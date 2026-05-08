【aimme東京池袋店】5月限定キャンペーン情報

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有限会社三景スタジオ

2025年11月27日（木）にオープンした、振袖・卒業袴レンタル専門店「aimme（エイミー）東京池袋店」では、2026年5月限定のキャンペーンを実施しております。





Instagramフォロワー2万人を超える「aimme」の世界観を、


より身近に体験いただけるのが池袋店です。


スタジオ併設店とは異なり、ゆったりと「衣装選び」と「コーディネート」に没頭できる環境を整えており、自分らしさを重視するZ世代のお客様に寄り添ったサービス提供します。


さらに！5月はご来場特典や大人気aimmeガチャガチャなど盛り沢山の特典をご用意しております



■ キャンペーン概要







開催店舗
aimme東京池袋店（店舗限定開催）



店舗概要


■オープン日
2025年11月27日（火）



■所在地
東京都豊島区南池袋1丁目21－4　


繁昌社南池袋ビル8階



■サービス内容


振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル



公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro