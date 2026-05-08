【プロンプト例付き】ChatGPT×Excelのデータ前処理/自動化/実践ハンドブックを無料公開

株式会社パタンナー【プロンプト例付き】ChatGPT×Excelのデータ前処理/自動化/実践ハンドブック

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、ChatGPTを活用してExcel業務を根本から効率化するための実践的ガイド『【プロンプト例付き】ChatGPT×Excelのデータ前処理/自動化/実践ハンドブック』を公開いたしました。

本ガイドでは、データ分析プロセスの大半を占めるとされる「データの前処理（クレンジング・成形）」や、日々の「ルーチンワークの自動化」に対し、ChatGPTをどう指示・活用すれば劇的な工数削減が実現できるのかを、コピペでそのまま使える具体的なプロンプト（指示文）とともに紐解きます。

▼『【プロンプト例付き】ChatGPT×Excelのデータ前処理/自動化/実践ハンドブック』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-chatgpt-excel-dataanalytics-2

■ 公開の背景：データ分析の時間は、ほとんど「データをキレイにする作業」に消えている

「分析したいが、表記揺れや空白だらけでデータが使い物にならない」

「複雑な関数やマクロを組みたいが、調べるのに何時間もかかってしまう」

データ活用を推進する現場において、このような「手作業でのデータ前処理」が大きなボトルネックとなっています。

一般的に、データ分析にかかる時間の約8割は「データの収集と前処理」に費やされると言われています。

しかし、ChatGPTの台頭により、この常識は覆りつつあります。

高度なプログラミングスキルやVBAの知識がなくても、自然言語（日本語）でChatGPTに指示を出すだけで、複雑な関数からデータクレンジングの手法、マクロのコード生成までを瞬時に完了させることができるのです。

本ガイドでは、誰もが使い慣れた「Excel」と「ChatGPT」をシームレスに連携させ、泥臭い手作業から現場を解放するための実践的なノウハウを、プロンプト例とともに分かりやすく解説しました。

▼『【プロンプト例付き】ChatGPT×Excelのデータ前処理/自動化/実践ハンドブック』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-chatgpt-excel-dataanalytics-2

■ 本資料（ホワイトペーパー）のハイライト

＜イメージ＞【プロンプト例付き】ChatGPT×Excelのデータ前処理/自動化/実践ハンドブック＜目次＞- はじめに- ChatGPT×Excelの全体設計：何をAIに任せ、何を人が担保するか- - まず押さえる「役割分担」：ChatGPT（分析）/ Excel（整形・集計）- - 成果が出る“問い”の立て方：分析目的→仮説→検証の型- 前処理・整形で9割が決まる：Excel×AIのデータ品質設計- - 型・欠損・表記ゆれを一気に正すプロンプト設計- - Power Queryのクレンジング手順をChatGPTで“設計→テスト→反映”- - “AIに優しい”Excel設計：表形式・ヘッダー・禁止事項- - データ辞書と監査観点を同時に作る- - 品質保証の型：サンプリング検証と差分ログ- 分析・可視化の設計：意思決定に効く“問い”の作り方- - 記述統計と異常検知：まずは「状況把握」を一撃で- - ピボット / 可視化の型をCopilotと共創する- - t検定・回帰をExcelで回す際の注意とAIの使いどころ- - “見せる”ダッシュボードのUX設計：誤読をなくすチェックリスト- - 物語化（ナラティブ）と要約の自動生成で意思決定を早くする- 自動化と運用：再現性・拡張性・ガバナンス- - Office Scripts／マクロでルーチンを固定化する- - 関数生成プロンプトの型：XLOOKUP/LET/TAKEへ誘導する- - Office Scripts / VBAをChatGPTに書かせ運用できるコードへ- - レポート運用のオーケストレーション：Power Automate前提の設計- - Copilot in Excel／=COPILOTの使いどころと注意点- 高度化：Python in Excel/外部データ連携- - Python in Excelの使いどころと限界- - API/Power BIとの分業とガバナンス- そのまま使えるプロンプト集：Excelデータ分析テンプレ（コピペ可）- - 前処理指示テンプレ（欠損・外れ値・型変換・名寄せ）- - 分析指示テンプレ（要約→仮説→検証→示唆）- - レポート生成テンプレ（図表案・文章・次アクション）- まとめ

▼『【プロンプト例付き】ChatGPT×Excelのデータ前処理/自動化/実践ハンドブック』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-chatgpt-excel-dataanalytics-2

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ

"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

になります。

Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-training

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/