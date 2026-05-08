CATL子会社のCAIT、ベッドロック・シャーシでToggと提携

寧徳市（中国）、2026年5月8日 /PRNewswire/--CATLのスケートボード・シャシー部門であるContemporary Amperex Intelligent Technology (上海) Limited（CAIT）は、トルコの自動車ブランドToggと戦略的提携を締結し、同社の新型Bセグメント車シリーズ向けのシャシープラットフォームを共同開発することとなりました。これは、同プラットフォームにとって初の海外乗用車プロジェクトとなります。



Togg CEO Gürcan Karakaş, CATL Chief Customer Officer Libin Tan, and CAIT CEO Hanbing Yang signed the agreement for their respective companies; Togg Chairman Fuat Tosyalı and CATL Chairman & CEO Robin Zeng were present as witnesses.



今回の契約により、 CAITはBedrock Chassisの技術とエンジニアリングの専門知識を提供するとともに、Toggと緊密に協力し、Toggの新しいBセグメント車ファミリーの3車種用のプラットフォームを共同開発します。Toggの製品戦略、ユーザーの期待、そしてモビリティ・エコシステムに沿って開発されたこのプラットフォームは、トルコおよび欧州市場向けの次世代電気自動車をサポートするもので、Toggはユーザー体験、製品要件、デジタル・アーキテクチャの形成に決定的な役割を果たします。本パートナーシップのもとで開発された最初のモデルは、2027年に量産が開始される予定です。

バッテリー中心のシャーシ・アーキテクチャー

Bedrock Chassisは、「バッテリー中心」のアーキテクチャを基盤とした統合型インテリジェントシャーシです。バッテリー、電気駆動システム、熱管理システム、シャーシ・ドメイン・コントローラーを含むシャーシのコア・コンポーネントを単一のプラットフォームに統合しています。この統合により、シャーシは車両のエネルギーと運動制御の両方を管理することができ、事実上、車両のモバイル・エネルギー・キャリアとして機能します。

CATLのRobin Zeng会長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「今回の提携は、中国市場での量産展開に続き、CATLベッドロック・シャシーのグローバル展開における新たな重要なマイルストーンとなります。また、統合インテリジェント・シャシーの分野におけるベンチマーク・プロジェクトとしても機能し、世界的なパートナーシップを強化し、電動化を加速させ、新興の新エネルギー市場における低炭素モビリティへの移行を支援します。」

今回の提携について、Togg のFuat Tosyalı会長は次のように述べています。「私たちは、モビリティを単なる製品カテゴリーとしてではなく、テクノロジーとエコシステムの総合的な問題として捉えています。この方向性のもと、私たちは従来のサプライヤー関係にとどまらず、パートナーシップを戦略的パートナーシップへと発展させ、共通の価値を創造し、ともに未来を築いていきます。既成のソリューションを採用するのではなく、開発プロセス全体に参画することで、ユーザーのニーズにより的確に対応すると同時に、わが国におけるこのエコシステムの発展にも貢献しています。今後、このような価値を創造するパートナーシップを通じて、さまざまなセグメントにわたる新しいソリューションを開発することで、Toggのエコシステムとユーザーに提供する体験をさらに充実させていきます。

グローバル市場向け現地化モデル

ベッドロック・シャーシは、「1+1+1」のローカライゼーション・モデルによって、グローバルな展開のために開発されました。このモデルは、単一のシャーシ技術プラットフォームと単一の産業サプライチェーン、そして国内自動車ブランドの現地化された事業運営を組み合わせたものです。 その目的は、共通の技術基盤を使用しながら、地域市場のニーズを反映した方法で電気自動車を設計・生産できるようにすることです。

Toggとの提携により、このアプローチをトルコに適用し、地域の消費者の嗜好に合わせた自動車の開発を支援すると同時に、地域の電気自動車エコシステムを強化することが期待されています。

国際的パートナーシップの拡大

2024年、ベッドロック・シャーシは中国市場で量産を達成し、乗用車ブランド向けに単体製品として提供される統合インテリジェント・シャーシとして、世界で初めて導入されました。

CAITは、欧州や東南アジアを含むいくつかの地域で、ベッドロック・シャーシをめぐる協力関係を拡大し続けています。このプラットフォームは、新興の自動車市場が競争力のある電気自動車産業をより効率的に構築できるよう支援すると同時に、低排出型モビリティへの世界的な移行を後押しすることを目的としています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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