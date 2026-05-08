【新商品】『季節のムーミンはがき 2026 夏柄』を販売開始します
『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）は、「ムーミン」デザインの夏柄のはがきを、2026年5月11日（月）から一部の郵便局店頭及び「郵便局のネットショップ」で販売開始いたします。
今年もムーミン谷に夏がやってきました！
まぶしい太陽と澄んだ青空のもと、思い思いに夏を楽しむムーミンたち。
花火や海辺など、季節ならではのシーンをいきいきと描いています。
さらりとした手ざわりの用紙を使用した、夏のご挨拶にぴったりの季節のはがきです。
【商品の概要】
●商品名：季節のムーミンはがき 2026 夏柄
●商品サイズ：100×148mm（通常はがきサイズ）
●商品価格（消費税込み）：165円（1枚あたり）
●その他：購入後、商品を郵送される際は切手をお貼りください。
(1)青空
(2)雨宿り
(3)流れ星
(4)船旅
※この商品は、株式会社ライツ・アンド・ブランズとの契約により、フタバ株式会社が製造販売しています。
※商品デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
■販売情報
【販売場所】
（1）全国約2,950の郵便局
（詳細はこちら→https://www3.jp-ts.jp/Syohin_Msg/upload/master/328/list(muminnatsu)_20260423.pdf）
（2）「郵便局のネットショップ」
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/avendor260508-01m/
※2026年5月11日（月）午前0時15分から販売を開始します。
【販売開始日】
2026年5月11日（月）
※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。
販売者：株式会社郵便局物販サービス
発売元：フタバ株式会社
■フタバ株式会社概要
【本社所在地】
〒466-0058
愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号
【設立】
昭和 47 年 2 月
【代表者】
代表取締役社長 市川 宗一郎
【事業内容】
年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供
慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売
感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発
大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供
【WEB サイト】
企業 HP：http://www.futabanenga.com/
年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/
「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/
「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku
フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
【SNSアカウント】
フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product
「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/
「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official
「ROKKAKU」公式 Threads：https://www.threads.com/@rokkaku_official
■業務用仕入れをご検討の事業者様へ（スーパーデリバリーのご案内）
フタバ株式会社の商品は、卸・仕入れサイト 「スーパーデリバリー」 でもお取り扱いしております。
小売店様・法人様での仕入れや、新規お取り扱いをご検討中の事業者様は、ぜひスーパーデリバリーをご活用ください。
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※すでに会員登録がお済みの方は、上記特典の対象外となります。あらかじめご了承ください。
■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先
フタバ株式会社 企画部
電話：052-882-1671
受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）