【男女1000人に聞いた】イベントカーで演説してるのを聞いてみたい芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■イベントカーで演説してるのを聞いてみたい芸能人といえば？

イベントや街頭PRで活躍するイベントカー。

もしあの場所に立つのが芸能人だったら、あなたは誰の演説を聞いてみたいと思うでしょうか。

ということで株式会社グリーンオートと共同で、全国の男女1,000名を対象に「イベントカーで演説してるのを聞いてみたい芸能人」についてアンケートを実施しました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社グリーンオートによる調査」である旨の記載

・株式会社グリーンオート（https://green-auto.jp/）へのリンク設置



「イベントカーで演説してるのを聞いてみたい芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月31日 ～ 4月8日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1,000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「イベントカーで演説してるのを聞いてみたい」と思う芸能人を1人教えてください。

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。



イベントカーで演説してるのを聞いてみたい芸能人ランキング！

◆第1位 明石家さんま 62票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・場を盛り上げられそうだから。（30代・男性）

・話を聞くだけで元気になれそうだから。（30代・女性）

・言わずもがなのおしゃべりキングだから。（40代・男性）

・楽しいし、聞いてて飽きないから。（40代・女性）

・一人で喋らせたらいくらでも続けられそう。（50代・男性）

・トークに絶対的な面白さがある。（60代・男性）

第1位となったのは、お笑い界の大御所「明石家さんま」さんでした。

回答者からは「場を盛り上げてくれそう」「面白いトークが聞けそう」といった声が多く寄せられました。「話を聞くだけで元気になれそう」という声もあり、笑いの裏にある人間的な魅力が支持を集めていることがわかります。

◆第2位 大泉洋 47票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・喋りが達者なので。（40代・男性）

・いつものぼやき調子でマシンガントークが見たい。（40代・女性）

・惹きつけられると思うため。（40代・女性）

・演説とは関係ない話ばかりしそう。（40代・男性）

・周りを楽しませてくれそう。（50代・男性）

・声の伸びと語りの巧さで、思わず足を止めてしまう。（60代・男性）

第2位には「大泉洋」さんがランクインしました。

「話が面白い」「喋りが達者」という声が圧倒的に多く、俳優業だけでなくバラエティで鍛えたトーク力への期待が感じられます。「演説とは関係ない話ばかりしそう」というユニークな声もあり、良い意味で型破りな予測不能の面白さに惹かれている人が多いようです。

◆第3位 カズレーザー（メイプル超合金） 39票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・独自の理論がしっかりありそうで発見が多そうでした。（40代・女性）

・芸人さんらしく面白い話で、インテリらしくためになる話を聞かせてくれそう。（40代・女性）

・豊富な知識で独自の言葉で演説しそうだから。（40代・女性）

・なんとなく赤いスーツでの演説が似合いそうだから。（50代・男性）

・機転の利いた知的な話を聞けそうだからです。（50代・男性）

・知識が豊富でわかりやすい。（60代・女性）

第3位に選ばれたのは「カズレーザー」さんです。

お笑い芸人でありながら博識で、物事に対する独自の切り口を持っているところが多くの人に評価されています。

赤いスーツでイベントカーに立つビジュアル的なインパクトも加わり、演説というシチュエーションにぴったりだと感じた方が多かったようです。



◆第4位 マツコ・デラックス 37票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・言葉が嘘くさくないから。（40代・女性）

・一般人の感覚にすごく近い考え方ができる人でトークが面白いから。（40代・女性）

・テレビを拝見していて言葉に説得力があると感じることが多いから。（40代・女性）

・トークが面白いし、テレビでは言えないようなネタも話しそうなので。（50代・女性）

・共感できる内容が多いし話す内容がわかりやすいからです。（50代・女性）

・お世辞抜きで話しそう。（60代・男性）

第4位は「マツコ・デラックス」さんでした。

「説得力がある」「嘘くさくない」といった信頼感に関する声が目立ちます。

テレビでは言えないような本音も話してくれそうという期待感も見られ、建前ではない言葉を求める人の気持ちが反映された結果となりました。

◆第5位 木村拓哉 33票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・どのような演説をするのか楽しみだから。（30代・男性）

・カリスマ性があるから。（40代・男性）

・ドラマなどでセリフなどをしゃべっている場面が貫禄があるので、一度生で見てみたい。（40代・男性）

・昔ドラマで木村さんが演説しているシーンを見て格好良かったからです。（40代・男性）

・見るだけでもかっこいいのに、さらに演説とか、ドラマの撮影かと感じる。（50代・男性）

第5位は、国民的俳優「木村拓哉」さんという結果になりました。

演説シーンが強く記憶に残っている方が多く、その姿への憧れが選んだ理由に直結しているようです。



◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 所ジョージ 32票

・車に詳しいからです。（50代・男性）

・おもしろおかしく演説してくれそうだから。（50代・男性）

・結構くだらない話をしてくれそうだから。（50代・男性）

第7位 タモリ 30票

・説得力がありそうな知識を持っている。（40代・男性）

・台本なしでいけるから。（50代・男性）

・どんな面白い話をしてくれるか楽しみ。（70代・男性）

第8位 ビートたけし 24票

・見識高く正論派である。（70代・男性）

・トーク力があり魅入ってしまう。（30代・男性）

・面白い話が聞けそうなので。（40代・男性）

第9位 小泉孝太郎 18票

・政治家の家系で演説が似合うから。（50代・女性）

・父親の遺伝子があるかも。（60代・男性）

・優しそうでオーラを感じるので、演説でも目立ちそうだから。（50代・男性）

同率第10位 太田光（爆笑問題） 17票

・時事政治問題にも詳しく、笑いを交えながら、話してくれそうだから。（50代・男性）

・ふざけているようで実は政治の深層をついたコメントを直接聞きたい。（60代・男性）

同率第10位 阿部寛 17票

・すごくためになる話をしてくれそうだから。（40代・男性）

・観ているだけで絵になる俳優だから。（40代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

今回のアンケートでは、多くの人が「トーク力」や「存在感」といった視点から、イベントカーで演説を聞いてみたい芸能人を連想していることがわかりました。

面白さだけでなく、知識の豊富さや話の説得力を重視する声も多く見られ、堅苦しい演説よりも思わず足を止めてしまうようなエンターテインメント性のある話が聞きたいという本音が浮き彫りになりました。

イベントや街頭でのPR活動においても、人の心をつかむトーク力や親しみやすさが重要な要素です。イベントカーの活用を検討している方は、こうした「人を引きつける伝え方」を意識してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社グリーンオートによる調査」である旨の記載

・株式会社グリーンオート（https://green-auto.jp/）へのリンク設置

【株式会社グリーンオートについて】

所在地：〒258-0016 神奈川県足柄上郡大井町上大井262-4

TEL：0465-83-3318

代表者：若狭 侍郎

URL：http://www.green-auto.jp/

事業内容：選挙カー、移動販売車、イベントカー等のレンタル

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作