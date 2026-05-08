【ライブ配信/Zoom】「高安全性・高性能化に向けたリチウムイオン電池の電池技術― 材料・製造プロセス・電池解体からみる開発動向 ―」セミナー開催！6月12日（金）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

主催：(株)シーエムシー・リサーチ（https://cmcre.com/）より、

注目のライブ配信セミナー（見逃し配信付）開催のお知らせです。

🎓 講師：向井 孝志 氏（ATTACCATO合同会社 代表）

📆 開催日時：2026年6月12日（金）13:30～16:30

🖥️ Zoom配信 + 見逃しアーカイブ配信あり（資料付）

💬 テーマ：「高安全性・高性能化に向けたリチウムイオン電池の電池技術― 材料・製造プロセス・電池解体からみる開発動向 ―」

――電池材料・製造・安全設計を一気通貫で学ぶ。正極・負極・電解液・セパレータから熱暴走メカニズム、EV電池の分解調査まで、次世代電池開発の実像に迫る。

受講料

・一般：44,000円（税込）

・メルマガ会員：39,600円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）

📺 ご都合の合わない方も安心！

ライブ配信後に【見逃し配信（期間限定）】をご視聴いただけます。

詳細・お申込みはこちら :https://cmcre.com/archives/143409/

🧠 質疑応答の時間もございます。

研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！

【セミナーで得られる知識】

・ リチウムイオン電池の市場動向および用途別に求められる性能要件の理解

・ 電池の基本動作原理と、現状技術における主要課題の把握

・ リチウムイオン電池の熱暴走メカニズムと、その抑制に向けた一設計指針

・ 混練,塗工,乾燥,調圧など代表的な製造プロセスの技術的要点

・ 正極,負極の主流活物質の長短所

・ バインダ、導電助剤、集電体といった周辺材料の役割と性能への影響

・ セパレータおよび電解液の設計思想

・ 各部材間の相互作用が電池性能および安全性に与える影響の理解

・ EV用電池の分解調査から得られる構造・材料選定の実態把握

・ 今後の技術進展の方向性に関する俯瞰的理解

【セミナー対象者】

・ リチウムイオン電池分野にこれから従事しようとする担当者

・ 電池材料（正極・負極・バインダ・電解液・セパレー タ等）や製造技術に関心を有する担当者

・ 電池関連事業の企画開発に携わり、技術的理解を必要とする担当者

・ EV用電池の分解調査結果 や電池構造に興味のある担当者

※ 電気化学・電池に関する専門知識がなくても理解できるよう、基礎から体系的に解説したいと思います。

1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：高安全性・高性能化に向けたリチウムイオン電池の電池技術― 材料・製造プロセス・電池解体からみる開発動向 ―

開催日時：2026年6月12日（金）13：30～16：30

参 加 費：44,000円（税込） ※ 資料付・見逃し配信付

＊ メルマガ登録者は 39,600円（税込）

＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）

講 師：向井 孝志 氏 ATTACCATO合同会社 代表

〈セミナー趣旨〉

本セミナーでは、高安全性と高性能の両立を目指し、次世代リチウムイオン電池の開発について、材料技術、製造技術、電池システム技術、市場動向の観点から体系的に概説する。まず、リチウムイオン電池の市場動向と各用途における要求性能について整理する。続いて、リチウムイオン電池の動作原理と、現状の課題を解説するとともに、熱暴走メカニズムに焦点を当てて、その発生要因と抑制手段についての考え方を示す。

製造プロセスについては、混練・塗工・乾燥・調圧などの代表的な各工程の技術的ポイントを概観する。正極および負極については、主流な活物質の特性や課題を比較するとともに、それらを支えるバインダや導電助剤、集電体の役割について言及する。セパレータと電解液に関しては、セラミックスコートの有無や、不織布セパレータの開発動向、電解液添加剤、各部材との相互作用について簡単に説明する。最後に、EVを分解して回収した実電池の分解調査に基づき、電池構造や使用部材について解説し、今後の電池技術の方向性を総合的に考察したい。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

💡 見逃し配信あり（期間限定）

・ 当該ウェビナーにお申込みいただいた場合には、サービスとしてZOOMを使用した「見逃し配信」を合わせて提供いたします。

・ 見逃し配信では、ウェビナーの録画動画を一定期間視聴可能です。

・ ウェビナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴可能です。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

お申し込みはこちら :https://cmcre.com/archives/143409/

3）セミナープログラムの紹介

（途中休憩をはさみます）

（1）リチウムイオン電池の市場動向

（2）リチウムイオン電池の動作原理と熱暴走メカニズム

（3）リチウムイオン電池の製造技術

（4）正極材料とその周辺技術

（5）負極材料とその周辺技術

（6）セパレータ・電解液(質)に関する技術

（7）先端EV用電池の分解調査

（8）将来展望

4）講師紹介

向井 孝志 氏 ATTACCATO合同会社 代表

【講師経歴】

2002年より、産業技術総合研究所において電池技術者として勤務し、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、ナ トリウムイオン電池などの次世代二次電池の研究開発に従事。

2014年には、電池技術と他分野技術の融合ニーズに対応するため、ATTACCATO合同会社を設立し、代表として活動。2026年には、子会社として ATTACCATOプラ(株)を設立し、代表取締役副社長を兼務。

専門分野は、電池材料システム、特殊環境用二次電池、電池知財戦略など

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/143409/

5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

○汎用リチウムイオン電池の性能・劣化・寿命評価

- 各電極・電池の詳細な電気化学的解析を含む -

2026年5月14日（木）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/139917/

○CO2削減に有効な工業触媒技術

― 再エネ水素とCO2から燃料・化学品・ポリマー製造 ―

2026年5月14日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142777/

○半導体の進化による接合構造の変化とパッケージング対応

2026年5月15日（金）13:00～16:30

https://cmcre.com/archives/140906/

○ニューラルネットワーク分子動力学法の基礎と応用：AI活用型材料設計

2026年5月20日（水）10：30～16:30

https://cmcre.com/archives/142758/

○素材系製造業の排熱回収技術と脱炭素化

2026年5月21日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142791/

○バイオマス利用のバイオエタノール製造 ―その課題―

2026年5月27日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142456/

○リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説

… 動作原理、モデル化と制御手法を中心に電池別、用途別観点を入れてEV とHEVとPHEV

2026年5月28日（木）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142437/

〇車載および非車載電池領域における事業競争力と日本の課題

2026年5月29日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/143425/

〇AIデータセンタ用放熱/冷却技術

2026年6月2日（火）10：30～16:30

〇紙チラシ・DMの費用対効果を“説明できる”会社になる

― 紙施策を“配って終わり”にしない企画・導線・計測・改善 ―

2026年6月10日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142596/

〇半導体（IC）の製造工程と半導体用素部材の基本情報

～ 入門：半導体製造と素部材-前後工程から実装まで ～

2026年6月11日（木）13：00～16:30

https://cmcre.com/archives/143580/

〇高安全性・高性能化に向けたリチウムイオン電池の電池技術

― 材料・製造プロセス・電池解体からみる開発動向 ―

2026年6月12日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143409/

〇電池工場を活用しての電池技術者養成講座：第1回 リチウムイオン電池の製造技術-基礎編（三元系正極と黒鉛負極系）

2026年6月15日（月）～6月19日（金）

※当該講座は、宿泊を伴う5日間の実習講習講座です！

https://cmcre.com/archives/143540/

〇ディスプレイの超曲面化技術とペロブスカイト太陽電池への応用の可能性

～ 更にはナノ分解能外観検査機EDスコープ活用へ ～

2026年6月18日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143566/

〇ファインバブルの基礎と活用事例

2026年6月19日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142490/

☆開催予定のウェビナー一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/2804/

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っております。

6）関連書籍のご案内

☆発行書籍の一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

以上