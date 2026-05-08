LENZ DXが、住まい・建築・不動産の総合展 BREXに高機能スマートロック「ZEUS 11J」を出展

株式会社トーシンパートナーズホールディングス

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」というミッションを掲げ、投資用不動産の企画・開発、販売、そして管理までをグループ全体で手がける株式会社トーシンパートナーズホールディングス（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）傘下の株式会社LENZ DXは、2026年5月13日～15日の3日間、住まい・建築・不動産の総合展 BREXに高機能スマートロック「ZEUS 11J」を出展します。

▼ トーシンパートナーズ公式サイト：https://www.tohshin.co.jp/

▼ LENZ DX公式サイト：https://lenzdx.co.jp/

▼ ZEUS11J 特設サイト：https://lenzdx.co.jp/smartrock/

■製品を深く理解していただき、来場者の課題解決に貢献

急速に拡大するスマートホーム市場において、既存の賃貸物件や民泊施設へのスマートロック導入が増えております。しかし、設備改修の難しさやコスト面の課題が普及を阻んでいるのが現状です。一方で、不動産業界では生活様態の多様化を背景に、入居者様の利便性向上と物件価値の維持・向上へのニーズがますます高まっております。従来の鍵管理や設備運用ではこれらの期待に十分応えきれず、管理業務の負担増や入居者満足度の低下が問題となっております。

ZEUS 11Jは住空間に自然に馴染む洗練されたデザインと多彩な解錠方法を兼ね備え、賃貸物件や管理組合様、管理会社様にはセキュリティ強化はもちろん、鍵の受け渡しや管理負担軽減、トラブル対応の効率化による運用の質向上を提供します。また、設備改修のハードルを下げる原状回復可能な後付け設置型のため、スムーズな導入を可能としております。展示会では実機体験を通じて製品を深く理解していただき、来場者の様々なニーズに対応してまいります。

開催概要：住まい・建築・不動産の総合展 BREX（住宅ビジネスフェア / 非住宅 木造建築フェア / ビル建築・管理EXPO / マンション総合EXPO / マンション管理組合サポート展 / 賃貸住宅 管理・仲介EXPO / マンション防災）

期間：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南1～4ホールおよび西3・4ホール

■さまざまなシーンで優れたコストパフォーマンスを発揮する「ZEUS 11J」

ZEUS 11Jは住宅、オフィス、店舗、宿泊施設など幅広い環境に後付け設置できるスマートロックです。スマートフォンやICカード、暗証番号など多彩な解錠方法に対応し、物理鍵の受け渡しや交換にかかる手間やコストを大幅に削減します。

オーナー様・管理組合様にとっては、時間・期間限定のデジタルキー発行により入居者様やゲスト、業者の出入りを柔軟に管理でき、入退室ログをリアルタイムで把握可能なため、物件のセキュリティ向上と鍵の紛失などのリスク低減に大きく寄与します。これにより安心・安全な居住環境の提供が可能となり、空室対策や資産価値の維持・向上にもつながります。管理会社様においては、鍵管理や入退去対応の効率化が進み、現場での管理負荷を軽減。複数物件を一括管理できる専用アプリにより運用が簡素化されるため、業務の効率アップと顧客満足度向上を同時に実現できます。

ZEUS 11Jは扉に穴あけをせず設置できるため、原状回復が可能です。ネジ固定による確実な取り付けにより、振動や衝撃に強く高い耐久性を実現します。両面テープ型と異なり物理的に安定しているため、不正撤去やこじ開けに対する抑止力が高く、使用頻度の高い扉でも安心してご利用いただけます。さらに、同等機能を持つ国内大手製品と比較して導入価格を抑えており、さまざまなシーンで優れたコストパフォーマンスを発揮します。加えて、住空間に自然になじむ洗練されたデザインと多彩な機能により、物件の価値向上にも貢献します。

当社は今後ともテクノロジーの力を活用した革新的な技術とサービスを通じ、より良い住環境づくりに尽力してまいります。

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

▼ トーシンパートナーズ「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

▼ トーシンパートナーズ公式Facebookページ：https://www.facebook.com/tohshinpartners

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

【株式会社LENZ DXについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：2000年7月3日（創業 1989年）

電話番号：0422ｰ21ｰ7771

URL：https://lenzdx.co.jp/

事業内容：不動産の総合管理・コンサルティング

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社LENZ DX

担当者名：大平

TEL：0422-21-7771