
３.口コミ＋池袋店Instagramフォーロー\5,000OFF
４.新アルバムの登場を記念し、
この期間限定で大人気アルバムを特別価格にてご案内いたします。
成人式や卒業式、前撮りなどの大切な思い出を、
プロのデザインで1冊に。
データだけではなく、
しっかり「形」に残してみませんか？
さらに！
５.当日のご契約・ご入金にて、
aimmeガチャガチャにご参加いただけます！
デパコスや商品券、韓国美容パックなど、豪華アイテムが当たるチャンス
ご来店＋ご成約で、“楽しみながらお得”を体験いただけます。
開催店舗
aimme東京池袋店（店舗限定開催）
店舗概要
■オープン日
2025年11月27日（火）
■所在地
東京都豊島区南池袋1丁目21－4
繁昌社南池袋ビル8階
■サービス内容
振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル
◼︎予約方法： 公式サイトの予約フォームまたはお電話にて受付（完全予約制）
◼︎公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro