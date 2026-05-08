昭和100年記念令和８年度全日本少年少女武道錬成大会の参加募集7/19～8/9の期間に日本武道館で開催！
○本大会について
公益財団法人日本武道館主催「全日本少年少女武道錬成大会」は、武道を通じた青少年の健全育成を目的として、１９６６（昭和４１）年の初開催以来、約６０年間続く夏季恒例の大会です！全国の小中学生を対象に参加資格を満たせば、誰でも参加できるオープン大会です（参加資格等については日本武道館ホームページをご覧ください：https://www.nipponbudokan.or.jp/shinkoujigyou/gyouji_01/）。また、本事業は国庫補助対象事業です。
現代武道９種目（柔道・剣道・弓道・相撲・空手道・合気道・少林寺拳法・なぎなた・銃剣道）の中から、相撲を除く８種目を計９日間で開催いたします。皆さまの参加をお待ちしています！
武道の殿堂である日本武道館で試合や演武をし、忘れられない一夏の思い出を！
剣道
弓道
空手道
○開催概要
昭和100年記念 令和８年度全日本少年少女武道錬成大会
◯日 程
合 気 道 ７月１９日（日）
弓 道 ７月２０日（月・祝）
剣 道 ７月２５日（土）・２６日（日）
空 手 道 ８月 １日（土）
柔 道 ８月 ２日（日）
銃 剣 道 ８月 ５日（水）
少林寺拳法 ８月 ８日（土）
な ぎ な た ８月 ９日（日）
※全日程、観覧自由・入場無料
◯会 場
日本武道館（東京都千代田区北の丸公園２番３号）
◯主 催
公益財団法人日本武道館、公益財団法人全日本柔道連盟、公益財団法人全日本剣道連盟、公益財団法人全日本弓道連盟、公益財団法人全日本空手道連盟、公益財団法人合気会、一般財団法人少林寺拳法連盟、公益財団法人全日本なぎなた連盟、公益社団法人全日本銃剣道連盟
◯後援（予定）
スポーツ庁、日本武道協議会 等
○参加申し込み
申込締切日：合 気 道 ６月 ５日（金）
弓 道 ５月２９日（金）
剣 道 ６月 ３日（水）
空 手 道 ６月 ８日（月）
柔 道 ６月 ５日（金）
銃 剣 道 ６月１２日（金）
少林寺拳法 ６月 ３日（水）
な ぎ な た ６月 ３日（水）
☆大会への参加申し込みは、日本武道館ホームページ（下記リンク）より受付中！
申し込みはこちらから→（https://www.nipponbudokan.or.jp/shinkoujigyou/gyouji_01/）
※大会に初めて参加を希望される団体は、日本武道館ホームページより「団体新規登録」をお願いいた します。
○お問い合わせ先
公益財団法人日本武道館 振興部振興課
TEL：03-3216-5134（10：30～16：00）
○SNS
☆YouTubeで本大会PR動画を配信中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=D09imA82WxI ]
☆公益財団法人日本武道館が毎月発刊している月刊「武道」編集部の公式SNSア カウントを、X（旧Twitter）とInstagramで開設いたしました。
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