音声入力“最短3秒”で予定登録 ─ AIカレンダー aircal（エアカル）～育児中・料理中でも「話すだけ」で予定が入る

Nexus株式会社

■ 概要：音声AIで「入力」を不要に

Nexus株式会社（本社：東京都渋谷区）が提供する「aircal（エアカル）」カレンダーアプリは、

LLM（Gemini 2.0 Flash）を活用し、カレンダー入力を話すだけで完結できます

ロック画面から1tapでAI音声入力

今回のアップデートでは、音声解析スピードを極限まで高め、話してから登録完了まで最短3秒という圧倒的な速さを実現

■ 従来のカレンダーアプリが抱えていた「入力の面倒さ」を音声入力で解決

開発チーム自身も子育て真っ最中─だからこそ、 “あと1秒ほしい” 親御さんの声を形にしました。

話すだけでカレンダーに予定が入る

・ 日時を自動認識

・ タイトル・カテゴリも自動設定

・ カレンダーに登録

「明日の9時にお迎え」と一言で、 日付・時刻・タイトルまで自動入力されます

ベビーカーを押しながらでも、料理中など手が離せない瞬間ほど、声で登録

AIが音声を解析して、時間とタイトルを自動で登録をします

使い方 ─ 1タップで音声入力

1.画面を点灯し、ロック画面の aircal ウィジェット をタップ

2.すぐに音声入力画面が開くので、「明日 9 時にお迎え」など予定をひと言で話す

3.最短 3 秒で日時・タイトルが自動入力され、予定が保存されます

■ 料金体系

基本無料：豊富なウィジェット・テーマカラー・AI音声登録・AI画像登録など

aircal Pro（有料： AI音声無制限利用、全ウィジェット・テーマ解放など

▼ App Store（評価4.8 / レビュー43件）

https://apps.apple.com/jp/app/id6746650150

▼ Google Play（評価5.0 / レビュー9件）

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.nexus_inc.calendar

カレンダーウィジェットは無料で20種類以上を用意

■ 会社概要

会社名：Nexus株式会社 所在地：東京都渋谷区

事業内容：モバイルアプリケーションの企画・開発・運営

■ 本件に関するお問い合わせ先

Nexus株式会社

広報担当 メール：contact@nexus-inc.net