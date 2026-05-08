【新商品】ちょっとだけ、連れていこう。手のひらサイズで楽しむミニボトル

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

コンパクトで持ち運びやすいステンレスボトル「SANTECO アニボール ミニボトル 150ml」を2026年4月に発売しました。

「一緒に連れてってほしいな。」

そんな声が聞こえてきそうな、手のひらサイズのミニボトル。

バッグにすっと収まって、

いつでもそばに置いておける存在です。

たくさんは持たなくていい、ほんの少しだけ飲みたいとき。

“ちょっとだけ”を、ちょうどよく叶えてくれます。

どこにでも連れていける、飲み切りサイズ

容量は150mlの飲み切りサイズ。

小さめのバッグやポケットにも収まり、

通勤や通学、ちょっとした外出にも気軽に持ち運べます。

必要な分だけを、無理なく持ち歩けるサイズ感です。

手のひらに収まる、軽やかな使い心地

高さ16cm、重さ130gでコンパクト。

手にすっとなじむサイズだから、

持ち運びも、使うときもストレスを感じません。

気づけばいつも一緒にいる、そんな存在になります。

温度をキープして、ちゃんとおいしい

小さくても、真空二層構造でしっかり保温・保冷。

温かい飲み物も冷たい飲み物も、

ちょうどいい温度を保ってくれます。

コンパクトでも、機能はきちんと備えています。

金属臭を抑えて、飲みやすく

飲み口まで塗装を施すことで、金属特有のにおいを軽減。

コーヒーやジュースなども、

飲み物本来の味わいを楽しめます。

お手入れ簡単で毎日使いたくなる

本体・フタ・パッキンの3パーツ構成。

パッキンは取り外しやすく、

毎日のお手入れも簡単です。

無理なく続けられることも、使いやすさのひとつです。

思わず連れていきたくなるデザイン

イヌ、シロクマ、ネコのやさしい表情。

主張しすぎないシンプルなデザインだから、

日常の中にも自然となじみます。

手に持つと、

まるでアニボールがそっと握り返してくれるような感覚。

“持ち物”というより、

そばに置いておきたくなる存在です。

アニボールとは？

アニボールは、まあるいフォルムがチャームポイントの癒し系キャラクターたち。

それぞれ表情も性格も違って、眺めているだけでゆる～く元気をくれます。

Instagram（@aniball.gram）では、

日常のひとコマを描いた“しゃべるアニボール”のイラストがたくさん公開中。

推しキャラを見つけるのも楽しみのひとつです。

商品概要

イヌシロクマネコ[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/370_1_326145dd93b5aa93f9d313e5c475b63c.jpg?v=202605081051 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/オンラインストア :https://cbj-store.com/YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com