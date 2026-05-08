昭和100年記念令和８年度全日本少年少女武道錬成大会の参加募集7/19～8/9の期間に日本武道館で開催！

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公益財団法人日本武道館


○本大会について

　公益財団法人日本武道館主催「全日本少年少女武道錬成大会」は、武道を通じた青少年の健全育成を目的として、１９６６（昭和４１）年の初開催以来、約６０年間続く夏季恒例の大会です！全国の小中学生を対象に参加資格を満たせば、誰でも参加できるオープン大会です（参加資格等については日本武道館ホームページをご覧ください：https://www.nipponbudokan.or.jp/shinkoujigyou/gyouji_01/）。また、本事業は国庫補助対象事業です。


　現代武道９種目（柔道・剣道・弓道・相撲・空手道・合気道・少林寺拳法・なぎなた・銃剣道）の中から、相撲を除く８種目を計９日間で開催いたします。皆さまの参加をお待ちしています！


　武道の殿堂である日本武道館で試合や演武をし、忘れられない一夏の思い出を！



剣道

弓道

空手道

○開催概要

昭和100年記念　令和８年度全日本少年少女武道錬成大会


◯日　程


合　気　道　７月１９日（日）


弓　　　道　７月２０日（月・祝）


剣　　　道　７月２５日（土）・２６日（日）


空　手　道　８月　１日（土）


柔　　　道　８月　２日（日）


銃　剣　道　８月　５日（水）


少林寺拳法　８月　８日（土）


な ぎ な た　８月　９日（日）


※全日程、観覧自由・入場無料


◯会　場


日本武道館（東京都千代田区北の丸公園２番３号）


◯主　催


公益財団法人日本武道館、公益財団法人全日本柔道連盟、公益財団法人全日本剣道連盟、公益財団法人全日本弓道連盟、公益財団法人全日本空手道連盟、公益財団法人合気会、一般財団法人少林寺拳法連盟、公益財団法人全日本なぎなた連盟、公益社団法人全日本銃剣道連盟


◯後援（予定）


スポーツ庁、日本武道協議会　等


○参加申し込み

申込締切日：合　気　道　　６月　５日（金）


　　　　　　弓　　　道　　５月２９日（金）


　　　　　　剣　　　道　　６月　３日（水）


　　　　　　空　手　道　　６月　８日（月）


　　　　　　柔　　　道　　６月　５日（金）


　　　　　　銃　剣　道　　６月１２日（金）


　　　　　　少林寺拳法　　６月　３日（水）


　　　　　　な ぎ な た　　６月　３日（水）


☆大会への参加申し込みは、日本武道館ホームページ（下記リンク）より受付中！


　申し込みはこちらから→（https://www.nipponbudokan.or.jp/shinkoujigyou/gyouji_01/）


※大会に初めて参加を希望される団体は、日本武道館ホームページより「団体新規登録」をお願いいた　します。


○お問い合わせ先

公益財団法人日本武道館　振興部振興課


TEL：03-3216-5134（10：30～16：00）


○SNS

☆YouTubeで本大会PR動画を配信中！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=D09imA82WxI ]

☆公益財団法人日本武道館が毎月発刊している月刊「武道」編集部の公式SNSア　カウントを、X（旧Twitter）とInstagramで開設いたしました。


・X（旧Twitter）アカウント


　https://x.com/Koho_Budokan(https://x.com/Koho_Budokan)


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