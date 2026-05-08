ソーシャルスクエア草加谷塚「特別支援学校卒業後のための進路」説明会を5月17日(日)／23日(土)に保護者に向けて開催

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス（所在地：福島県いわき市、代表理事：北山剛）が運営する多機能型障害福祉事業所「ソーシャルスクエア草加谷塚」（埼玉県草加市）は、特別支援学校に通う生徒の保護者を対象とした説明会を2026年5月17日（日）および5月23日（土）に開催します。

特別支援学校卒業後の進路では、就労継続支援や生活介護を選択後に一般就労へ移行することの難しさが課題になりやすい状況があります。本説明会では、こうした進路課題に対し、「就労移行支援」と「自立訓練（生活訓練）」を一体的に提供する多機能事業所として、さまざまな選択肢をもつための情報を提供します。

特別支援学校保護者さま向け説明会について

特別支援学校卒業後の進路として、就労継続支援や生活介護を選択した場合、一般就労が難しくなる課題に着目したのが今回の説明会です。卒業後の次の進路が、本人の可能性や選択を早い段階で狭めてしまうことを防ぐのが、今回の説明会の趣旨です。

ソーシャルスクエアでは、多機能型の事業所として、卒業後の環境変化に応じるための生活力の向上と就労準備を段階的に支援し、本人の特性や状況に応じたステップを重視して支援を行っています。

今回の説明会は、こうした支援の考え方や具体的な取り組みを保護者の皆様に直接伝え、ご相談の機会等にご活用いただけるよう開催します。。

特に進路選択を控えたタイミングにおいて、「卒業後すぐに就職するのか」「一定期間準備を行うのか」といった選択肢を整理し、長期的な視点でのキャリア形成を考える機会を提供します。

また、特別支援学校では卒業に向けた進路決定が限られた期間で行われるため、保護者にとって情報収集の機会としての役割も担います。

説明会の内容

本説明会では、進路選択を控えた保護者が具体的な支援内容や卒業後のイメージを持てるよう、企業・卒業生の実際の事例を交えながら説明を行います。

主な内容は以下のとおりです。

- 就労移行支援・自立訓練サービスの紹介- 実際の1日の流れや訓練内容- 採用企業担当者による事例紹介とコメント- 卒業生の就職事例（一般就労までのプロセス）

これまで利用者からは「PCスキルやコミュニケーション力を身につけ、就職という一歩を踏み出せた」といった声も寄せられています。

開催概要

イベント名：特別支援学校保護者向け事業所説明会

開催日：2026年5月17日（日）、5月23日（土）

時間：10:00～12:00／14:00～16:00

会場：ソーシャルスクエア草加谷塚 （埼玉県草加市谷塚1-9-14 グリーンライフビル1F）(https://maps.app.goo.gl/E2LL4yzWmZAx853Y8)

アクセス：東武スカイツリーライン「谷塚駅」徒歩3分

参加費：無料（事前申込制）



＜事前お申し込み＞Googleフォーム／お電話／メールにて受付

https://docs.google.com/forms/d/16kaPMUOf0nfnQTJoqJL9Sz9-1reevMeyDwnA4OiW7c0/viewform?edit_requested=true



担当者コメント

ソーシャルスクエア 草加谷塚店スクエアクルー 大澤

高校卒業が進路選択のタイムリミットになってしまう現場を変えたいと思い、今回の説明会を企画しました。「卒業までに最終決定をしなければならない」という気持ちを多くの生徒の皆様が抱える中で、我々はもう少し余裕をもって将来のための準備ができたらいいんじゃないか、と考えています。

働く人になるための助走期間として「さらなる学び」を提案する機会となれば嬉しいです。





＜イベントに関するお問い合わせ先＞

SOCIALSQUARE草加谷塚（担当：大澤）

TEL：070-3366-0026

Mail：ss_sokayatsuka@sdws.jp

NPO法人ソーシャルデザインワークスについて

全国で障害福祉事業所「SOCIALSQUARE（ソーシャルスクエア）」を展開。就労移行支援・自立訓練（生活訓練）・就労定着支援サービスを実施。私たちは、仲間同士が感謝しあい、お互いの幸せを追い求め、協力しあう風土と、多様な考え、様々な生き方や働き方を尊重しあい、応援しあう文化を醸成していくチームであり続けます。その中で、20年後の未来・社会に向けて、人・街・文化に対する様々な社会貢献活動をしていきます。

法人WEB：https://sdws.jp/

サービスサイト：https://socialsquare.life

【本件の取材に関するお問い合わせ】

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

担当：渡辺

Email：pr@sdws.jp



【法人概要】

法人名： 特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

設立： 2017年11月

所在地： 福島県いわき市 内郷内町水之出17

代表者： 北山剛

事業内容： 障害福祉事業（就労移行支援／自立訓練（生活訓練）／就労定着支援 等）

URL： https://sdws.jp/(https://sdws.jp/)

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

全国で障害福祉事業所「SOCIALSQUARE（ソーシャルスクエア）」を展開。就労移行支援・自立訓練（生活訓練）・就労定着支援サービスを実施。