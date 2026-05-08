号外！あなたの街の食楽です！感謝祭『初』開催決定//

株式会社ＫＹコーポレーション

株式会社KYコーポレーション（本社：岩手県北上市、代表取締役社長：山中 勇基）は、サンドウィッチマンのCM「元氣が旨い！」でおなじみの焼肉冷麺やまなか家の姉妹店『焼肉ホルモン食樂』『ホルモン食堂食樂』において日頃のご愛顧への感謝を込めた【感謝祭】を5月13日(水)～5月22日(金)の期間、特別価格にて開催いたします。

焼肉ホルモン食樂・ホルモン食堂食樂

『焼肉ホルモン食樂』『ホルモン食堂食樂』は、鮮度に徹底的にこだわった名物ホルモン「しろ」や、本場盛岡冷麺など東北で長年磨き続けてきた味を、気軽に楽しめる焼肉ホルモン専門店として展開してきました。今回の感謝祭は、これまで多くのお客様に支えられてきた感謝の気持ちを、食樂ならではの「旨さ」「楽しさ」「お得さ」で地域の皆様へお届けする期間限定イベントです。

さらに！期間中にご来店した方へ「次回使える200円券」クーポンも配布決定！！

＜概要＞

▪実施期間：2026年5月13日（水）～5月22日（金）

▪実施店舗：『焼肉ホルモン食樂』『ホルモン食堂食樂』（聖蹟桜ヶ丘店、郡山駅前店を除く）

▪特設URL：感謝祭 | 焼肉ホルモン食樂/ホルモン食堂食樂(https://horumon-shokuraku.jp/2026kansyasai/)

▪対象商品：・あぶりカルビ(税込390円→税込429円)・しろ [豚ホルモン](税込319円→税込429円)・牛タンさがり(税込748円→税込550円)・豚はらみ(税込748円→税込550円)・鶏カルビ[セセリ](税込693円→税込550円)・壺漬け牛上塩タン(税込1,298円→税込1,078円)・壺漬け牛はらみ(税込1,078円→税込968円)・壺漬け牛カルビ(税込1,078円→税込968円)・豚ごちゃまぜ皿(税込715円→税込550円)・生中ジョッキ(税込693円→税込440円)・角ハイボール(税込539円→税込385円)

◆来店特典：次回から使える【200円感謝祭記念券】プレゼント！

・期間中にお食事された方が対象

◆注意事項

・週末は混雑が予想されます。感謝祭期間中のお席のご利用は2時間でお願いしております。

・感謝祭期間中のご予約は制限させて頂いております。

焼肉ホルモン食樂/ホルモン食堂食樂について

こだわりの毎日チルド配送・店内仕込みの北東北県産、鮮度抜群ホルモン(しろ)。ついつい長居したくなる落ち着く空間。明日への活力に「元氣が旨い」食樂の焼肉ホルモンをお楽しみください。

公式HP：焼肉ホルモン食樂|ホルモン食堂食樂(https://horumon-shokuraku.jp/)

店舗一覧：https://horumon-shokuraku.jp/shop/