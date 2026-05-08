【aimme東京池袋店】5月限定キャンペーン情報
有限会社三景スタジオ
開催店舗
■オープン日
■所在地
2025年11月27日（木）にオープンした、振袖・卒業袴レンタル専門店「aimme（エイミー）東京池袋店」では、2026年5月限定のキャンペーンを実施しております。
Instagramフォロワー2万人を超える「aimme」の世界観を、
より身近に体験いただけるのが池袋店です。
スタジオ併設店とは異なり、ゆったりと「衣装選び」と「コーディネート」に没頭できる環境を整えており、自分らしさを重視するZ世代のお客様に寄り添ったサービス提供します。
さらに！5月はご来場特典や大人気aimmeガチャガチャなど盛り沢山の特典をご用意しております
■ キャンペーン概要
開催店舗
aimme東京池袋店（店舗限定開催）
店舗概要
■オープン日
2025年11月27日（火）
■所在地
東京都豊島区南池袋1丁目21－4
繁昌社南池袋ビル8階
■サービス内容
振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル
公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro