【新刊案内】フィジカルAIが再定義するディスプレイ産業の覇権～ パネル終焉から光学・材料・実装へのシフト ～ 発行：（株）シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

➢ パネルの次は何か！ フィジカルAIが奪うディスプレイ産業の主役と、新たな覇権！

➢ 「表示」を捨てた市場の衝撃！ CES/SPIEから読み解く2030年への資本移動！

➢ ガリウム・アンチモン規制の罠！ 材料セキュリティが決定付ける次世代デバイスの命運！

➢ AIを止める「熱」の正体！設計自由度を奪い合うマテリアル覇権争いの最前線を詳解！

➢ ディスプレイは“消える”！ 操作から「察知」へ、フィジカルAIが創る新市場！

➢ 空間映像は「理解技術」だ！ AIが意味を付与する5兆ドル市場の投資機会を逃すな！

➢ ポスト・リチウム3技術（Na/Ni-Zn/Fe-Air）の結晶構造と稼働評価データ！

➢ 2030年勝者とは？ 汎用パネルの沈没と、光学実装技術で利益を握る企業の境界線を引く！

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📘 書籍概要

タイトル：フィジカルAIが再定義するディスプレイ産業の覇権～ パネル終焉から光学・材料・実装へのシフト ～（Physical AI and the Structural Transformation of the Display Sector）

発行日：2026年5月7日

体裁：A4判・並製・65頁

定価：本体（冊子版） 66,000円（税込）

セット価格（書籍＋PDF版CD）：本体 + CD（PDF版） 110,000円（税込）

ISBN：978-4-910581-87-3

編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ

📝 本書の特徴

ディスプレイ産業は「表示」から「知覚」へ。フィジカルAI時代に利益が移動する先は、パネルではなく光学・材料・実装だった。CES/SPIE2026から2030年の覇権構造を徹底分析！

◎刊行に当たって

2026年、テクノロジー業界を襲ったのは「実装の限界」という現実である。AIの論理進化が頂点を極める一方で、それを物理デバイスとして社会実装する工程において、深刻な「熱」と「材料」のボトルネックが顕在化した。CES2026では、最新のAI機能を搭載したスマートグラスが、発熱によって駆動時間を数十分に制限される事例が頻発し、従来設計の破綻を証明した。革新的な光学材料と高度な放熱技術の統合なくして、フィジカルAIの社会実装は不可能である。

第II編は、この「熱支配」という新秩序の核心に迫る。半導体微細化の限界下で、AI推論に伴う高密度の熱流束が、光学系やセンサーの実装自由度を著しく制限している。さらに、地政学的なマテリアル・ナショナリズムの台頭により、ガリウム、ゲルマニウム、アンチモンといった戦略物資の入手は困難を極める。これらの規制は、設計図の書き換えを強いるだけでなく、代替材料開発に向けたプロセス革新を迫る。SPIE2026の光学半導体セッションで強調されたように、InP系レーザーの長寿命化や、シリコンフォトニクスの高温安定動作こそが、AIインフラの効率を左右する鍵となる。材料覇権を制し、熱という物理現象を制御できた企業のみが、次世代デバイスの生存圏を確保できる。

この物理的制約を克服した先にこそ、フィジカルAIの巨大市場が開ける。第III編では、ディスプレイが画面の拘束から解放され、現実空間に意味を投影する「理解技術」へと進化する過程を追う。HMIは、ユーザーが画面を覗き込む「操作型」から、環境がユーザーに最適化する「察知型」へと変貌を遂げる。AR-AIGlassの常時装着型への進化は、世界中で出荷台数予測を大幅に上方修正させ、5兆ドル規模のフィジカルAI市場の基盤を形成しつつある。

第I編では、こうした市場転換の予兆をCES/SPIEの動向から読み解き、第IV編では2030年に「勝ち組」として残るための絶対条件を提示する。特に日本企業にとっては、素材・部材レベルの卓越性を、単なる部材供給ではなく「AI駆動のインフラ」へと直接接続する戦略が急務である。

CMCリサーチ調査部

📖 本書の構成・目次概要

第I編 CESSPIE2026分析：市場が「表示」を捨てた日

第1章 高画質競争の終焉と「空間知覚」への資本移動

1. ディスプレイ産業における「画質飽和」の臨界点と投資回収の長期化

2. 「表示」から「知覚」への再定義：AIエージェントの介入

3. パネルスペックが利益を生まない経済学的・物理的背景

4. 結論：2026年以降の投資判断基準

第2章 2030年勝者マップの予兆：AR-AI Glassと人間拡張

1. 「知覚インフラ」を巡るプラットフォーマーの地政学

2. 次世代XR産業のパラダイムシフト：対話型グラスから空間知覚インフラへ

3. AR-AI Glass市場予測2025-2030：出荷台数推計と知覚データ経済圏の拡大

4. 競争軸として位置づけられる「知覚インフラ」の急所

4.1 光学的トレードオフの解消（FOV vs Form Factor）

4.1.1 Metaの戦略

4.1.2 Appleの戦略

4.1.3 Googleの戦略

4.2 AI処理における「電力・熱」ボトルネックの解消

4.2.1 AIスマートグラスの熱設計限界と「システム再設計」による突破：光電融合、およびアテンション駆動型表示が導くXRの常用化

4.2.2 「データ移動」と「計算・表示」の再定義：AIウェアラブルの社会実装に向けた低消費電力化技術の展望

4.3 セマンティック・セグメンテーションの精度

4.3.1 AR-AI Glassの実装難所と技術レイヤー別勝者予測（2026-2030）

4.3.2 AIスマートグラスにおけるセマンティック・リソース管理と実装KPI

5. 推計される利益プールの移動

6. 結論：知覚インフラの覇権を握る者の条件

第II編 なぜAIは“熱”で止まるのか：実装限界の正体と材料覇権

第1章 材料セキュリティ：ガリウム・アンチモン規制と実装の現実

1. 熱を制し、地政学を制す：材料レジリエンスの戦略的意義

2. 熱の壁とMicro LEDの物理的役割

3. 輸出規制の変遷と供給網の不安定性

4. 材料戦略と収益構造の推計

第2章 「熱」が支配する次世代デバイスの設計自由度

1. 熱を制する者がAIを制す：3D積層時代の新たな絶対条件

2. 3D積層が招く「熱の檻」：電力密度の特異点

3. 「熱」がAI演算精度を狂わせるメカニズム

4. デバイス寿命を決定する「熱機械的応力」

第III編 フィジカルAI時代のHMI戦略：ディスプレイは“消える”

第1章 「操作」から「察知」へ：役割が再定義されるインターフェース

1. 次世代センシング技術の現実と適材適所の設計

2. 物理フィードバック（アクチュエーション）の制約と運用の要点

3. インビジブル・コンピューティングの移行と運用設計

4. 実装ボトルネックと「運用の規律」

第2章 空間映像は「理解技術」である：AIが“意味”を付与する5兆ドル新市場

1. ディスプレイのパラダイムシフト：情報の「枠」からの解放

2. 「理解技術」としての空間映像：AIによる意味付与

3. 空間映像・AI融合がもたらす経済・技術的インパクト

3.1 市場・経済価値の展望

3.1.1 全体経済波及効果

3.1.2 空間コンピューティング

3.1.3 フィジカルAI

3.1.4 製造DXの成果

4. テクノロジーの構成要素：ディスプレイを消し去る要素技術

4.1 光学エンジンの進化と装着性の壁

4.2 通信基盤：5G-Advancedとエッジコンピューティング

4.3 空間映像基盤技術の主要要件とスペック

5. HMI戦略の転換：情報の「受動」から「能動」へ

6. 課題とリスク：法規制と信頼性の確保

7. 結論：空間はキャンバスから「知能」へ

第IV編 2030年の勝者マップと投資機会：利益はどの企業に移動するか

第1章 勝ち組の条件：光学材料・光学系・実装の勝率

1. 次世代半導体バリューチェーンの構造変化：日本企業の市場シェア推計とマルチプル上昇への条件

1.1 2030年のトップダウン市場規模：先端パッケージングと材料のTAM

1.2 先端光学材料

1.3 次世代露光・加工装置（周辺・特定工程）

1.4 光電融合関連部品

2. 「Content per Package」の増大と収益構造の変革

3. 不確実性とシナリオ分析

4. 投資シナリオ別のリバリュー分岐点：JSR、キヤノン、村田製作所、TDK

5. 海外競合との対抗軸：実務家が注視する「先進指標」

5.1 QVL参画度とPKG構成材料利用率

5.2 標準化WG参画とLock-in効果の検証

5.3 バリュエーション・トラップへの警戒

6. 時間軸とEPS弾力性：トリガーイベントの順延リスク

第2章 負け組の境界線：営業利益に沈む汎用パネルメーカーの末路

1. 収益性悪化の構造的要因：固定費比率と稼働率のダイナミクス

1.1 需給バランスの破壊：技術様式の転換と在庫回転

1.2 投資余力の「死の谷」：財務モデルによるギャップ分析

1.3 「勝ち組」の境界線：用途特化型へのポートフォリオ転換

2. 事業構造の転換と撤退の動向：生存圏の再定義

2.1 2030年に向けた末路のシナリオ：構造的敗北の諸相

2.2 利益の源泉の移動（Profit Pool Shift）：周辺・上位レイヤーへの浸食

第3章 日本企業の勝ち筋：物理層の強みを「AIインフラ」へ接続する具体策

1. 利益構造の地殻変動：付加価値の重心移動

2. 日本企業の勝ち筋：物理層の強みを「AIインフラ」へ接続する具体策

2.1 利益構造の地殻変動：付加価値の重心移動

2.2 「電力・熱・実装密度」の同時最適化

2.3 三位一体の設計思想と持続的な収益性

3. エッジAIの再定義：構造化データによる収益化

3.1 現場データの価値転換：生データから「構造化資産」へ

3.2 収益モデルの転換：デバイス販売から解析サービスへ

3.3 物理・デジタルの垂直統合による参入障壁

4. 次世代光通信インフラの構造：CPOとIOWNの補完的共存

5. 物理インフラ層の守護者（ゲートキーパー）としての日本企業

5.1 「守護者」を構成する主要技術領域

5.2 「守護者」の評価軸

＜ページサンプル＞

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