音声入力“最短3秒”で予定登録 ─ AIカレンダー aircal（エアカル）～育児中・料理中でも「話すだけ」で予定が入る
■ 概要：音声AIで「入力」を不要に
Nexus株式会社（本社：東京都渋谷区）が提供する「aircal（エアカル）」カレンダーアプリは、
LLM（Gemini 2.0 Flash）を活用し、カレンダー入力を話すだけで完結できます
ロック画面から1tapでAI音声入力
今回のアップデートでは、音声解析スピードを極限まで高め、話してから登録完了まで最短3秒という圧倒的な速さを実現
■ 従来のカレンダーアプリが抱えていた「入力の面倒さ」を音声入力で解決
開発チーム自身も子育て真っ最中─だからこそ、 “あと1秒ほしい” 親御さんの声を形にしました。
話すだけでカレンダーに予定が入る
・ 日時を自動認識
・ タイトル・カテゴリも自動設定
・ カレンダーに登録
「明日の9時にお迎え」と一言で、 日付・時刻・タイトルまで自動入力されます
ベビーカーを押しながらでも、料理中など手が離せない瞬間ほど、声で登録
AIが音声を解析して、時間とタイトルを自動で登録をします
使い方 ─ 1タップで音声入力
1.画面を点灯し、ロック画面の aircal ウィジェット をタップ
2.すぐに音声入力画面が開くので、「明日 9 時にお迎え」など予定をひと言で話す
3.最短 3 秒で日時・タイトルが自動入力され、予定が保存されます
■ 料金体系
基本無料：豊富なウィジェット・テーマカラー・AI音声登録・AI画像登録など
aircal Pro（有料： AI音声無制限利用、全ウィジェット・テーマ解放など
▼ App Store（評価4.8 / レビュー43件）
https://apps.apple.com/jp/app/id6746650150
▼ Google Play（評価5.0 / レビュー9件）
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.nexus_inc.calendar
カレンダーウィジェットは無料で20種類以上を用意
■ 会社概要
会社名：Nexus株式会社 所在地：東京都渋谷区
事業内容：モバイルアプリケーションの企画・開発・運営
■ 本件に関するお問い合わせ先
Nexus株式会社
広報担当 メール：contact@nexus-inc.net